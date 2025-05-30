Женщина из Праги потеряла 13 миллионов — поверила мошенникам, что ее счет взломан

Новости 420on 30 мая 2025 22:00 225

Мошенники обманули 65-летнюю женщину из Праги на 13 миллионов крон. Неизвестные преступники выдали себя за полицейского и сотрудника банка. Они убедили женщину, что ее банковский счет взломан, и по их инструкциям она перевела деньги на счет, который, по их словам, был безопасен. Учитывая размер причиненного ущерба, им грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество.