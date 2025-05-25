В Чехии из-за неисправности электросамоката сгорела квартира, четыре человека получили травмы
25 мая 2025
18:00
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Четыре человека получили травмы ночью в результате пожара, который охватил одну из квартир в многоквартирном доме в Пельгримове на улице Долнокюбинска. Пламя вспыхнуло из-за технической неисправности аккумулятора электросамоката, сообщила Novinky пресс-секретарь пожарных в регионе Высочина Петра Мусилова.
Пожарные эвакуировали из здания в общей сложности тринадцать человек, в том числе с помощью специальной высотной техники. По имеющейся информации, четыре жителя дома отравились дымом.
Поступил звонок на телефонную линию экстренной службы пожарных в 01:10. Примерно в 02:30 люди уже могли вернуться в свои дома.
«Ущерб имуществу предварительно оценен в два миллиона крон», — добавила пресс-секретарь. В тушении пожара участвовали профессиональные пожарные из Пелгржимова, а также добровольные пожарные из Рынарце и Олешной.
В начале мая в островском районе Дубина взорвался электросамокат. В результате пожара десятки людей получили травмы, погибла собака.