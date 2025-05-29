Мы повысим налоги иностранцам-нерезидентам, которые имеют в Чехии квартиры, говорит депутат Якуб Михалек («Пираты»)
29 мая 2025
09:30
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«Пираты» начали предвыборную кампанию. На этот раз они хотят создать настолько сильную партию, чтобы стать ключевой силой при формировании следующего правительства. Гостем программы «Я спрашиваю» был депутат Якуб Михалек (партия «Пираты»). Партия обещает в первую очередь снижение налогов для семей, более доступное жилье, модернизацию государства и борьбу с коррупцией.
В понедельник пираты начали свою кампанию перед выборами в Палату депутатов. В новых цветах и под лозунгом «Давайте зажжем!» они хотят ориентироваться в основном на молодых избирателей. По словам председателя партии Зденка Гржиба, лозунг должен выражать, что нельзя больше ждать, пока старые структуры принесут новые решения и все изменится само собой.
Оппозиционные «Пираты» в плохом настроении покинули коалиционное правительство Петра Фиалы (ODS) осенью прошлого года после отставки их тогдашнего лидера Ивана Бартоша с поста министра местного развития. Однако, по его словам, нынешний председатель Гржиб может представить себе дальнейшее сотрудничество с правительственными партиями. На выборах он рассчитывает на двузначный результат.
В последних выборах Пираты в коалиции с Мэрами и независимыми (STAN) получили в общей сложности 15,6 процента голосов. Однако из-за кругового голосования из 37 совместных депутатских мандатов они получили только четыре.
На этот раз партия обещает получить больше голосов и мандатов, в том числе благодаря предвыборному сотрудничеству с Зелеными. В текущих опросах поддержка Пиратов колеблется около семи процентов.
Сейчас, через полгода, как вы оцениваете свой уход из правительства? Вы считаете, что это был правильный шаг?
— Оценивая ситуацию задним числом, другого выхода не было. Потому что в тот момент, когда в данной ситуации перестало существовать какое-то базовое доверие между людьми, когда наши коалиционные партнеры хотели диктовать нам, кто будет сидеть за нас в правительстве, хотели принимать решения по бюджету, блокировать наши законы в Палате депутатов, это было уже слишком. Продолжать так просто было невозможно. Конечно, это дает нам возможность более свободно говорить и обращать внимание на вещи, о которых мы, как стандартные коалиционные партнеры, не могли говорить так открыто.
В начале вашей предвыборной кампании в Палату депутатов прозвучали заявления о том, что жилье недоступно, цены на все растут, государство сложное, органы власти работают медленно, политики ссорятся и плевать на людей. С одной стороны, я задаюсь вопросом, справедливо ли это, учитывая, что вы три года были частью правительства, а сейчас, будучи в оппозиции, остаетесь частью политического представительства?
— Наша главная задача — обращать внимание на эти вещи и менять их в меру своих возможностей. Когда мы были в правительстве, Иван Бартош делал все возможное, чтобы начать строительство квартир.
Я не хочу никого обидеть, но в тех возможностях, которые у нас были, построить пять тысяч квартир и запланировать еще пять тысяч с государственной поддержкой, это хорошо. Это конкретный ощутимый шаг, но этого мало. Это означает, что в правительстве у нас не было возможности полностью реализовать то, что мы себе представляли. Потому что больше денег, десятки, сотни миллиардов ушли, например, на строительство автомагистралей. Это приоритет ODS (...) Теперь мы собрались вместе и решили, что является самым важным на следующие четыре года. И одно из них — это действительно строительство жилья. Поэтому мы конкретно сказали: 200 тысяч квартир.
Первым пунктом вашей программы является обещание снизить налоги для 90 процентов семей. Я задалась вопросом, действительно ли это самое главное, что нужно нашей стране, чтобы мы снизили налоги для 90 процентов семей?
— Мы провели последние пять месяцев, объезжая всю республику, посетили около 50 населенных пунктов и пообщались с людьми в рамках кампании «У вас есть пожелания». И выясняли, что для наших граждан самое важное. И мы многократно получили подтверждение, что самое важное — это действительно то, как дорогие цены повлияли на повседневную жизнь людей.
Что касается доходов, то прямо в программе мы пишем, что как минимум 30 миллиардов крон можно получить в государственный бюджет, например, из субсидий.
В своей программе вы обещаете построить 200 тысяч новых квартир. Скажите мне, это хотя бы немного реально?
— Это обещание показывает одно: что нынешнее подбирание крох, такие мелкие изменения в рамках системы, — это тупиковый путь. Что если мы будем продолжать в том же духе, то не решим основную проблему. Основная проблема заключается в том, что за последнее десятилетие цены на квартиры выросли на 66 процентов быстрее, чем зарплаты обычных людей. Это означает, что людям, которые 10 лет назад могли позволить себе новую квартиру, сегодня это сделать на 66 процентов сложнее.
Этот вопрос касается того, что у вас три года был министр по вопросам местного развития, который одновременно был вице-премьером правительства, и вы ничего не сделали в этом направлении. Плюс провальная цифровизация строительного процесса.
— (...) Все, что мы могли сделать в правительстве Фиалы, это собирать крохи. Нам нужно ускорить темпы инвестиций. У нас есть несколько мер. С одной стороны, конечно, есть вещи, которые уже делаются, пустыри, брумфилды и так далее. Но мы хотим пойти по пути строительства, например, более крупных районов, продуманных районов в существующих городах, где действительно не хватает жилья.
Мы хотим снизить цены на новые квартиры. Это уже начал Иван Бартош. И я думаю, что ему в этом уже кое-что удалось. Были отменены требования по освещению, но мы хотим снизить сегодняшние избыточные требования примерно на миллион крон. И последнее: важно, чтобы мы получили квартиры, которые стоят пустые. Чтобы они не были предназначены для спекуляции, чтобы кто-то не приехал из России или из бывшего Советского Союза и не вложил здесь деньги в пустые квартиры.
— И вы это сделаете, запретите этим людям покупать эти квартиры?
— Пока мы работаем над вариантом, описанным в программе, то есть мы повысим налог на недвижимость в тех случаях, когда она принадлежит нерезиденту Чешской Республики, гражданину Российской Федерации.
И только для граждан Российской Федерации или для всех, кто не является гражданином ЕС?
— Пока мы работаем с так называемыми враждебными странами, то есть речь идет о гражданах Российской Федерации, которые не имеют здесь постоянного места жительства, не являются резидентами, не платят здесь налоги и просто имеют здесь спрятанное имущество. Мы говорим: хорошо, оставьте себе эти квартиры, но платите такие же налоги, как и на Западе, потому что на Западе налоги значительно выше.
Как мы можем поверить, что вы построите 200 тысяч квартир?
— Всем хорошо известно, что экономическую политику этого правительства вел Збынек Станюра, а не Пираты. Мы играли в тяжелом ослаблении, у нас было четыре депутата.
И три министра.
— И одного у нас отобрала ODS. Так что мы играли в тяжелом ослаблении. А теперь Пиратская партия возродилась.
Оппозиционные «Пираты» в плохом настроении покинули коалиционное правительство Петра Фиалы (ODS) осенью прошлого года после отставки их тогдашнего лидера Ивана Бартоша с поста министра местного развития. Однако, по его словам, нынешний председатель Гржиб может представить себе дальнейшее сотрудничество с правительственными партиями. На выборах он рассчитывает на двузначный результат.
В последних выборах Пираты в коалиции с Мэрами и независимыми (STAN) получили в общей сложности 15,6 процента голосов. Однако из-за кругового голосования из 37 совместных депутатских мандатов они получили только четыре.
На этот раз партия обещает получить больше голосов и мандатов, в том числе благодаря предвыборному сотрудничеству с Зелеными. В текущих опросах поддержка Пиратов колеблется около семи процентов.
Сейчас, через полгода, как вы оцениваете свой уход из правительства? Вы считаете, что это был правильный шаг?
— Оценивая ситуацию задним числом, другого выхода не было. Потому что в тот момент, когда в данной ситуации перестало существовать какое-то базовое доверие между людьми, когда наши коалиционные партнеры хотели диктовать нам, кто будет сидеть за нас в правительстве, хотели принимать решения по бюджету, блокировать наши законы в Палате депутатов, это было уже слишком. Продолжать так просто было невозможно. Конечно, это дает нам возможность более свободно говорить и обращать внимание на вещи, о которых мы, как стандартные коалиционные партнеры, не могли говорить так открыто.
В начале вашей предвыборной кампании в Палату депутатов прозвучали заявления о том, что жилье недоступно, цены на все растут, государство сложное, органы власти работают медленно, политики ссорятся и плевать на людей. С одной стороны, я задаюсь вопросом, справедливо ли это, учитывая, что вы три года были частью правительства, а сейчас, будучи в оппозиции, остаетесь частью политического представительства?
— Наша главная задача — обращать внимание на эти вещи и менять их в меру своих возможностей. Когда мы были в правительстве, Иван Бартош делал все возможное, чтобы начать строительство квартир.
Я не хочу никого обидеть, но в тех возможностях, которые у нас были, построить пять тысяч квартир и запланировать еще пять тысяч с государственной поддержкой, это хорошо. Это конкретный ощутимый шаг, но этого мало. Это означает, что в правительстве у нас не было возможности полностью реализовать то, что мы себе представляли. Потому что больше денег, десятки, сотни миллиардов ушли, например, на строительство автомагистралей. Это приоритет ODS (...) Теперь мы собрались вместе и решили, что является самым важным на следующие четыре года. И одно из них — это действительно строительство жилья. Поэтому мы конкретно сказали: 200 тысяч квартир.
Первым пунктом вашей программы является обещание снизить налоги для 90 процентов семей. Я задалась вопросом, действительно ли это самое главное, что нужно нашей стране, чтобы мы снизили налоги для 90 процентов семей?
— Мы провели последние пять месяцев, объезжая всю республику, посетили около 50 населенных пунктов и пообщались с людьми в рамках кампании «У вас есть пожелания». И выясняли, что для наших граждан самое важное. И мы многократно получили подтверждение, что самое важное — это действительно то, как дорогие цены повлияли на повседневную жизнь людей.
Что касается доходов, то прямо в программе мы пишем, что как минимум 30 миллиардов крон можно получить в государственный бюджет, например, из субсидий.
В своей программе вы обещаете построить 200 тысяч новых квартир. Скажите мне, это хотя бы немного реально?
— Это обещание показывает одно: что нынешнее подбирание крох, такие мелкие изменения в рамках системы, — это тупиковый путь. Что если мы будем продолжать в том же духе, то не решим основную проблему. Основная проблема заключается в том, что за последнее десятилетие цены на квартиры выросли на 66 процентов быстрее, чем зарплаты обычных людей. Это означает, что людям, которые 10 лет назад могли позволить себе новую квартиру, сегодня это сделать на 66 процентов сложнее.
Этот вопрос касается того, что у вас три года был министр по вопросам местного развития, который одновременно был вице-премьером правительства, и вы ничего не сделали в этом направлении. Плюс провальная цифровизация строительного процесса.
— (...) Все, что мы могли сделать в правительстве Фиалы, это собирать крохи. Нам нужно ускорить темпы инвестиций. У нас есть несколько мер. С одной стороны, конечно, есть вещи, которые уже делаются, пустыри, брумфилды и так далее. Но мы хотим пойти по пути строительства, например, более крупных районов, продуманных районов в существующих городах, где действительно не хватает жилья.
Мы хотим снизить цены на новые квартиры. Это уже начал Иван Бартош. И я думаю, что ему в этом уже кое-что удалось. Были отменены требования по освещению, но мы хотим снизить сегодняшние избыточные требования примерно на миллион крон. И последнее: важно, чтобы мы получили квартиры, которые стоят пустые. Чтобы они не были предназначены для спекуляции, чтобы кто-то не приехал из России или из бывшего Советского Союза и не вложил здесь деньги в пустые квартиры.
— И вы это сделаете, запретите этим людям покупать эти квартиры?
— Пока мы работаем над вариантом, описанным в программе, то есть мы повысим налог на недвижимость в тех случаях, когда она принадлежит нерезиденту Чешской Республики, гражданину Российской Федерации.
И только для граждан Российской Федерации или для всех, кто не является гражданином ЕС?
— Пока мы работаем с так называемыми враждебными странами, то есть речь идет о гражданах Российской Федерации, которые не имеют здесь постоянного места жительства, не являются резидентами, не платят здесь налоги и просто имеют здесь спрятанное имущество. Мы говорим: хорошо, оставьте себе эти квартиры, но платите такие же налоги, как и на Западе, потому что на Западе налоги значительно выше.
Как мы можем поверить, что вы построите 200 тысяч квартир?
— Всем хорошо известно, что экономическую политику этого правительства вел Збынек Станюра, а не Пираты. Мы играли в тяжелом ослаблении, у нас было четыре депутата.
И три министра.
— И одного у нас отобрала ODS. Так что мы играли в тяжелом ослаблении. А теперь Пиратская партия возродилась.