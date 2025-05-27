Платежная мораль чехов ухудшилась, их долги выросли

Новости 420on 27 мая 2025 22:00 140

В конце 2024 года впервые за десять лет чехи ухудшили свою мораль в отношении погашения долгов. Объем непогашенной задолженности по жилищным кредитам вырос, и в этом году его рост еще ускорился.