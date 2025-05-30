У дома, занятого сквоттерами в Праге, полиция начала маневры

Новости 420on 30 мая 2025 12:00 144

В пятницу утром полиция в большом количестве, с участием спецназа и высотной техники, прибыла к заброшенному дому в Праге 6, который заняли сквоттеры. Уже третий день группа из нескольких человек находится на крыше, и полиция ведет с ними переговоры о том, чтобы они добровольно спустились. Полиция не сообщила, что именно она собирается делать, но по кадрам с места событий видно, что переговоры, по всей видимости, будут заменены применением силы.