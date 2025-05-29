«Ждем твоего возвращения, Андрей». Орбан надеется, что выиграет Бабиш. Он также восхвалял Фицо
29 мая 2025
21:00
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В четверг в своей вступительной речи на Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC) в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал присутствующего председателя партии ANO Андрея Бабиша бывшим и будущим премьер-министром Чешской Республики. Бабиш сидел на конгрессе в первом ряду.
Орбан высоко оценил Бабиша, в частности, когда говорил о миграции. О мигрантах, которые, как правило, направляются в страны Западной Европы, он сказал, что в Венгрии их нет, потому что вместе с Бабишем, когда тот стоял во главе чешского правительства, они боролись в Брюсселе против миграции.
«Без Бабиша это бы не удалось. Спасибо, и ждем тебя обратно, Андрей», — сказал Орбан в своей речи.
По словам главы венгерского правительства, на конференции присутствуют те, кто годами борется за свою страну, а за это другие нападают на них и пытаются дискредитировать.
«Роберт Фицо — самый жесткий из нас. Он подвергся пяти ударам. Разъяренная либеральная банда выпустила в него пять пуль. А теперь он здесь, с нами, борется, как ни в чем не бывало. Такого мир еще не видел», — сказал Орбан в адрес словацкого премьера, присутствующего на конференции.
Покушение на Фицо, как и сам словацкий политик, он связал с его политическими оппонентами.
Победу Дональда Трампа на президентских выборах в США Орбан назвал цивилизационным поворотом, который вернул миру надежду. «Он вернул нам надежду на нормальную жизнь в мире. Это исторически самое грандиозное возвращение в западном мире», — сказал премьер-министр Венгрии о возвращении Трампа в Белый дом.
Как обычно, он также раскритиковал миграционную политику Брюсселя. «Европейцы не чувствуют себя в безопасности в городах, где еще 20 лет назад они были у себя дома. То, что происходит, — это не интеграция, а организованная замена населения. Должны произойти изменения, так дальше продолжаться не может», — подчеркнул Орбан. На столе лежат два курса для Европы: один либеральный, а другой — патриотический:
«Либеральный план считает традиционную христианскую Европу пережитком. Десятилетиями они работают над тем, чтобы вместо христианства и нации создать новую идентичность», — утверждал Орбан.
Затронули и тему российской агрессии в Украине. Премьер-министр Венгрии, правительство которого часто разделяет пророссийские позиции, утверждал, что Брюссель стоит на стороне войны.
«Либеральный план приведет к воинственной, централизованной и погрязшей в долгах Европе, где нет свободы, а есть послушание», — добавил он. Схема патриотов состоит из четырех пунктов:
«Во-первых, мы хотим мира и не хотим нового восточного фронта, поэтому мы против членства Украины в Европейском союзе. Во-вторых, мы за суверенитет, никаких общих налогов, кредитов и централизованной экономики. Мы не желаем, чтобы наши деньги шли на войну в третьи страны», — подчеркнул он, явно намекая на помощь, которую ЕС оказал стране, подвергшейся нападению, которую Венгрия неоднократно пыталась заблокировать.
«В-третьих, мы должны защищать свою свободу, и, в-четвертых, мы хотим вырвать Европу из рук мигрантов», — сказал Орбан. В ближайшие годы европейская политика будет определяться тем, какой из этих планов возобладает. «Эту битву сначала нужно выиграть каждому у себя дома, а затем вместе в Брюсселе. Когда наступит решающая битва, мы должны быть едины. Давайте снова сделаем Европу великой», — завершил Орбан свою речь, повторив лозунг Трампа о великой Америке.
«Без Бабиша это бы не удалось. Спасибо, и ждем тебя обратно, Андрей», — сказал Орбан в своей речи.
По словам главы венгерского правительства, на конференции присутствуют те, кто годами борется за свою страну, а за это другие нападают на них и пытаются дискредитировать.
«Роберт Фицо — самый жесткий из нас. Он подвергся пяти ударам. Разъяренная либеральная банда выпустила в него пять пуль. А теперь он здесь, с нами, борется, как ни в чем не бывало. Такого мир еще не видел», — сказал Орбан в адрес словацкого премьера, присутствующего на конференции.
Покушение на Фицо, как и сам словацкий политик, он связал с его политическими оппонентами.
Победу Дональда Трампа на президентских выборах в США Орбан назвал цивилизационным поворотом, который вернул миру надежду. «Он вернул нам надежду на нормальную жизнь в мире. Это исторически самое грандиозное возвращение в западном мире», — сказал премьер-министр Венгрии о возвращении Трампа в Белый дом.
Как обычно, он также раскритиковал миграционную политику Брюсселя. «Европейцы не чувствуют себя в безопасности в городах, где еще 20 лет назад они были у себя дома. То, что происходит, — это не интеграция, а организованная замена населения. Должны произойти изменения, так дальше продолжаться не может», — подчеркнул Орбан. На столе лежат два курса для Европы: один либеральный, а другой — патриотический:
«Либеральный план считает традиционную христианскую Европу пережитком. Десятилетиями они работают над тем, чтобы вместо христианства и нации создать новую идентичность», — утверждал Орбан.
Затронули и тему российской агрессии в Украине. Премьер-министр Венгрии, правительство которого часто разделяет пророссийские позиции, утверждал, что Брюссель стоит на стороне войны.
«Либеральный план приведет к воинственной, централизованной и погрязшей в долгах Европе, где нет свободы, а есть послушание», — добавил он. Схема патриотов состоит из четырех пунктов:
«Во-первых, мы хотим мира и не хотим нового восточного фронта, поэтому мы против членства Украины в Европейском союзе. Во-вторых, мы за суверенитет, никаких общих налогов, кредитов и централизованной экономики. Мы не желаем, чтобы наши деньги шли на войну в третьи страны», — подчеркнул он, явно намекая на помощь, которую ЕС оказал стране, подвергшейся нападению, которую Венгрия неоднократно пыталась заблокировать.
«В-третьих, мы должны защищать свою свободу, и, в-четвертых, мы хотим вырвать Европу из рук мигрантов», — сказал Орбан. В ближайшие годы европейская политика будет определяться тем, какой из этих планов возобладает. «Эту битву сначала нужно выиграть каждому у себя дома, а затем вместе в Брюсселе. Когда наступит решающая битва, мы должны быть едины. Давайте снова сделаем Европу великой», — завершил Орбан свою речь, повторив лозунг Трампа о великой Америке.