Дедушка был миллионером, но у нас ничего не осталось. Как пропадает наследство

Новости 420on 27 мая 2025 08:00 2300

Три четверти чехов не имеют точного представления о том, чем они владеют. После их смерти наследникам трудно получить наследство. В 2024 году в Чехии осталось невостребованным более миллиарда крон. Создан стартап, который помогает им.