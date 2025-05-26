Обеды подорожали. Чехи экономят на напитках или супе
26 мая 2025
22:00
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Средняя цена основного блюда в ресторане в Чехии в этом году выросла до 189 крон, что на 4% выше, чем в прошлом году. В Праге она составляет в среднем 220 крон, согласно анализу поставщика кассовых систем Dotykačka. При этом чехи в течение рабочей недели ограничили походы на обед и экономят на напитках или супе.
В прошлом году основное блюдо во время обеда стоило в среднем 182 кроны, в столице оно было примерно на пятую часть дороже, то есть 223 кроны. Цены были ниже в небольших городах и деревнях, где в среднем они составляли 158 крон. Различия между регионами в основном не превышали 15 крон. При этом по сравнению с позапрошлым годом стоимость основного блюда выросла во всех регионах в среднем на 4-6%.
«В рамках обеденного меню в рабочие дни средняя цена сегодня составляет 155 крон», — сообщил аналитик Dotykačka Владимир Сиротек. По его словам, за последние пять лет потребительские привычки чехов сильно изменились. «В ресторанах количество обедов сократилось более чем на шестую часть», — добавил он.
В прошлом году посещаемость ресторанов в обеденное время с понедельника по четверг сократилась примерно на десятую часть по сравнению с предыдущим годом. В конце недели, то есть в пятницу и в выходные, люди, наоборот, ходят чаще и тратят больше. Выручка от обедов с понедельника по четверг в прошлом году снизилась на 8% по сравнению с предыдущим годом, в то время как средняя выручка за всю неделю выросла на 2%. Однако это все еще меньше, чем инфляция в сфере общественного питания, которая составила около 3%.
В последние годы наблюдается, что основное блюдо занимает все большую долю в расходах на обед. В рабочие дни это сейчас около 76% стоимости обеда. В 2019 году это было 65%, в прошлом году — 73%. «Причина в том, что клиенты ограничивают расходы на напитки, супы, десерты или кофе во время обеда. Зато на основных блюдах они не экономят», — описал Сиротек.
По словам ресторатора Любоша Кастнера, который также является членом правления Торгово-промышленной палаты Чешской Республики, сейчас предприниматели в сфере гастрономии переживают тяжелые времена. «С одной стороны, наблюдается катастрофическая нехватка персонала, с другой — выросли затраты, например, на заработную плату и аренду. И даже если заведение полно, прибыль составляет едва половину от того, к чему мы привыкли, если судить по собственному опыту», — сказал он.
Пива пьют меньше
В начале прошлого года повышение налога на добавленную стоимость на пиво с 10 до 21% и на безалкогольные напитки с 15 до 21% имело серьезные последствия. Это проявилось прежде всего в снижении потребления пива.
Поэтому в последние годы закрылась почти пятая часть сельских пабов. Их заменили вьетнамские бистро, пиццерии или ларьки с кебабом. Другие открываются, например, только с четверга по воскресенье или выживают благодаря доставке еды.
Лучше идут дела у кафе и ресторанов быстрого питания. Об этом свидетельствует, например, успешный приход американской сети Popeyes. Кроме того, в Чехию готовятся прийти компании Wendys и Five Guys.
«В рамках обеденного меню в рабочие дни средняя цена сегодня составляет 155 крон», — сообщил аналитик Dotykačka Владимир Сиротек. По его словам, за последние пять лет потребительские привычки чехов сильно изменились. «В ресторанах количество обедов сократилось более чем на шестую часть», — добавил он.
В прошлом году посещаемость ресторанов в обеденное время с понедельника по четверг сократилась примерно на десятую часть по сравнению с предыдущим годом. В конце недели, то есть в пятницу и в выходные, люди, наоборот, ходят чаще и тратят больше. Выручка от обедов с понедельника по четверг в прошлом году снизилась на 8% по сравнению с предыдущим годом, в то время как средняя выручка за всю неделю выросла на 2%. Однако это все еще меньше, чем инфляция в сфере общественного питания, которая составила около 3%.
В последние годы наблюдается, что основное блюдо занимает все большую долю в расходах на обед. В рабочие дни это сейчас около 76% стоимости обеда. В 2019 году это было 65%, в прошлом году — 73%. «Причина в том, что клиенты ограничивают расходы на напитки, супы, десерты или кофе во время обеда. Зато на основных блюдах они не экономят», — описал Сиротек.
По словам ресторатора Любоша Кастнера, который также является членом правления Торгово-промышленной палаты Чешской Республики, сейчас предприниматели в сфере гастрономии переживают тяжелые времена. «С одной стороны, наблюдается катастрофическая нехватка персонала, с другой — выросли затраты, например, на заработную плату и аренду. И даже если заведение полно, прибыль составляет едва половину от того, к чему мы привыкли, если судить по собственному опыту», — сказал он.
Пива пьют меньше
В начале прошлого года повышение налога на добавленную стоимость на пиво с 10 до 21% и на безалкогольные напитки с 15 до 21% имело серьезные последствия. Это проявилось прежде всего в снижении потребления пива.
Поэтому в последние годы закрылась почти пятая часть сельских пабов. Их заменили вьетнамские бистро, пиццерии или ларьки с кебабом. Другие открываются, например, только с четверга по воскресенье или выживают благодаря доставке еды.
Лучше идут дела у кафе и ресторанов быстрого питания. Об этом свидетельствует, например, успешный приход американской сети Popeyes. Кроме того, в Чехию готовятся прийти компании Wendys и Five Guys.