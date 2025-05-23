ČHMÚ: Первый зарегистрированный торнадо 2025 года

Новости и статьи 23 мая 2025 21:00 319

Первый в этом году торнадо в Чехии был зарегистрирован метеорологами в деревне Вышны в районе Чески-Крумлова. Торнадо пронесся там в воскресенье, 18 мая, после полудня, оставив после себя поваленные и сломанные деревья, сообщил на Facebook Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ). По его данным, это был типичный пример слабого явления, которые в Чехии обычно возникают несколько раз в год.