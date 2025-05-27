Американский конвой проедет через Чехию
27 мая 2025
09:30
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С вечера понедельника до среды более 1 200 американских солдат и 450 единиц техники будут перемещаться через Чешскую Республику в Румынию для участия в учениях стран НАТО Saber Guardian 2025. Конвой будет двигаться ночью и ранним утром. Дальнейшие перемещения будут проходить с 3 по 10 июня.
Конвой въедет на территорию Чехии через пограничный переход в Розвадове. Оттуда по автомагистрали D5, Пражскому кольцу и автомагистрали D1 он переместится на базу в Ранчижове у Йиглавы, где солдаты проведут ночь.
Оттуда утром они продолжат путь по дороге I/38 и автомагистралям D1 и D2 в направлении пограничного перехода Бржецлав, а оттуда далее в Румынию. В Германию американские солдаты вернутся между 23 и 28 июня по тому же маршруту в обратном направлении.
Конвой не будет двигаться целиком, а будет разделен на несколько частей. Каждую часть будет сопровождать военная и обычная полиция. Транспортные средства в одной колонне нельзя обгонять по отдельности, только целиком.
«Ни в коем случае не встраивайтесь в колонну военных автомобилей. Не обгоняйте колонну, если не можете обогнать ее целиком. Соблюдайте безопасную дистанцию от колонны и следуйте указаниям сотрудников Военной полиции и Полиции Чешской Республики», — говорится в сообщении Армейского агентства логистики.
Будут перемещаться подразделения логистической бригады, военной полиции, наземный персонал авиационной техники и тяжелая механизированная бригада с автомобилями Stryker.
Конвои иностранных вооруженных сил регулярно перемещаются по территории Чехии, например, в 2022 году независимо друг от друга прошли конвои США, Франции и Нидерландов.
Оттуда утром они продолжат путь по дороге I/38 и автомагистралям D1 и D2 в направлении пограничного перехода Бржецлав, а оттуда далее в Румынию. В Германию американские солдаты вернутся между 23 и 28 июня по тому же маршруту в обратном направлении.
Конвой не будет двигаться целиком, а будет разделен на несколько частей. Каждую часть будет сопровождать военная и обычная полиция. Транспортные средства в одной колонне нельзя обгонять по отдельности, только целиком.
«Ни в коем случае не встраивайтесь в колонну военных автомобилей. Не обгоняйте колонну, если не можете обогнать ее целиком. Соблюдайте безопасную дистанцию от колонны и следуйте указаниям сотрудников Военной полиции и Полиции Чешской Республики», — говорится в сообщении Армейского агентства логистики.
Будут перемещаться подразделения логистической бригады, военной полиции, наземный персонал авиационной техники и тяжелая механизированная бригада с автомобилями Stryker.
Конвои иностранных вооруженных сил регулярно перемещаются по территории Чехии, например, в 2022 году независимо друг от друга прошли конвои США, Франции и Нидерландов.