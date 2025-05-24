Правительство одобрило миссию чешского космонавта Алеша Свободы, она обойдется в 2 миллиарда крон

Новости 420on 24 мая 2025 10:30 820

Еще в этом году Чехия выплатит первые 400 миллионов крон за полет своего астронавта Алеша Свобода в космос. Общая сумма составит около 2 миллиардов крон. Полная сумма должна быть выплачена в течение трех лет. Это решение было одобрено правительством. Руководство Министерства транспорта предполагает, что каждая вложенная крона принесет экономике 8 крон.