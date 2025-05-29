Поддержка Украины среди чехов заметно отстает от среднеевропейской
29 мая 2025
15:00
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Чехи более скептически относятся к ЕС, чем жители Венгрии или Словакии, которые часто называют главными «проблемными» странами среди членов Европейского союза. Общественность в Чехии также менее склонна оказывать дальнейшую помощь Украине, чем в обеих этих странах, свидетельствуют результаты нового опроса общественного мнения «Евробарометр», опубликованного в среду.
Согласно общим результатам нового «Евробарометра», доверие к ЕС во всем блоке достигло самого высокого уровня за последние 18 лет, составив 52%. При этом люди в ЕС в целом меньше доверяют национальным правительствам и парламентам, которые одобряют 36 и 37% населения соответственно. Исторически наибольшую поддержку сейчас имеет единая валюта евро (74% в рамках всего ЕС и 83% в еврозоне).
При этом сами чехи доверяют меньше, чем в среднем по ЕС, как ЕС (43%), так и чешскому правительству (25%) и чешскому парламенту (29%). Больше доверия к Европейскому союзу даже в Венгрии (48% населения) и Словакии, где результат в 52% соответствует усредненному показателю по ЕС.
Чехи также более скептически смотрят на будущее ЕС: оптимистично настроены лишь 53% из них. В Словакии этот показатель составляет 59%, в Венгрии — 56%, а по ЕС — 62%.
Результаты опросов в отдельных странах также показывают другие неожиданные цифры: относительно мало чехов сейчас склонны помогать Украине, даже по сравнению с Венгрией или Словакией, что резко контрастирует с риторикой правительств этих стран.
Принять беженцев, спасающихся от войны, в Чехии готовы 53% чехов (в целом по ЕС — 80%, в Словакии — 83%, в Венгрии — 73%). Финансовую и гуманитарную помощь Киеву одобряют 59% чехов (в ЕС — 76%, в Словакии — 77%, в Венгрии — 63%), экономические санкции против России поддерживают 63% чехов (в ЕС — 72%, в Словакии — 61%, в Венгрии — 51%).
Статус страны — кандидата на членство в ЕС для Украины поддержал бы в Чехии 31% респондентов (ЕС: 60%, Словакия: 52%, Венгрия: 34%). Финансирование дальнейших поставок оружия Украине одобряют 37% чехов (ЕС: 59%, Словакия: 46%, Венгрия: 40%).
Тем не менее опрос показывает, что чехи считают наиболее важными проблемами ЕС в настоящее время именно российское вторжение в Украину (30%) и в целом международную ситуацию (25%). Эти две темы в среднем считают главными приоритетами и жители ЕС (27 и 24%). В Чехии и во всех странах ЕС также сильный резонанс вызывают темы «безопасность и оборона» и «миграция», которые считают главными около 20% респондентов.
В рамках своей страны чехи считают главными проблемами рост стоимости жизни (34%), экономическую ситуацию (21%) и государственный долг (19%). Первые две темы считают главными жители всех стран ЕС (31 и 20%), а третьей по важности — безопасность и оборону (15%).
Кроме того, меньше чехов чувствуют себя связанными с ЕС (43%), тогда как в целом по Евросоюзу этот показатель составляет 63%. По сравнению со средним показателем по ЕС, чехи чувствуют себя несколько менее привязанными к своему городу / населенному пункту, стране и европейскому континенту в целом, хотя разница уже не так велика.
При этом сами чехи доверяют меньше, чем в среднем по ЕС, как ЕС (43%), так и чешскому правительству (25%) и чешскому парламенту (29%). Больше доверия к Европейскому союзу даже в Венгрии (48% населения) и Словакии, где результат в 52% соответствует усредненному показателю по ЕС.
Чехи также более скептически смотрят на будущее ЕС: оптимистично настроены лишь 53% из них. В Словакии этот показатель составляет 59%, в Венгрии — 56%, а по ЕС — 62%.
Результаты опросов в отдельных странах также показывают другие неожиданные цифры: относительно мало чехов сейчас склонны помогать Украине, даже по сравнению с Венгрией или Словакией, что резко контрастирует с риторикой правительств этих стран.
Принять беженцев, спасающихся от войны, в Чехии готовы 53% чехов (в целом по ЕС — 80%, в Словакии — 83%, в Венгрии — 73%). Финансовую и гуманитарную помощь Киеву одобряют 59% чехов (в ЕС — 76%, в Словакии — 77%, в Венгрии — 63%), экономические санкции против России поддерживают 63% чехов (в ЕС — 72%, в Словакии — 61%, в Венгрии — 51%).
Статус страны — кандидата на членство в ЕС для Украины поддержал бы в Чехии 31% респондентов (ЕС: 60%, Словакия: 52%, Венгрия: 34%). Финансирование дальнейших поставок оружия Украине одобряют 37% чехов (ЕС: 59%, Словакия: 46%, Венгрия: 40%).
Тем не менее опрос показывает, что чехи считают наиболее важными проблемами ЕС в настоящее время именно российское вторжение в Украину (30%) и в целом международную ситуацию (25%). Эти две темы в среднем считают главными приоритетами и жители ЕС (27 и 24%). В Чехии и во всех странах ЕС также сильный резонанс вызывают темы «безопасность и оборона» и «миграция», которые считают главными около 20% респондентов.
В рамках своей страны чехи считают главными проблемами рост стоимости жизни (34%), экономическую ситуацию (21%) и государственный долг (19%). Первые две темы считают главными жители всех стран ЕС (31 и 20%), а третьей по важности — безопасность и оборону (15%).
Кроме того, меньше чехов чувствуют себя связанными с ЕС (43%), тогда как в целом по Евросоюзу этот показатель составляет 63%. По сравнению со средним показателем по ЕС, чехи чувствуют себя несколько менее привязанными к своему городу / населенному пункту, стране и европейскому континенту в целом, хотя разница уже не так велика.
«Евробарометр» — это серия опросов общественного мнения, которые регулярно проводятся по инициативе Европейской комиссии и других институтов ЕС. Текущий опрос проводился с 26 марта по 22 апреля, в нем приняли участие 26 368 респондентов из стран ЕС, размер выборки в каждой стране был определен в зависимости от численности населения.