Мать без ведома отца переехала с дочерью жить на расстояние 350 километров. Немедленно вернитесь, постановил Конституционный суд
27 мая 2025
10:30
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Мать четырехлетней девочки, по всей видимости, решила любой ценой уехать как можно дальше от своего бывшего мужа. Без какого-либо соглашения она переехала на 350 километров вместе с дочерью, страдающей синдромом Аспергера. Для отца, который не водит машину, это означало фактический конец контактов с дочерью.
Отец обратился в районный суд, который, однако, постановил, что ничего сделать нельзя, но апелляционный суд Пльзеньского края обязал женщину немедленно вернуться с дочерью. Мать пыталась отменить это решение, обратившись в Конституционный суд, но тщетно.
Судьи в своем решении, опубликованном на днях в базе данных, сообщили ей, что в интересах ребенка поддерживать отношения с обоими родителями, а это довольно сложно, если они находятся в сотнях километров друг от друга.
Мать имела исключительное право на опеку над дочерью, а отец проводил с ребенком всего несколько часов в неделю. После развода женщина жила с родителями в Пльзеньском крае, куда отец приезжал за дочерью, но однажды бывшая жена объявила, что хочет переехать в Южную Моравию.
Отец с этим не согласился, и Клатовский районный суд предварительным решением запретил женщине переезжать. Она договорилась с отцом, что переедет в другой населенный пункт в Пльзеньском крае, с чем муж согласился, поскольку это было недалеко.
Когда суд отменил предварительную меру, женщина собралась и переехала на юг Моравии.
Окружной суд не хотел вмешиваться в ситуацию, но краевой суд обязал мать немедленно вернуться.
«Речь не идет о ситуации, когда произвольное изменение места жительства ребенка было бы оправданно, например, из-за домашнего насилия. Утверждение матери о том, что в Пльзеньском крае невозможно было найти подходящую работу, жилье или детский сад, не выглядит убедительным, особенно с учетом того, что в этом регионе у несовершеннолетней есть не только отец, но и бабушка и дедушка с обеих сторон», — говорится в решении.
«Нынешнее место жительства дочери находится на расстоянии примерно 350 километров от места жительства отца, если ехать на автомобиле. Однако отец не водит автомобиль. Поездка на общественном транспорте дольше и в среднем занимает шесть часов. Отец должен был бы тратить значительные средства на транспорт, проводить много времени в поездках и обеспечивать себе жилье в месте проживания дочери», — указал краевой суд.
Судьи также обратили внимание на то, что мать приводит целый ряд аргументов, которые, однако, сама же ставит под сомнение. В качестве примера они привели ее утверждение, что дочь плохо переносит переезды, при этом она сама неоднократно переезжала с ней.
Женщина подала конституционную жалобу и утверждала, что переезд был неизбежен из-за ухудшения здоровья дочери. По ее словам, дочь чувствительна к шуму и не может спать в шумной обстановке, что, по ее мнению, игнорировал отец. Состояние ребенка после переезда улучшилось, что она объясняла спокойной обстановкой и отсутствием конфликтов с отцом.
«Принудительный переезд только по желанию отца был бы крайне нецелесообразен и противоречил интересам дочери. Необходимо учитывать ее специфическую ситуацию и психическое здоровье. Женщина незамедлительно сообщила отцу о смене места жительства и идет ему навстречу в вопросе общения с дочерью, не возражая против его расширения в будущем. Однако она не может воспитывать дочь в неблагоприятных условиях только для того, чтобы та была ближе к другим родственникам», — говорилось в жалобе.
Конституционный суд: Ребенок имеет право на заботу обоих родителей
Сенат во главе с Зденеком Кюнхом, однако, не смягчил свою позицию. «При принятии решения об изменении условий проживания несовершеннолетних детей необходимо исходить из того, что ребенок имеет право на равную заботу обоих родителей, а права обоих родителей на заботу о ребенке имеют одинаковую ценность. Ущерб, нанесенный отношениям между родителем и ребенком в результате разлучения, впоследствии трудно исправить», — заявили судьи.
«Конституционный суд понимает аргументы о том, что уход за дочерью требует спокойной обстановки и уважительного отношения. Такие условия, несомненно, могут быть обеспечены и в Пльзеньском крае. Суд также осведомлен о медицинских заключениях, согласно которым несовершеннолетняя плохо переносит перемены и дальнейший переезд будет для нее трудным. Однако сохранение текущего положения, которое мать произвольно установила, в долгосрочной перспективе может иметь более серьезные последствия для несовершеннолетней и ее отца», — заключил Конституционный суд.
Судьи в своем решении, опубликованном на днях в базе данных, сообщили ей, что в интересах ребенка поддерживать отношения с обоими родителями, а это довольно сложно, если они находятся в сотнях километров друг от друга.
Мать имела исключительное право на опеку над дочерью, а отец проводил с ребенком всего несколько часов в неделю. После развода женщина жила с родителями в Пльзеньском крае, куда отец приезжал за дочерью, но однажды бывшая жена объявила, что хочет переехать в Южную Моравию.
Отец с этим не согласился, и Клатовский районный суд предварительным решением запретил женщине переезжать. Она договорилась с отцом, что переедет в другой населенный пункт в Пльзеньском крае, с чем муж согласился, поскольку это было недалеко.
Когда суд отменил предварительную меру, женщина собралась и переехала на юг Моравии.
Окружной суд не хотел вмешиваться в ситуацию, но краевой суд обязал мать немедленно вернуться.
«Речь не идет о ситуации, когда произвольное изменение места жительства ребенка было бы оправданно, например, из-за домашнего насилия. Утверждение матери о том, что в Пльзеньском крае невозможно было найти подходящую работу, жилье или детский сад, не выглядит убедительным, особенно с учетом того, что в этом регионе у несовершеннолетней есть не только отец, но и бабушка и дедушка с обеих сторон», — говорится в решении.
«Нынешнее место жительства дочери находится на расстоянии примерно 350 километров от места жительства отца, если ехать на автомобиле. Однако отец не водит автомобиль. Поездка на общественном транспорте дольше и в среднем занимает шесть часов. Отец должен был бы тратить значительные средства на транспорт, проводить много времени в поездках и обеспечивать себе жилье в месте проживания дочери», — указал краевой суд.
Судьи также обратили внимание на то, что мать приводит целый ряд аргументов, которые, однако, сама же ставит под сомнение. В качестве примера они привели ее утверждение, что дочь плохо переносит переезды, при этом она сама неоднократно переезжала с ней.
Женщина подала конституционную жалобу и утверждала, что переезд был неизбежен из-за ухудшения здоровья дочери. По ее словам, дочь чувствительна к шуму и не может спать в шумной обстановке, что, по ее мнению, игнорировал отец. Состояние ребенка после переезда улучшилось, что она объясняла спокойной обстановкой и отсутствием конфликтов с отцом.
«Принудительный переезд только по желанию отца был бы крайне нецелесообразен и противоречил интересам дочери. Необходимо учитывать ее специфическую ситуацию и психическое здоровье. Женщина незамедлительно сообщила отцу о смене места жительства и идет ему навстречу в вопросе общения с дочерью, не возражая против его расширения в будущем. Однако она не может воспитывать дочь в неблагоприятных условиях только для того, чтобы та была ближе к другим родственникам», — говорилось в жалобе.
Конституционный суд: Ребенок имеет право на заботу обоих родителей
Сенат во главе с Зденеком Кюнхом, однако, не смягчил свою позицию. «При принятии решения об изменении условий проживания несовершеннолетних детей необходимо исходить из того, что ребенок имеет право на равную заботу обоих родителей, а права обоих родителей на заботу о ребенке имеют одинаковую ценность. Ущерб, нанесенный отношениям между родителем и ребенком в результате разлучения, впоследствии трудно исправить», — заявили судьи.
«Конституционный суд понимает аргументы о том, что уход за дочерью требует спокойной обстановки и уважительного отношения. Такие условия, несомненно, могут быть обеспечены и в Пльзеньском крае. Суд также осведомлен о медицинских заключениях, согласно которым несовершеннолетняя плохо переносит перемены и дальнейший переезд будет для нее трудным. Однако сохранение текущего положения, которое мать произвольно установила, в долгосрочной перспективе может иметь более серьезные последствия для несовершеннолетней и ее отца», — заключил Конституционный суд.