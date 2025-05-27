Платежная мораль чехов ухудшилась, их долги выросли
27 мая 2025
22:00
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В конце 2024 года впервые за десять лет чехи ухудшили свою мораль в отношении погашения долгов. Объем непогашенной задолженности по жилищным кредитам вырос, и в этом году его рост еще ускорился.
Чехи сталкиваются с проблемами погашения долгов. Об этом свидетельствуют данные Банковского и небанковского реестра клиентской информации, который объединяет компанию CRIF — Czech Credit Bureau, a. s.
По итогам первого квартала этого года объем непогашенной задолженности вырос на 14% в годовом исчислении, увеличившись на 4,14 миллиарда крон до 34,1 миллиарда. Общий объем задолженности, зарегистрированной в реестрах, составил 3,69 триллиона крон.
Непогашенная задолженность по потребительским кредитам выросла на 15% в годовом исчислении до 29,3 миллиарда крон. «Темпы роста проблемной задолженности по потребительским кредитам уже в прошлом году были двузначными, а в первые три месяца этого года объем непогашенных кредитов вырос на 15% в годовом исчислении. К этому добавился рост просроченной задолженности по жилищным кредитам, которая в первом квартале выросла на 7% в годовом исчислении, что более чем в два раза превышает динамику последнего квартала 2024 года», — сообщил исполнительный директор Небанковного реестра Йиржи Райл.
Проблемы с погашением потребительских долгов возникли у более чем 177 000 клиентов банков и небанковских компаний. В среднем каждый должник не мог выплатить 165 640 крон. Наибольшую долю составляют должники в возрасте от 35 до 44 лет. Объем долга в этой возрастной группе вырос на 22% до 7,8 миллиарда крон.
Общий объем потребительского долга рос такими же темпами, как и в последние два года. По итогам первого квартала он вырос на 8,9% до 629 миллиардов крон.
Увеличился и объем долга на жилье. В первом квартале он вырос на 10,2% до 3,06 триллиона крон, что представляет собой годовой рост на 283 миллиарда крон.
«Продолжается рост средней суммы, которую люди задолжали по ипотечным кредитам и кредитам из строительных сберегательных счетов. Она приближается к трем миллионам крон. По сравнению с концом первого квартала прошлого года она выросла более чем на 11%. В то же время число клиентов с такой задолженностью сократилось примерно на 10 000. По сравнению с ситуацией пять лет назад средняя сумма на одного клиента выше на 1,12 миллиона крон», — говорит исполнительный директор Банковского реестра клиентской информации Ленка Новотная.
Объем проблемной задолженности по жилищным кредитам, при которой домохозяйства рискуют не смочь погасить свои обязательства, больше всего вырос в возрастной группе от 25 до 29 лет, где он увеличился на пятую часть. Однако это менее пятой части суммы, составляющей проблемную задолженность по жилищным кредитам в возрастной группе от 35 до 44 лет, где задолженность достигла 1,6 миллиарда крон. В то же время в этой группе сумма просроченной задолженности увеличилась на 16% по сравнению с предыдущим годом.
По итогам первого квартала этого года объем непогашенной задолженности вырос на 14% в годовом исчислении, увеличившись на 4,14 миллиарда крон до 34,1 миллиарда. Общий объем задолженности, зарегистрированной в реестрах, составил 3,69 триллиона крон.
Непогашенная задолженность по потребительским кредитам выросла на 15% в годовом исчислении до 29,3 миллиарда крон. «Темпы роста проблемной задолженности по потребительским кредитам уже в прошлом году были двузначными, а в первые три месяца этого года объем непогашенных кредитов вырос на 15% в годовом исчислении. К этому добавился рост просроченной задолженности по жилищным кредитам, которая в первом квартале выросла на 7% в годовом исчислении, что более чем в два раза превышает динамику последнего квартала 2024 года», — сообщил исполнительный директор Небанковного реестра Йиржи Райл.
Проблемы с погашением потребительских долгов возникли у более чем 177 000 клиентов банков и небанковских компаний. В среднем каждый должник не мог выплатить 165 640 крон. Наибольшую долю составляют должники в возрасте от 35 до 44 лет. Объем долга в этой возрастной группе вырос на 22% до 7,8 миллиарда крон.
Общий объем потребительского долга рос такими же темпами, как и в последние два года. По итогам первого квартала он вырос на 8,9% до 629 миллиардов крон.
Увеличился и объем долга на жилье. В первом квартале он вырос на 10,2% до 3,06 триллиона крон, что представляет собой годовой рост на 283 миллиарда крон.
«Продолжается рост средней суммы, которую люди задолжали по ипотечным кредитам и кредитам из строительных сберегательных счетов. Она приближается к трем миллионам крон. По сравнению с концом первого квартала прошлого года она выросла более чем на 11%. В то же время число клиентов с такой задолженностью сократилось примерно на 10 000. По сравнению с ситуацией пять лет назад средняя сумма на одного клиента выше на 1,12 миллиона крон», — говорит исполнительный директор Банковского реестра клиентской информации Ленка Новотная.
Объем проблемной задолженности по жилищным кредитам, при которой домохозяйства рискуют не смочь погасить свои обязательства, больше всего вырос в возрастной группе от 25 до 29 лет, где он увеличился на пятую часть. Однако это менее пятой части суммы, составляющей проблемную задолженность по жилищным кредитам в возрастной группе от 35 до 44 лет, где задолженность достигла 1,6 миллиарда крон. В то же время в этой группе сумма просроченной задолженности увеличилась на 16% по сравнению с предыдущим годом.