В Чехии начинается самосбор клубники
24 мая 2025
13:30
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После холодного мая начинается первый самосбор клубники. Чешская клубника доступна уже с конца апреля. Благодаря различным сортам и выращиванию в теплицах ее сезон длится не несколько недель, а до самой осени.
Те, кто заинтересован в самостоятельном сборе клубники, могут уже готовить корзинки, первые фермы открывают сезон. С 23 мая можно приехать на поле и собрать клубнику в клубничной ферме Sedlčánky в Челаковице. Здесь она будет продаваться по 79 крон за килограмм. В субботу самосбор начнется также в фруктовых садах Бржести и на ферме Дряк у Слани.
Самосбор клубники обычно начинается в конце мая и длится до конца июня, в зависимости от погоды и местности. В этом году начало сезона повлиял очень холодный май. Несколько других популярных мест поэтому с началом еще ждут. Например, Jahodárny Dostálovi планируют открыть свои плантации в Брно, Простеево и Оломоуце для посетителей, вероятно, во вторник, 27 мая.
Самосбор клубники обычно начинается в конце мая и длится до конца июня, в зависимости от погоды и местности. В этом году начало сезона повлиял очень холодный май. Несколько других популярных мест поэтому с началом еще ждут. Например, Jahodárny Dostálovi планируют открыть свои плантации в Брно, Простеево и Оломоуце для посетителей, вероятно, во вторник, 27 мая.
Где можно самостоятельно собирать клубнику?
Прага и Среднечешский край:
Ферма Hanč Vraňany — предполагаемое начало в конце мая
Kunratická jahodárna — предполагаемое начало 5-10 июня
Ферма Albaflor Sedlčánky — с 23 мая
Jahodárna Kouřim — предполагаемое начало в конце мая
Южноморавский край:
Jahodárny Dostálovi (Брно) — с 27 мая
Jahody Velké Bílovice — будет уточнено
Южночешский край
Bavorovské jahody — будет уточнено
Пльзеньский край:
Jahodárna Vránov u Staňkova — будет уточнено
Оломоуцкий край:
Jahodárny Dostálovi (Оломоуц и Простееж) — с 27 мая
Ферма Měšťánkovi — предполагаемое начало после 25 мая
Аналогичная ситуация сложилась и в популярном месте для самосборщиков из Праги и части Среднечешского и Устецкого краев, ферме Hanč в Вранянах. «Еще на прошлой неделе мы каждый вечер накрывали посевы на поле, а утром снова открывали, так что это было очень тяжело физически и психологически», — описывает совладелица фермы Дагмар Ханчова. Она добавляет, что помимо холодной погоды фермеры борются и с засухой. Тем не менее Ганчова уверяет, что цены на самосбор не будут выше, чем в прошлом году. И что он начнется в ближайшие дни.
Чешская клубника с апреля по ноябрь
В последние годы сезон претерпевает большие изменения. Когда Ханчовы начали выращивать клубнику на своей ферме в 1998 году, они полагались на единственный сорт — чешский Karmen. Его они выращивают до сих пор, но к нему добавились и другие сорта.
«Если сосредоточиться на одном сорте, то в нормальных условиях урожай собирается через три недели. Сегодня, благодаря распределению различных сортов, мы можем собирать урожай на поле в течение двух месяцев в году.
«Самый поздний сорт "Мальвина" у нас начинает созревать незадолго до летних каникул, и покупатели могут купить его или собрать даже 20 июля. Самые ранние сорта на поле начинают созревать в конце мая», — говорит Дагмар Ханчова.
И речь идет не только об урожае на полях: в последние годы фермеры все чаще инвестируют в теплицы, благодаря которым они могут предлагать свежие клубнику, выращенную в субстрате (гидропонным способом) в течение большей части года. На ферме в Вранянах они начали с первого гектара в 2018 году. Сейчас эти крытые помещения уже расширены до четырех гектаров. Благодаря этому они могут предлагать покупателям красные ягоды с конца апреля до ноября.
То же самое и на ферме Ráječek в Брно, которая 26 апреля предложила в своем магазине первую в этом году чешскую клубнику. Ферма специализируется в основном на выращивании томатов гидропонным способом в теплицах, но три года назад начала выращивать клубнику тем же способом. По словам владельца фермы Йозефа Скленара, этот метод имеет ряд преимуществ, от более высокой урожайности на площади до лучшего планирования сбора урожая.
Ферма Ráječek использует новые технологии.
«В закрытом помещении клубника защищена от дождя, низких температур и т. п. С этой точки зрения ее выращивание проще. С другой стороны, здесь необходимо соблюдать правила защиты растений. Заболевания и вредители очень быстро распространяются в закрытых помещениях, поэтому контроль за ними сложнее», — описывает он. В Раечке за год собирают около 70-80 тонн клубники.
Не все сорта одинаковы
Человек, которому при словах «клубника, выращенная в теплицах» на ум приходят в первую очередь те ягоды, которые часто можно найти на прилавках супермаркетов в течение всего года и которые в подавляющем большинстве случаев разочаровывают своим вкусом, может быть приятно удивлен чешскими ягодами. Ответ кроется в сорте. Но у этого есть и обратная сторона.
«Клубника, поставляемая в супермаркеты, например, из Испании, должна выдерживать пять дней или неделю после сбора урожая. Наша клубника никогда этого не выдержит, она не имеет такой длительности хранения и должна быть съедена в течение двух дней. Это цена за то, что она вкусная», — объясняет Скленар.
Обе упомянутые фермы сотрудничают с голландскими компаниями-производителями, с которыми они подбирают сорта, подходящие для конкретных методов выращивания и продажи. Они могут выбирать более вкусные и менее долгохранящиеся сорта, поскольку в подавляющем большинстве случаев они продают их свежими в своих магазинах прямо на ферме.
Чешская клубника с апреля по ноябрь
В последние годы сезон претерпевает большие изменения. Когда Ханчовы начали выращивать клубнику на своей ферме в 1998 году, они полагались на единственный сорт — чешский Karmen. Его они выращивают до сих пор, но к нему добавились и другие сорта.
«Если сосредоточиться на одном сорте, то в нормальных условиях урожай собирается через три недели. Сегодня, благодаря распределению различных сортов, мы можем собирать урожай на поле в течение двух месяцев в году.
«Самый поздний сорт "Мальвина" у нас начинает созревать незадолго до летних каникул, и покупатели могут купить его или собрать даже 20 июля. Самые ранние сорта на поле начинают созревать в конце мая», — говорит Дагмар Ханчова.
И речь идет не только об урожае на полях: в последние годы фермеры все чаще инвестируют в теплицы, благодаря которым они могут предлагать свежие клубнику, выращенную в субстрате (гидропонным способом) в течение большей части года. На ферме в Вранянах они начали с первого гектара в 2018 году. Сейчас эти крытые помещения уже расширены до четырех гектаров. Благодаря этому они могут предлагать покупателям красные ягоды с конца апреля до ноября.
То же самое и на ферме Ráječek в Брно, которая 26 апреля предложила в своем магазине первую в этом году чешскую клубнику. Ферма специализируется в основном на выращивании томатов гидропонным способом в теплицах, но три года назад начала выращивать клубнику тем же способом. По словам владельца фермы Йозефа Скленара, этот метод имеет ряд преимуществ, от более высокой урожайности на площади до лучшего планирования сбора урожая.
Ферма Ráječek использует новые технологии.
«В закрытом помещении клубника защищена от дождя, низких температур и т. п. С этой точки зрения ее выращивание проще. С другой стороны, здесь необходимо соблюдать правила защиты растений. Заболевания и вредители очень быстро распространяются в закрытых помещениях, поэтому контроль за ними сложнее», — описывает он. В Раечке за год собирают около 70-80 тонн клубники.
Не все сорта одинаковы
Человек, которому при словах «клубника, выращенная в теплицах» на ум приходят в первую очередь те ягоды, которые часто можно найти на прилавках супермаркетов в течение всего года и которые в подавляющем большинстве случаев разочаровывают своим вкусом, может быть приятно удивлен чешскими ягодами. Ответ кроется в сорте. Но у этого есть и обратная сторона.
«Клубника, поставляемая в супермаркеты, например, из Испании, должна выдерживать пять дней или неделю после сбора урожая. Наша клубника никогда этого не выдержит, она не имеет такой длительности хранения и должна быть съедена в течение двух дней. Это цена за то, что она вкусная», — объясняет Скленар.
Обе упомянутые фермы сотрудничают с голландскими компаниями-производителями, с которыми они подбирают сорта, подходящие для конкретных методов выращивания и продажи. Они могут выбирать более вкусные и менее долгохранящиеся сорта, поскольку в подавляющем большинстве случаев они продают их свежими в своих магазинах прямо на ферме.