Часть молодых чехов радикализируется. Они восхищаются насилием и презирают женщин





Один из недавних примеров, рассмотренных судом, говорит сам за себя. Речь идет о деле молодого человека из Моравии, который в прошлом году основал движение, стремящееся к подавлению прав и свобод людей. Он неоднократно публиковал посты с нацистской символикой, пропагандировал



То, что радикализация молодежи и ее увлечение насилием являются новой тенденцией, теперь описывает и



Эксперт по экстремизму, политолог Ян Харват, говорит, что это относительно новая тенденция. Он добавляет, что молодые люди в целом более радикальны, чем пожилые, но в конечном итоге они не составляют большинства. «В то время как в целом крайне правые или левые



Радикализация молодежи происходит в основном в онлайн-среде, главным образом в группах или закрытых чатах. Из отчета Министерства внутренних дел следует, что подростки и несовершеннолетние находят путь к радикальным сообществам через онлайн-



Психотерапевт Адела Клингелова, которая специализируется на проблемах насилия, гнева и психического здоровья мужчин, описывает, что одной из причин, по которой молодые люди чаще склоняются к радикальным идеям, является в определенной степени терпимость к насилию. «Ведь оно присутствует практически везде. По телевизору показывают криминальные сериалы, самые популярные подкасты посвящены реальным преступлениям, а в Чехии по-прежнему довольно оживленно обсуждается вопрос физических наказаний, когда некоторые выступают за „воспитательные пощечины“, — но это все равно



По словам Клингеловой, насилие проникает в подсознание детей. А поскольку они учатся реагировать на различные стимулы в первую очередь путем подражания и наблюдения, некоторые подростки могут прибегнуть к знакомому решению — агрессии — при решении сложных ситуаций. «Мы видим, что к радикализации более склонны



Однако она добавляет, что подобные тенденции появляются и у детей, которые растут в совершенно иной среде: «В этом случае речь идет о семьях, которые находятся в очень благоприятном положении, но ориентированы на достижение результатов. Общим знаменателем всегда является эмоциональная стабильность семьи как единого целого. Поэтому в первую очередь важно, сколько времени мы проводим с детьми, как и о чем мы с ними разговариваем. Одним словом, человеческая связь и чувство безопасности».



По мнению эксперта, склонность к радикализму также связана с желанием «вписаться», что для людей в подростковом возрасте имеет решающее значение. В целом она подчеркивает, что в этом отношении решающую роль играют непринужденная атмосфера в семье и доверие между детьми и родителями.



Психолог, как и Министерство внутренних дел, считает, что радикализация чаще всего происходит через социальные сети. По ее мнению, причиной этого часто являются алгоритмы, которые в этом отношении нацелены скорее на мальчиков, которые поначалу могут даже не проявлять интереса к экстремистским идеям. «Достаточно создать профиль в TikTok и несколько раз посмотреть, например, что-нибудь про машины или поговорить об этом с друзьями. Это даст толчок, и мальчикам начнут попадаться, например,



По мнению экспертов, насильственные тенденции среди молодых чехов являются растущим тревожным явлением, связанным с их радикализацией.Один из недавних примеров, рассмотренных судом, говорит сам за себя. Речь идет о деле молодого человека из Моравии, который в прошлом году основал движение, стремящееся к подавлению прав и свобод людей. Он неоднократно публиковал посты с нацистской символикой, пропагандировал терроризм и призывал к ненависти и насилию в отношении различных меньшинств. Кроме того, он приобрел химические вещества для изготовления взрывчатых веществ и изготовил два короткоствольных огнестрельных оружия с помощью 3D-принтера. Хотя без дополнительной доработки они не были пригодны для стрельбы, он все же был обвинен в незаконном хранении оружия и угрозе его применения. В связи с этим в конце прошлой недели Оломоуцкий краевой суд приговорил его к 16 месяцам лишения свободы.То, что радикализация молодежи и ее увлечение насилием являются новой тенденцией, теперь описывает и Министерство внутренних дел в новом докладе об экстремизме.Эксперт по экстремизму, политолог Ян Харват, говорит, что это относительно новая тенденция. Он добавляет, что молодые люди в целом более радикальны, чем пожилые, но в конечном итоге они не составляют большинства. «В то время как в целом крайне правые или левые партии поддерживают в среднем около 5–10% населения, среди молодых людей до 25 лет этот показатель составляет около 15%», — уточняет он и добавляет, что эта тенденция в основном касается мальчиков. Однако, по словам Харвата, радикализация молодежи — это не только проблема Чехии, она наблюдается и в других странах Европы и Америки.Радикализация молодежи происходит в основном в онлайн-среде, главным образом в группах или закрытых чатах. Из отчета Министерства внутренних дел следует, что подростки и несовершеннолетние находят путь к радикальным сообществам через онлайн- игры социальные сети или сообщества. «Очень часто в этих случаях отсутствует связь с конкретной идеологией, какая-либо долгосрочная привязанность, и, напротив, очень явно проявляется увлечение насилием», — говорится в документе.Психотерапевт Адела Клингелова, которая специализируется на проблемах насилия, гнева и психического здоровья мужчин, описывает, что одной из причин, по которой молодые люди чаще склоняются к радикальным идеям, является в определенной степени терпимость к насилию. «Ведь оно присутствует практически везде. По телевизору показывают криминальные сериалы, самые популярные подкасты посвящены реальным преступлениям, а в Чехии по-прежнему довольно оживленно обсуждается вопрос физических наказаний, когда некоторые выступают за „воспитательные пощечины“, — но это все равно насилие », — описывает она.По словам Клингеловой, насилие проникает в подсознание детей. А поскольку они учатся реагировать на различные стимулы в первую очередь путем подражания и наблюдения, некоторые подростки могут прибегнуть к знакомому решению — агрессии — при решении сложных ситуаций. «Мы видим, что к радикализации более склонны дети или подростки из социально неблагополучных семей, где, опять же, может иметь место насилие. Таким образом, уход в онлайн-сообщества становится для них своего рода убежищем», — говорит она.Однако она добавляет, что подобные тенденции появляются и у детей, которые растут в совершенно иной среде: «В этом случае речь идет о семьях, которые находятся в очень благоприятном положении, но ориентированы на достижение результатов. Общим знаменателем всегда является эмоциональная стабильность семьи как единого целого. Поэтому в первую очередь важно, сколько времени мы проводим с детьми, как и о чем мы с ними разговариваем. Одним словом, человеческая связь и чувство безопасности».По мнению эксперта, склонность к радикализму также связана с желанием «вписаться», что для людей в подростковом возрасте имеет решающее значение. В целом она подчеркивает, что в этом отношении решающую роль играют непринужденная атмосфера в семье и доверие между детьми и родителями.Психолог, как и Министерство внутренних дел, считает, что радикализация чаще всего происходит через социальные сети. По ее мнению, причиной этого часто являются алгоритмы, которые в этом отношении нацелены скорее на мальчиков, которые поначалу могут даже не проявлять интереса к экстремистским идеям. «Достаточно создать профиль в TikTok и несколько раз посмотреть, например, что-нибудь про машины или поговорить об этом с друзьями. Это даст толчок, и мальчикам начнут попадаться, например, видео Эндрю Тейта, у которого огромное количество подписчиков в возрасте от 13 до 25 лет», — говорит она.

Эндрю Тейт связан с так называемой маносферой, то есть сообществом мужчин, которые критикуют феминизм, гендерное равенство и проявляют ненависть к женщинам. В связи с этим явлением недавно привлек внимание сериал Adolescent, рассказывающий о сообществе инцелов, которое часто связано с маносферой. Инцелы — это, по сути, молодые мужчины, которые не имеют опыта сексуальных отношений или более глубокой близости, и не по своему выбору. Это часто приводит к внутренней фрустрации, которая, по мнению психолога, очень часто является движущей силой радикализации — будь то маносфера или крайнее правое и левое крыло.



И хотя в связи с радикализацией большинство общества представляет себе в первую очередь бритых мужчин с татуировками, связанными с экстремистскими движениями, Клингелова и Харват обращают внимание на то, что именно маносфера является еще одним радикальным сообществом. Оба согласны с тем, что ее рост связан с отсутствием образцов для подражания, а также с конфликтом между современным и традиционным обществом.



«Сегодняшним мальчикам очень не хватает какого-то образца, который бы объяснял, что такое мужественность. Современное общество считает, что настоящий мужчина — это тот, кто активно участвует в воспитании детей, помогает и так далее. Но это мы видим скорее в больших городах, в то время как в других местах часто встречается нарратив, что мужчина должен быть сильным, богатым и иметь много женщин», — говорит Клингелова, добавляя, что подобные представления проповедуют и некоторые радикально настроенные инфлюенсеры, которые затем заменяют молодым людям настоящих образцов для подражания.



Эксперт также отмечает, что родители часто не знают о радикализации молодежи в интернете, потому что не так хорошо ориентируются в этой среде. В то же время она говорит о кризисе коммуникации в семьях и неудачном подходе к этой теме. «Дети в возрасте 13-14 лет видят мир в черно-белых тонах. Поэтому рискованно говорить: «Слушай, Эндрю Тейт или Филипп Турек — идиоты, и ты не будешь их смотреть», — предупреждает она, добавляя, что вместо этого лучше признать, что родитель не очень хорошо ориентируется в онлайн-мире и данном сообществе, и попросить ребенка объяснить, что его интересует в данном человеке. «Тогда появится пространство для дискуссии. Мы можем, например, поговорить с ребенком о том, что в нашей семье другие ценности, чем наличие мощной машины, быстрый заработок или мнение, что женщины бесполезны. В этом смысле очень важны общение в семье, обмен опытом и открытое обсуждение», — объясняет она.



Вместе с докладом об экстремизме Министерство внутренних дел представило план действий, в котором пытается описать, какими стратегиями оно хотело бы ослабить возможные угрозы. В случае радикализации предлагается, например, поддержка профилактических мероприятий в школах и учебных заведениях. Другой стратегией является методическая помощь школам и педагогам в области прав человека и предвзятости, а также поддержка уже начатых программ пробации и ресоциализации.