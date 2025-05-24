Правительство одобрило миссию чешского космонавта Алеша Свободы, она обойдется в 2 миллиарда крон
24 мая 2025
10:30
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Еще в этом году Чехия выплатит первые 400 миллионов крон за полет своего астронавта Алеша Свобода в космос. Общая сумма составит около 2 миллиардов крон. Полная сумма должна быть выплачена в течение трех лет. Это решение было одобрено правительством. Руководство Министерства транспорта предполагает, что каждая вложенная крона принесет экономике 8 крон.
Свобода — военный боевой пилот, которого Европейское космическое агентство (ЕКА) уже готовит к полету на Международную космическую станцию (МКС) на орбите Земли. Полет может состояться в 2028 году. Он возьмет с собой чешские исследовательские проекты, над которыми будет работать.
«Участвуя в передовых экспериментах и технологических проектах, мы приобретаем ценный опыт и открываем Чехии двери на глобальные рынки. Космическая деятельность способствует развитию науки, инноваций, а также отечественной промышленности», — сообщил Novinky министр транспорта Мартин Купка (ODS).
Он напомнил, что, согласно январскому опросу агентства Ipsos, более 70% жителей Чехии считают инвестиции в космические полеты полезными, особенно если астронавт будет работать над экспериментами, приносящими пользу медицине, новым технологиям или охране природы.
Благодаря исследованиям, проводимым на МКС, ученые и разработчики могут получить чрезвычайно ценные данные для своей работы.
Всего для полета в космос было предложено 70 проектов. Экспертная комиссия отобрала из них 14. Свобода будет работать на МКС над научными задачами ESA, но каждый космонавт может взять на себя и национальные проекты. Обычно их семь. Свобода хотел бы иметь от восьми до десяти.
Полет для укрепления отечественной экономики
«Полет в космос — это не только сбывшаяся мечта, но прежде всего обязательство: помочь науке, вдохновить молодое поколение и показать, на что мы способны, когда объединяем усилия науки, промышленности и образования», — сказал пилот.
В финальный отбор исследовательских проектов вошли передовые эксперименты. Они касаются, например, лечения рака, бесплодия, селекции более устойчивых сортов ячменя для сельского хозяйства, использования водорослей, исследования выживания в космосе и мониторинга стресса. Некоторые из проектов настолько важны, что, по мнению экспертов, с их помощью Чешская Республика помогает «проложить человечеству путь на Марс».
«На одной чаше весов — деньги, на другой — поддержка науки и исследований, вдохновение не только для молодого поколения, развитие нашей космической промышленности, участие в международных проектах, вклад в национальную безопасность и инновации, доступ к данным космических миссий, укрепление экономики и национального престижа. Полет — это наш огромный шанс», — сказал директор Брненской обсерватории Йиржи Душек.
«Участвуя в передовых экспериментах и технологических проектах, мы приобретаем ценный опыт и открываем Чехии двери на глобальные рынки. Космическая деятельность способствует развитию науки, инноваций, а также отечественной промышленности», — сообщил Novinky министр транспорта Мартин Купка (ODS).
Он напомнил, что, согласно январскому опросу агентства Ipsos, более 70% жителей Чехии считают инвестиции в космические полеты полезными, особенно если астронавт будет работать над экспериментами, приносящими пользу медицине, новым технологиям или охране природы.
Благодаря исследованиям, проводимым на МКС, ученые и разработчики могут получить чрезвычайно ценные данные для своей работы.
Всего для полета в космос было предложено 70 проектов. Экспертная комиссия отобрала из них 14. Свобода будет работать на МКС над научными задачами ESA, но каждый космонавт может взять на себя и национальные проекты. Обычно их семь. Свобода хотел бы иметь от восьми до десяти.
Полет для укрепления отечественной экономики
«Полет в космос — это не только сбывшаяся мечта, но прежде всего обязательство: помочь науке, вдохновить молодое поколение и показать, на что мы способны, когда объединяем усилия науки, промышленности и образования», — сказал пилот.
В финальный отбор исследовательских проектов вошли передовые эксперименты. Они касаются, например, лечения рака, бесплодия, селекции более устойчивых сортов ячменя для сельского хозяйства, использования водорослей, исследования выживания в космосе и мониторинга стресса. Некоторые из проектов настолько важны, что, по мнению экспертов, с их помощью Чешская Республика помогает «проложить человечеству путь на Марс».
«На одной чаше весов — деньги, на другой — поддержка науки и исследований, вдохновение не только для молодого поколения, развитие нашей космической промышленности, участие в международных проектах, вклад в национальную безопасность и инновации, доступ к данным космических миссий, укрепление экономики и национального престижа. Полет — это наш огромный шанс», — сказал директор Брненской обсерватории Йиржи Душек.