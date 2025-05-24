ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость. Чехия не собирается следовать ее примеру

Новости 420on
24 мая 2025
12:00
557
Россияне больше не могут покупать недвижимость в Финляндии. Чехия не планирует принимать аналогичные меры. Однако, если в Европе разгорится дискуссия по этому вопросу и возникнет конкретная инициатива, она готова присоединиться к дебатам. Например, латвийцы уже работают над аналогичным законодательством. Финны тем временем идут дальше и готовят закон, благодаря которому они смогут легче вмешиваться даже в уже заключенные сделки.
«На данный момент Министерство финансов считает существующий санкционный режим достаточным», — ответила пресс-секретарь ведомства Шарка Павласова на вопрос, не собирается ли Чехия пойти по пути Финляндии. «Если в будущем в результате европейских дискуссий будет выработана конкретная инициатива в этой области, мы готовы ее рассмотреть и оценить ее возможные последствия», — добавила она.

Если изменения будут внесены, то именно Министерство финансов должно будет их предложить. «Это будет изменение, относящееся в первую очередь к компетенции Министерства финансов, то есть валютное законодательство», — сказал Novinky пресс-секретарь Министерства иностранных дел Даниэль Дрейк. Очевидно, что до конца текущего избирательного периода не успеют принять никакой закон, который еще не прошел обсуждение в правительстве. Таким образом, возможные изменения должны будут вноситься уже будущим правительством.

Финны единогласно одобрили свой закон в парламенте. «Это решение посылает четкий сигнал: мы не позволим нарушить стабильность Финляндии», — заявил после апрельского голосования министр обороны Финляндии Антти Хякканен.

При этом финский закон не направлен конкретно против россиян, а против стран, которые «ведут агрессивную войну и могут нарушить национальную безопасность Финляндии». Правительство должно определить, о каких странах идет речь, но, разумеется, сегодня речь идет в первую очередь о России. Россияне, которые захотят приобрести недвижимость в Финляндии, должны будут иметь постоянное место жительства в стране и одновременно получить разрешение от властей.

«Также готовятся законы, которые усилят возможности вмешательства в уже приобретенную недвижимость», — заявил министр Хякканен.

Россияне владеют в Чехии 9 000 объектов недвижимости

Из чешского кадастра недвижимости можно узнать, сколько объектов недвижимости в Чехии принадлежит физическим лицам, имеющим адрес проживания в Российской Федерации. Из почти 25 миллионов объектов недвижимости 9 097 принадлежат лицам с пропиской в России, из них 5 210 участков или 1 016 отдельных зданий.
Пока Чехия ужесточила процесс получения гражданства только в отношении россиян. С 11 февраля этого года россияне должны отказаться от российского гражданства, если хотят получить чешское.

Вопрос покупки недвижимости особенно актуален для стран, географически ближайших к России, в том числе для стран Балтии. Например, в латвийском парламенте уже прошел два из трех чтений законопроект, в тексте которого прямо говорится: «Приобретение в собственность недвижимого имущества или его части в Латвии запрещается гражданам Российской Федерации и Белорусской Республики». Запрет должен распространяться и на юридические лица, зарегистрированные на территории этих двух государств, или компании, в которых российские или белорусские граждане владеют не менее четверти доли.

«Частью гибридной войны России является косвенное приобретение недвижимости за рубежом. Россия также использовала присутствие своих граждан в других странах, чтобы начать войну и оправдать ее защитой своих граждан», — говорится в обосновании латвийского закона. Исключение будет сделано для тех россиян, которые на момент вступления закона в силу будут иметь постоянное место жительства в Латвии.

Чехия уже вступила в спор с Россией из-за недвижимости, однако он касается только взыскания арендной платы. Речь идет о зданиях, которые социалистическая Чехословакия передала Советскому Союзу для бесплатного использования в дипломатических целях.

Однако, по данным Министерства иностранных дел, десятки из этих объектов недвижимости не используются в дипломатических целях, а являются, например, жилыми домами. Поэтому Чехия требует от России арендную плату, которая, по словам министра иностранных дел Яна Липавского, уже составляет 100 миллионов крон.
Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz