Еврокомиссия предложила предоставить Чехии помощь в 114 миллионов евро в связи с наводнениями

Новости 420on 28 мая 2025 09:30 594

Европейская комиссия (ЕК) предложила предоставить Чешской Республике 114 миллионов евро (около 2,8 миллиарда крон) на помощь в ликвидации последствий прошлогодних наводнений. Об этом Комиссия сообщила в пресс-релизе. Эта мера — част более широкого пакета помощи в связи с наводнениями на сумму 280 миллионов евро, который, помимо Чехии, включает также Словакию, Польшу, Австрию, Молдову и Боснию и Герцеговину.