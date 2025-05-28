Еврокомиссия предложила предоставить Чехии помощь в 114 миллионов евро в связи с наводнениями
28 мая 2025
09:30
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Европейская комиссия (ЕК) предложила предоставить Чешской Республике 114 миллионов евро (около 2,8 миллиарда крон) на помощь в ликвидации последствий прошлогодних наводнений. Об этом Комиссия сообщила в пресс-релизе. Эта мера — част более широкого пакета помощи в связи с наводнениями на сумму 280 миллионов евро, который, помимо Чехии, включает также Словакию, Польшу, Австрию, Молдову и Боснию и Герцеговину.
Предложение Европейской комиссии еще должно быть одобрено Европейским парламентом и Советом ЕС.
Деньги должны поступить из Фонда солидарности Европейского союза (EUSF), который позволяет оплачивать расходы на восстановление территорий после стихийных бедствий. Эти деньги могут быть использованы, например, для ремонта общественного имущества, такого как транспортная инфраструктура, школьные и медицинские учреждения, или для очистки пострадавших районов. Чехия подала заявку на получение помощи из фонда в декабре. Министр финансов Збынек Станюра тогда заявил, что Чехия может получить до 2,85 миллиарда крон.
Согласно проекту, Словакия должна получить 2,1 миллиона евро, а Польша — 76 млн евро. Для Австрии комиссия предлагает сумму в 42,8 миллиона евро, для Боснии и Герцеговины — 45,7 миллиона евро, а для Молдовы — 195 200 евро.
«Эта инициатива является реакцией на наводнения, которые поразили эти страны в сентябре и октябре 2024 года», — заявила Европейская комиссия. По данным правительства, в Чехии ущерб составил 70,6 миллиарда крон. Из них примерно 25 миллиардов крон — ущерб частной собственности граждан и предприятий, и примерно 45 миллиардов крон — ущерб имуществу государства, регионов и муниципалитетов.
Деньги должны поступить из Фонда солидарности Европейского союза (EUSF), который позволяет оплачивать расходы на восстановление территорий после стихийных бедствий. Эти деньги могут быть использованы, например, для ремонта общественного имущества, такого как транспортная инфраструктура, школьные и медицинские учреждения, или для очистки пострадавших районов. Чехия подала заявку на получение помощи из фонда в декабре. Министр финансов Збынек Станюра тогда заявил, что Чехия может получить до 2,85 миллиарда крон.
Согласно проекту, Словакия должна получить 2,1 миллиона евро, а Польша — 76 млн евро. Для Австрии комиссия предлагает сумму в 42,8 миллиона евро, для Боснии и Герцеговины — 45,7 миллиона евро, а для Молдовы — 195 200 евро.
«Эта инициатива является реакцией на наводнения, которые поразили эти страны в сентябре и октябре 2024 года», — заявила Европейская комиссия. По данным правительства, в Чехии ущерб составил 70,6 миллиарда крон. Из них примерно 25 миллиардов крон — ущерб частной собственности граждан и предприятий, и примерно 45 миллиардов крон — ущерб имуществу государства, регионов и муниципалитетов.