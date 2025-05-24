Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость. Чехия не собирается следовать ее примеру
24 мая 2025
12:00
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Россияне больше не могут покупать недвижимость в Финляндии. Чехия не планирует принимать аналогичные меры. Однако, если в Европе разгорится дискуссия по этому вопросу и возникнет конкретная инициатива, она готова присоединиться к дебатам. Например, латвийцы уже работают над аналогичным законодательством. Финны тем временем идут дальше и готовят закон, благодаря которому они смогут легче вмешиваться даже в уже заключенные сделки.
«На данный момент Министерство финансов считает существующий санкционный режим достаточным», — ответила пресс-секретарь ведомства Шарка Павласова на вопрос, не собирается ли Чехия пойти по пути Финляндии. «Если в будущем в результате европейских дискуссий будет выработана конкретная инициатива в этой области, мы готовы ее рассмотреть и оценить ее возможные последствия», — добавила она.
Если изменения будут внесены, то именно Министерство финансов должно будет их предложить. «Это будет изменение, относящееся в первую очередь к компетенции Министерства финансов, то есть валютное законодательство», — сказал Novinky пресс-секретарь Министерства иностранных дел Даниэль Дрейк. Очевидно, что до конца текущего избирательного периода не успеют принять никакой закон, который еще не прошел обсуждение в правительстве. Таким образом, возможные изменения должны будут вноситься уже будущим правительством.
Финны единогласно одобрили свой закон в парламенте. «Это решение посылает четкий сигнал: мы не позволим нарушить стабильность Финляндии», — заявил после апрельского голосования министр обороны Финляндии Антти Хякканен.
При этом финский закон не направлен конкретно против россиян, а против стран, которые «ведут агрессивную войну и могут нарушить национальную безопасность Финляндии». Правительство должно определить, о каких странах идет речь, но, разумеется, сегодня речь идет в первую очередь о России. Россияне, которые захотят приобрести недвижимость в Финляндии, должны будут иметь постоянное место жительства в стране и одновременно получить разрешение от властей.
«Также готовятся законы, которые усилят возможности вмешательства в уже приобретенную недвижимость», — заявил министр Хякканен.
Россияне владеют в Чехии 9 000 объектов недвижимости
Из чешского кадастра недвижимости можно узнать, сколько объектов недвижимости в Чехии принадлежит физическим лицам, имеющим адрес проживания в Российской Федерации. Из почти 25 миллионов объектов недвижимости 9 097 принадлежат лицам с пропиской в России, из них 5 210 участков или 1 016 отдельных зданий.
Пока Чехия ужесточила процесс получения гражданства только в отношении россиян. С 11 февраля этого года россияне должны отказаться от российского гражданства, если хотят получить чешское.
Вопрос покупки недвижимости особенно актуален для стран, географически ближайших к России, в том числе для стран Балтии. Например, в латвийском парламенте уже прошел два из трех чтений законопроект, в тексте которого прямо говорится: «Приобретение в собственность недвижимого имущества или его части в Латвии запрещается гражданам Российской Федерации и Белорусской Республики». Запрет должен распространяться и на юридические лица, зарегистрированные на территории этих двух государств, или компании, в которых российские или белорусские граждане владеют не менее четверти доли.
«Частью гибридной войны России является косвенное приобретение недвижимости за рубежом. Россия также использовала присутствие своих граждан в других странах, чтобы начать войну и оправдать ее защитой своих граждан», — говорится в обосновании латвийского закона. Исключение будет сделано для тех россиян, которые на момент вступления закона в силу будут иметь постоянное место жительства в Латвии.
Чехия уже вступила в спор с Россией из-за недвижимости, однако он касается только взыскания арендной платы. Речь идет о зданиях, которые социалистическая Чехословакия передала Советскому Союзу для бесплатного использования в дипломатических целях.
Однако, по данным Министерства иностранных дел, десятки из этих объектов недвижимости не используются в дипломатических целях, а являются, например, жилыми домами. Поэтому Чехия требует от России арендную плату, которая, по словам министра иностранных дел Яна Липавского, уже составляет 100 миллионов крон.
Если изменения будут внесены, то именно Министерство финансов должно будет их предложить. «Это будет изменение, относящееся в первую очередь к компетенции Министерства финансов, то есть валютное законодательство», — сказал Novinky пресс-секретарь Министерства иностранных дел Даниэль Дрейк. Очевидно, что до конца текущего избирательного периода не успеют принять никакой закон, который еще не прошел обсуждение в правительстве. Таким образом, возможные изменения должны будут вноситься уже будущим правительством.
Финны единогласно одобрили свой закон в парламенте. «Это решение посылает четкий сигнал: мы не позволим нарушить стабильность Финляндии», — заявил после апрельского голосования министр обороны Финляндии Антти Хякканен.
При этом финский закон не направлен конкретно против россиян, а против стран, которые «ведут агрессивную войну и могут нарушить национальную безопасность Финляндии». Правительство должно определить, о каких странах идет речь, но, разумеется, сегодня речь идет в первую очередь о России. Россияне, которые захотят приобрести недвижимость в Финляндии, должны будут иметь постоянное место жительства в стране и одновременно получить разрешение от властей.
«Также готовятся законы, которые усилят возможности вмешательства в уже приобретенную недвижимость», — заявил министр Хякканен.
Россияне владеют в Чехии 9 000 объектов недвижимости
Из чешского кадастра недвижимости можно узнать, сколько объектов недвижимости в Чехии принадлежит физическим лицам, имеющим адрес проживания в Российской Федерации. Из почти 25 миллионов объектов недвижимости 9 097 принадлежат лицам с пропиской в России, из них 5 210 участков или 1 016 отдельных зданий.
Пока Чехия ужесточила процесс получения гражданства только в отношении россиян. С 11 февраля этого года россияне должны отказаться от российского гражданства, если хотят получить чешское.
Вопрос покупки недвижимости особенно актуален для стран, географически ближайших к России, в том числе для стран Балтии. Например, в латвийском парламенте уже прошел два из трех чтений законопроект, в тексте которого прямо говорится: «Приобретение в собственность недвижимого имущества или его части в Латвии запрещается гражданам Российской Федерации и Белорусской Республики». Запрет должен распространяться и на юридические лица, зарегистрированные на территории этих двух государств, или компании, в которых российские или белорусские граждане владеют не менее четверти доли.
«Частью гибридной войны России является косвенное приобретение недвижимости за рубежом. Россия также использовала присутствие своих граждан в других странах, чтобы начать войну и оправдать ее защитой своих граждан», — говорится в обосновании латвийского закона. Исключение будет сделано для тех россиян, которые на момент вступления закона в силу будут иметь постоянное место жительства в Латвии.
Чехия уже вступила в спор с Россией из-за недвижимости, однако он касается только взыскания арендной платы. Речь идет о зданиях, которые социалистическая Чехословакия передала Советскому Союзу для бесплатного использования в дипломатических целях.
Однако, по данным Министерства иностранных дел, десятки из этих объектов недвижимости не используются в дипломатических целях, а являются, например, жилыми домами. Поэтому Чехия требует от России арендную плату, которая, по словам министра иностранных дел Яна Липавского, уже составляет 100 миллионов крон.