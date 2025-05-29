Водитель грузовика, который врезался в автобус в Чехии и скрылся с места ДТП, был под воздействием наркотиков

Новости 420on 29 мая 2025 19:45 711

В четверг днем по улицам Усти-над-Лабем мчался водитель грузовика, находящийся под воздействием наркотиков. Не доехав до места назначения, он под воздействием токсичных веществ выехал на встречную полосу в городском районе Предлице, где столкнулся с полностью заполненным автобусом. После этого он скрылся с места происшествия.