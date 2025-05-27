Мать без ведома отца переехала с дочерью жить на расстояние 350 километров. Немедленно вернитесь, постановил Конституционный суд

Новости 420on 27 мая 2025 10:30 1093

Мать четырехлетней девочки, по всей видимости, решила любой ценой уехать как можно дальше от своего бывшего мужа. Без какого-либо соглашения она переехала на 350 километров вместе с дочерью, страдающей синдромом Аспергера. Для отца, который не водит машину, это означало фактический конец контактов с дочерью.