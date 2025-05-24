Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость. Чехия не собирается следовать ее примеру

Новости 420on 24 мая 2025 12:00 557

Россияне больше не могут покупать недвижимость в Финляндии. Чехия не планирует принимать аналогичные меры. Однако, если в Европе разгорится дискуссия по этому вопросу и возникнет конкретная инициатива, она готова присоединиться к дебатам. Например, латвийцы уже работают над аналогичным законодательством. Финны тем временем идут дальше и готовят закон, благодаря которому они смогут легче вмешиваться даже в уже заключенные сделки.