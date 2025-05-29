Поддержка Украины среди чехов заметно отстает от среднеевропейской

Новости и статьи 29 мая 2025 15:00 844

Чехи более скептически относятся к ЕС, чем жители Венгрии или Словакии, которые часто называют главными «проблемными» странами среди членов Европейского союза. Общественность в Чехии также менее склонна оказывать дальнейшую помощь Украине, чем в обеих этих странах, свидетельствуют результаты нового опроса общественного мнения «Евробарометр», опубликованного в среду.