В Чехии начинается самосбор клубники

Новости 420on 24 мая 2025 13:30 225

После холодного мая начинается первый самосбор клубники. Чешская клубника доступна уже с конца апреля. Благодаря различным сортам и выращиванию в теплицах ее сезон длится не несколько недель, а до самой осени.