У дома, занятого сквоттерами в Праге, полиция начала маневры
30 мая 2025
12:00
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В пятницу утром полиция в большом количестве, с участием спецназа и высотной техники, прибыла к заброшенному дому в Праге 6, который заняли сквоттеры. Уже третий день группа из нескольких человек находится на крыше, и полиция ведет с ними переговоры о том, чтобы они добровольно спустились. Полиция не сообщила, что именно она собирается делать, но по кадрам с места событий видно, что переговоры, по всей видимости, будут заменены применением силы.
С утра пятницы к дому на Папирской улице начали съезжаться многочисленные полицейские подразделения. По информации репортера Novinky, который следит за ситуацией на месте, прибыли также отряды спецназа, а полицейские разместили у дома несколько крупных автомобилей.
Полицейские огородили территорию вокруг дома и запретили вход, вытеснив при этом сторонников сквоттеров, которые поочередно собирались на месте.
Пресс-секретарь полиции Ричард Хрдина сообщил Novinky, что с сквоттерами еще будет вести переговоры переговорщик.
Переговоры с группой, которая в среду разбила лагерь на крыше, пока ни к чему не привели. Однако полицейские ранее сочли возможную силовую операцию слишком опасной и дали шанс переговорам. О дальнейших действиях представитель полиции не сообщил, однако пятничные маневры указывают на то, что в конечном итоге может быть принято решение о силовом разгоне сквоттеров.
Полиция патрулировала дом с утра среды, когда получила сообщение о том, что там находятся люди, не имеющие права на проживание. Оказалось, что дом заняли около десяти сквоттеров, после прибытия полиции часть из них покинула здание, но другие отказались сотрудничать и вылезли на крышу.
За ними на платформу поднялся полицейский переговорщик, но вернулся ни с чем. Полицейские решили подождать, пока сквоттеры не спустятся сами.
По словам сторонников сквоттеров, речь идет о здании, принадлежащем торговой сети, которое было заброшено, после чего, якобы, с апреля группа студентов высших учебных заведений пыталась создать в нем самостоятельный культурный центр.
Полицейские огородили территорию вокруг дома и запретили вход, вытеснив при этом сторонников сквоттеров, которые поочередно собирались на месте.
Пресс-секретарь полиции Ричард Хрдина сообщил Novinky, что с сквоттерами еще будет вести переговоры переговорщик.
Переговоры с группой, которая в среду разбила лагерь на крыше, пока ни к чему не привели. Однако полицейские ранее сочли возможную силовую операцию слишком опасной и дали шанс переговорам. О дальнейших действиях представитель полиции не сообщил, однако пятничные маневры указывают на то, что в конечном итоге может быть принято решение о силовом разгоне сквоттеров.
Полиция патрулировала дом с утра среды, когда получила сообщение о том, что там находятся люди, не имеющие права на проживание. Оказалось, что дом заняли около десяти сквоттеров, после прибытия полиции часть из них покинула здание, но другие отказались сотрудничать и вылезли на крышу.
За ними на платформу поднялся полицейский переговорщик, но вернулся ни с чем. Полицейские решили подождать, пока сквоттеры не спустятся сами.
По словам сторонников сквоттеров, речь идет о здании, принадлежащем торговой сети, которое было заброшено, после чего, якобы, с апреля группа студентов высших учебных заведений пыталась создать в нем самостоятельный культурный центр.