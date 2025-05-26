Обеды подорожали. Чехи экономят на напитках или супе

Новости 420on 26 мая 2025 22:00 356

Средняя цена основного блюда в ресторане в Чехии в этом году выросла до 189 крон, что на 4% выше, чем в прошлом году. В Праге она составляет в среднем 220 крон, согласно анализу поставщика кассовых систем Dotykačka. При этом чехи в течение рабочей недели ограничили походы на обед и экономят на напитках или супе.