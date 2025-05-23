ČHMÚ: Первый зарегистрированный торнадо 2025 года
23 мая 2025
21:00
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Первый в этом году торнадо в Чехии был зарегистрирован метеорологами в деревне Вышны в районе Чески-Крумлова. Торнадо пронесся там в воскресенье, 18 мая, после полудня, оставив после себя поваленные и сломанные деревья, сообщил на Facebook Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ). По его данным, это был типичный пример слабого явления, которые в Чехии обычно возникают несколько раз в год.
Торнадо не было запечатлено на фотографиях или видео, но, учитывая количество очевидцев, которые описывали вращающийся вихрь, сопровождавшийся сильным шумом, можно с почти полной уверенностью сказать, что это было он. Об этом свидетельствует характер ущерба, кроме того, по данным радара, впереди ливня наблюдалась более выраженная конвергенция потоков.
Более подробное обследование местности пока не проводилось, однако по характеру и расположению повреждений можно приблизительно оценить, что траектория прошла примерно в одном километре с шириной полосы около 100 метров. Вихрь нанес ущерб в основном растительности (выкорчеванные и сломанные деревья).
В Чехии обычно возникают только слабые торнадо, исключением является природное явление 24 июня 2021 года, которое произошло на юге Моравии. В тот день буря принесла необычно крупный град, а скорость достигала около 300 километров в час. Погибли шесть человек. Было разрушено около 1200 домов, из которых около 200 пришлось снести.
Более подробное обследование местности пока не проводилось, однако по характеру и расположению повреждений можно приблизительно оценить, что траектория прошла примерно в одном километре с шириной полосы около 100 метров. Вихрь нанес ущерб в основном растительности (выкорчеванные и сломанные деревья).
В Чехии обычно возникают только слабые торнадо, исключением является природное явление 24 июня 2021 года, которое произошло на юге Моравии. В тот день буря принесла необычно крупный град, а скорость достигала около 300 километров в час. Погибли шесть человек. Было разрушено около 1200 домов, из которых около 200 пришлось снести.