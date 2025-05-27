Дедушка был миллионером, но у нас ничего не осталось. Как пропадает наследство
27 мая 2025
08:00
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Три четверти чехов не имеют точного представления о том, чем они владеют. После их смерти наследникам трудно получить наследство. В 2024 году в Чехии осталось невостребованным более миллиарда крон. Создан стартап, который помогает им.
У госпожи Новаковой умер муж. За границей он владел акциями и криптовалютами через цифровые платформы, а также имел деньги на счете в иностранном банке, о котором его семья почти ничего не знала.
Его активы в совокупности достигали миллиона крон. Вдова обратилась к нотариусу, чтобы он разыскал виртуальное наследство мужа, которое могла бы унаследовать семья. Однако не существует центральной системы, в которой можно было бы узнать, где именно Новак хранил свои финансы. Расходы на сложный юридический процесс превысили бы сумму, хранящуюся на зарубежном счете, поскольку нотариус должен был бы связываться с каждым банком США отдельно.
Вдова договорилась, что они не будут искать деньги на зарубежном счете и сосредоточатся только на акциях и криптовалютах. Но возникла еще одна проблема. Информация об активах была у г-на Новака, он никому не сказал, где она хранится. С точки зрения затрат этот процесс не имел смысла для наследников. В результате г-жа Новакова ничего не получила.
Вышеописанный вымышленный пример иллюстрирует реальность, и, согласно данным стартапа Eterny, занимающегося управлением имуществом, каждый год в мире остается невостребованным более 300 миллиардов крон на просроченных счетах, в страховых полисах, фондах или почтовых ящиках. По словам юриста Яна Розенталера из адвокатской конторы Legitas, специализирующейся на цифровом праве, это довольно частая проблема.
«Хуже всего дела обстоят у наследников, которые хотят получить криптовалюту. Если вы не знаете пароль, у вас нет шансов. В случае с акциями шансы на успех выше, но все равно это очень сложный процесс, который в случае ненадлежащего оформления или управления договорами часто не стоит клиентам решать», — объясняет эксперт SZ Byznys.
Подобный опыт в своей практике имеет и адвокат Петр Бжозовский. «К нам обращаются люди, которые хотят решить вопрос о наследстве с зарубежным компонентом. Но даже адвокат, специализирующийся на наследственном праве, обычно не может дать клиенту эффективный совет, потому что многие шаги в правильной юридической процедуре зависят от знания наследственного права в данной местности. Это означает, что нужно найти специалиста либо в конкретной области, что очень дорого, либо попросить нотариуса дополнительно изучить данную область права, что также дорого. В результате деньги или акции часто оказываются в некоем воздушном пространстве», — говорит он.
Адресат не найден
В Чехии имущество также остается на произвол судьбы. Только в 2024 году в Чехии было невостребовано более миллиарда крон на старых счетах с утерянными данными доступа. Однако проблема заключается не только в том, что из-за беспорядка в финансах люди не получают деньги после смерти. Необновленные договоры и обязательства, о которых они не помнят, могут вызвать проблемы задним числом.
«Я помню пользователя, который попал под взыскание вскоре после достижения совершеннолетия, потому что его родители не платили за вывоз мусора по месту постоянного жительства. Затем они умерли, и их обязательства перешли к сыну. Мы часто сталкиваемся с такими случаями, когда человек не осознает или не знает о своих обязательствах, а потом получает удар по лицу. Но проблема гораздо шире и заключается в первую очередь в хаосе, который царит в обязательствах людей. Наши данные ясно показывают это», — говорит в интервью SZ Byznys основательница стартапа Eterny Йитка Патерова.
Данные, о которых говорит Патерова, стартап собирает за рубежом, например, от крупных консалтинговых компаний, таких как Deloitte или EY. В случае Чешской Республики он также работает с данными Чешского национального банка и Чешской ассоциации страховых компаний. Из них следует, что до 60% чехов не проводят регулярную проверку своих финансовых договоров, включая ипотеки, страховки и инвестиции.
Согласно данным Eterna, примерно 75% чехов не знают, чем именно они владеют, а до 80%партнеров не имеют представления о том, чем владеет их второй партнер и какие у него обязательства. Эта неосведомленность касается именно счетов за рубежом, криптовалютных кошельков и долей в компаниях. После их смерти это имущество остается в подвешенном состоянии, потому что о том, о чем вы не знаете, вы не можете заявить.
Люди в Чехии не очень задумываются о своем наследстве. Согласно данным опроса Чешской адвокатской палаты, в стране только 12% людей имеют завещание. Единственной эффективной защитой от потери имущества является наличие полного обзора своих обязательств, в чем и заключается главный бонус Eterny.
«Eterny — это цифровой сейф, который хранит все документы и имущество. Люди могут загружать в него информацию, а наш виртуальный аудитор, работающий на базе искусственного интеллекта, уведомляет их о текущем состоянии имущества и изменениях в договорах. Таким образом, Eterny в определенной степени заменяет централизованный обзор финансовых обязательств, который по ряду причин до сих пор не существует», — описывает Патерова.
За технологической актуальностью стартапа стоит бывший технический директор Avast Павел Кучера. Пока что сервис в Чехии находится на начальном этапе, но Eterny уже удалось победить в конкурсах Microsoft Challenge и Hackaton от Fintechers. В мире существует ряд инструментов, предлагающих аналогичные функции, но Eterny отличается своей направленностью.
«Для них уникальна возможность при жизни управлять документами, которые могут понадобиться в случае наследования. В англосаксонском мире это работает уже много лет, например, в США цифровым управлением наследством занимаются GoodTrust или Inheritus, в Великобритании — Lyfeguard», — перечисляет варианты виртуального управления наследством Розенталер.
По словам эксперта, в нашей стране общество только начинает знакомиться с этими инструментами. По мнению Розенталера, правовая грамотность чехов часто оставляет желать лучшего.
«Люди не предпринимают даже элементарных юридических шагов для обеспечения порядка в своих финансах. Мы сталкиваемся с случаями, когда человек продает дом и просит Chat GPT составить договор на сделку стоимостью в несколько миллионов. Но здесь возникает проблема, потому что в случае ошибки в договоре некого привлечь к ответственности. Создание и управление централизованной системой — это определенно средство, которое может хотя бы улучшить ситуацию», — добавляет он.
Его активы в совокупности достигали миллиона крон. Вдова обратилась к нотариусу, чтобы он разыскал виртуальное наследство мужа, которое могла бы унаследовать семья. Однако не существует центральной системы, в которой можно было бы узнать, где именно Новак хранил свои финансы. Расходы на сложный юридический процесс превысили бы сумму, хранящуюся на зарубежном счете, поскольку нотариус должен был бы связываться с каждым банком США отдельно.
Вдова договорилась, что они не будут искать деньги на зарубежном счете и сосредоточатся только на акциях и криптовалютах. Но возникла еще одна проблема. Информация об активах была у г-на Новака, он никому не сказал, где она хранится. С точки зрения затрат этот процесс не имел смысла для наследников. В результате г-жа Новакова ничего не получила.
Вышеописанный вымышленный пример иллюстрирует реальность, и, согласно данным стартапа Eterny, занимающегося управлением имуществом, каждый год в мире остается невостребованным более 300 миллиардов крон на просроченных счетах, в страховых полисах, фондах или почтовых ящиках. По словам юриста Яна Розенталера из адвокатской конторы Legitas, специализирующейся на цифровом праве, это довольно частая проблема.
«Хуже всего дела обстоят у наследников, которые хотят получить криптовалюту. Если вы не знаете пароль, у вас нет шансов. В случае с акциями шансы на успех выше, но все равно это очень сложный процесс, который в случае ненадлежащего оформления или управления договорами часто не стоит клиентам решать», — объясняет эксперт SZ Byznys.
Подобный опыт в своей практике имеет и адвокат Петр Бжозовский. «К нам обращаются люди, которые хотят решить вопрос о наследстве с зарубежным компонентом. Но даже адвокат, специализирующийся на наследственном праве, обычно не может дать клиенту эффективный совет, потому что многие шаги в правильной юридической процедуре зависят от знания наследственного права в данной местности. Это означает, что нужно найти специалиста либо в конкретной области, что очень дорого, либо попросить нотариуса дополнительно изучить данную область права, что также дорого. В результате деньги или акции часто оказываются в некоем воздушном пространстве», — говорит он.
Адресат не найден
В Чехии имущество также остается на произвол судьбы. Только в 2024 году в Чехии было невостребовано более миллиарда крон на старых счетах с утерянными данными доступа. Однако проблема заключается не только в том, что из-за беспорядка в финансах люди не получают деньги после смерти. Необновленные договоры и обязательства, о которых они не помнят, могут вызвать проблемы задним числом.
«Я помню пользователя, который попал под взыскание вскоре после достижения совершеннолетия, потому что его родители не платили за вывоз мусора по месту постоянного жительства. Затем они умерли, и их обязательства перешли к сыну. Мы часто сталкиваемся с такими случаями, когда человек не осознает или не знает о своих обязательствах, а потом получает удар по лицу. Но проблема гораздо шире и заключается в первую очередь в хаосе, который царит в обязательствах людей. Наши данные ясно показывают это», — говорит в интервью SZ Byznys основательница стартапа Eterny Йитка Патерова.
Данные, о которых говорит Патерова, стартап собирает за рубежом, например, от крупных консалтинговых компаний, таких как Deloitte или EY. В случае Чешской Республики он также работает с данными Чешского национального банка и Чешской ассоциации страховых компаний. Из них следует, что до 60% чехов не проводят регулярную проверку своих финансовых договоров, включая ипотеки, страховки и инвестиции.
Согласно данным Eterna, примерно 75% чехов не знают, чем именно они владеют, а до 80%партнеров не имеют представления о том, чем владеет их второй партнер и какие у него обязательства. Эта неосведомленность касается именно счетов за рубежом, криптовалютных кошельков и долей в компаниях. После их смерти это имущество остается в подвешенном состоянии, потому что о том, о чем вы не знаете, вы не можете заявить.
Люди в Чехии не очень задумываются о своем наследстве. Согласно данным опроса Чешской адвокатской палаты, в стране только 12% людей имеют завещание. Единственной эффективной защитой от потери имущества является наличие полного обзора своих обязательств, в чем и заключается главный бонус Eterny.
«Eterny — это цифровой сейф, который хранит все документы и имущество. Люди могут загружать в него информацию, а наш виртуальный аудитор, работающий на базе искусственного интеллекта, уведомляет их о текущем состоянии имущества и изменениях в договорах. Таким образом, Eterny в определенной степени заменяет централизованный обзор финансовых обязательств, который по ряду причин до сих пор не существует», — описывает Патерова.
За технологической актуальностью стартапа стоит бывший технический директор Avast Павел Кучера. Пока что сервис в Чехии находится на начальном этапе, но Eterny уже удалось победить в конкурсах Microsoft Challenge и Hackaton от Fintechers. В мире существует ряд инструментов, предлагающих аналогичные функции, но Eterny отличается своей направленностью.
«Для них уникальна возможность при жизни управлять документами, которые могут понадобиться в случае наследования. В англосаксонском мире это работает уже много лет, например, в США цифровым управлением наследством занимаются GoodTrust или Inheritus, в Великобритании — Lyfeguard», — перечисляет варианты виртуального управления наследством Розенталер.
По словам эксперта, в нашей стране общество только начинает знакомиться с этими инструментами. По мнению Розенталера, правовая грамотность чехов часто оставляет желать лучшего.
«Люди не предпринимают даже элементарных юридических шагов для обеспечения порядка в своих финансах. Мы сталкиваемся с случаями, когда человек продает дом и просит Chat GPT составить договор на сделку стоимостью в несколько миллионов. Но здесь возникает проблема, потому что в случае ошибки в договоре некого привлечь к ответственности. Создание и управление централизованной системой — это определенно средство, которое может хотя бы улучшить ситуацию», — добавляет он.