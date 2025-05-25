В Чехии из-за неисправности электросамоката сгорела квартира, четыре человека получили травмы

Пожарные эвакуировали из здания в общей сложности тринадцать человек, в том числе с помощью специальной высотной техники. По имеющейся информации, четыре жителя дома отравились дымом.





Поступил звонок на телефонную линию экстренной службы пожарных в 01:10. Примерно в 02:30 люди уже могли вернуться в свои дома.





«Ущерб имуществу предварительно оценен в два миллиона крон», — добавила пресс-секретарь. В тушении пожара участвовали профессиональные пожарные из Пелгржимова, а также добровольные пожарные из Рынарце и Олешной.





В начале мая в островском районе Дубина взорвался электросамокат. В результате пожара десятки людей получили травмы, погибла собака.