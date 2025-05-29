Мы повысим налоги иностранцам-нерезидентам, которые имеют в Чехии квартиры, говорит депутат Якуб Михалек («Пираты»)

Новости 420on 29 мая 2025 09:30 1322

«Пираты» начали предвыборную кампанию. На этот раз они хотят создать настолько сильную партию, чтобы стать ключевой силой при формировании следующего правительства. Гостем программы «Я спрашиваю» был депутат Якуб Михалек (партия «Пираты»). Партия обещает в первую очередь снижение налогов для семей, более доступное жилье, модернизацию государства и борьбу с коррупцией.