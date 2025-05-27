Американский конвой проедет через Чехию

Новости 420on 27 мая 2025 09:30 1841

С вечера понедельника до среды более 1 200 американских солдат и 450 единиц техники будут перемещаться через Чешскую Республику в Румынию для участия в учениях стран НАТО Saber Guardian 2025. Конвой будет двигаться ночью и ранним утром. Дальнейшие перемещения будут проходить с 3 по 10 июня.