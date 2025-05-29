«Ждем твоего возвращения, Андрей». Орбан надеется, что выиграет Бабиш. Он также восхвалял Фицо

Новости и статьи 29 мая 2025 21:00 600

В четверг в своей вступительной речи на Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC) в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал присутствующего председателя партии ANO Андрея Бабиша бывшим и будущим премьер-министром Чешской Республики. Бабиш сидел на конгрессе в первом ряду.