В Чехию прибыли первые поставки ядерного топлива от компании Westinghouse





В Чехию поступили первые объемы нового ядерного топлива от компании Westinghouse. Американская фирма доставила три десятка топливных сборок на электростанцию Темелин , которые будут загружены в реактор в 2026 году. В этом году Westinghouse планирует поставить десятки топливных сборок и для электростанции Дукованы . Также в следующем году в Чехию направит ядерное топливо французская компания Framatome, о чем сегодня в сети LinkedIn сообщил председатель правления компании ČEZ Даниэл Бенеш.

Компании Westinghouse и Framatome заменили компанию ТВЭЛ.



Таким образом, Westinghouse вернулась с топливом на Темелин после 15 лет, заменив прежнего российского поставщика. «Это шаг, который значительно повышает энергетическую безопасность Чешской Республики. Кроме того, помимо диверсификации поставщиков ядерного топлива, мы также храним стратегические запасы на обеих наших атомных электростанциях», — сказал Бенеш.