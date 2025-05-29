Водитель грузовика, который врезался в автобус в Чехии и скрылся с места ДТП, был под воздействием наркотиков
29 мая 2025
19:45
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В четверг днем по улицам Усти-над-Лабем мчался водитель грузовика, находящийся под воздействием наркотиков. Не доехав до места назначения, он под воздействием токсичных веществ выехал на встречную полосу в городском районе Предлице, где столкнулся с полностью заполненным автобусом. После этого он скрылся с места происшествия.
Только по счастливой случайности не произошла трагедия. Однако в результате аварии 25 пассажиров получили травмы, трое из них были доставлены в больницу с травмами средней тяжести.
По словам свидетелей происшествия, водитель грузовика, двигавшийся со скоростью, которая, по их словам, превышала разрешенную в городе 50 км/ч, внезапно выехал на встречную полосу и боком врезался в автобус. Удар был настолько сильным, что большинство окон автобуса вылетели.
Вероятно, аварии не произошло бы, если бы водитель грузовика соблюдал правила дорожного движения и, прежде всего, не находился за рулем под воздействием наркотиков. Его национальность полицейский представитель Вероника Хышплерова не сообщила Novinky.
Полицейские через некоторое время разыскали его и задержали на территории одной из местных фирм, название которой пресс-секретарь также не сообщила.
«У водителя грузовика был проведен тест на алкоголь, который оказался отрицательным. Однако тест на наличие наркотических и психотропных веществ дал положительный результат», — сказала Хышплерова. Более подробной информации о водителе она не предоставила.
Дорожная полиция продолжает документировать аварию и проводить дальнейшие мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия.
По словам свидетелей происшествия, водитель грузовика, двигавшийся со скоростью, которая, по их словам, превышала разрешенную в городе 50 км/ч, внезапно выехал на встречную полосу и боком врезался в автобус. Удар был настолько сильным, что большинство окон автобуса вылетели.
Вероятно, аварии не произошло бы, если бы водитель грузовика соблюдал правила дорожного движения и, прежде всего, не находился за рулем под воздействием наркотиков. Его национальность полицейский представитель Вероника Хышплерова не сообщила Novinky.
Полицейские через некоторое время разыскали его и задержали на территории одной из местных фирм, название которой пресс-секретарь также не сообщила.
«У водителя грузовика был проведен тест на алкоголь, который оказался отрицательным. Однако тест на наличие наркотических и психотропных веществ дал положительный результат», — сказала Хышплерова. Более подробной информации о водителе она не предоставила.
Дорожная полиция продолжает документировать аварию и проводить дальнейшие мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия.