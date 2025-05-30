Женщина из Праги потеряла 13 миллионов — поверила мошенникам, что ее счет взломан
30 мая 2025
22:00
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Мошенники обманули 65-летнюю женщину из Праги на 13 миллионов крон. Неизвестные преступники выдали себя за полицейского и сотрудника банка. Они убедили женщину, что ее банковский счет взломан, и по их инструкциям она перевела деньги на счет, который, по их словам, был безопасен. Учитывая размер причиненного ущерба, им грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество.
О случае сегодня сообщил представитель пражской полиции Ян Рыбанский. Подобные инциденты повторяются по всей стране. Полицейские давно призывают людей к осторожности и проверке информации в банке.
Расследуемое дело из столицы — одно из многих мошенничеств такого рода в Чехии, когда преступники действуют более или менее по одной и той же схеме. Человек, представляющийся полицейским, связывается по телефону с потерпевшими и утверждает, что в банке, в котором у них открыт счет, мужчина хочет оформить кредит от их имени.
Он добавляет, что этот человек находится в розыске по всей стране, и через приложение WhatsApp отправляет им фотографию действительно разыскиваемого человека, который, однако, не имеет никакого отношения к описанному делу.
Через некоторое время звонит другой преступник, который представляется сотрудником банка и подтверждает ложную информацию об оформлении кредита. Затем он советует людям, как им действовать дальше, чтобы не потерять свои деньги. Они должны либо снять деньги и лично передать их фальшивому сотруднику банка, либо перевести на, по их словам, безопасный счет. Обманутым людям также отправляют через WhatsApp фотографии фальшивых служебных удостоверений с именами полицейских и призывом явиться в полицейский участок. Во многих случаях такой подход приводит к тому, что люди часто теряют свои сбережения, накопленные за всю жизнь.
«Полицейские и криминалисты никогда никому не отправляют фотографии своих служебных удостоверений», — подчеркнул Рыбанский. Если кто-то это делает, то, скорее всего, это мошенник. Полиция призывает к осторожности.
«Если кто-либо подозревает, что его счет может быть взломан, ему следует обратиться в свой банк, где он сможет точно проверить этот факт. Конечно, в случае подозрения в мошенничестве звоните по номеру экстренной помощи 158, прежде чем мошенники, действуя очень искусно, лишат вас сбережений всей жизни», — добавил представитель полиции.
Расследуемое дело из столицы — одно из многих мошенничеств такого рода в Чехии, когда преступники действуют более или менее по одной и той же схеме. Человек, представляющийся полицейским, связывается по телефону с потерпевшими и утверждает, что в банке, в котором у них открыт счет, мужчина хочет оформить кредит от их имени.
Он добавляет, что этот человек находится в розыске по всей стране, и через приложение WhatsApp отправляет им фотографию действительно разыскиваемого человека, который, однако, не имеет никакого отношения к описанному делу.
Через некоторое время звонит другой преступник, который представляется сотрудником банка и подтверждает ложную информацию об оформлении кредита. Затем он советует людям, как им действовать дальше, чтобы не потерять свои деньги. Они должны либо снять деньги и лично передать их фальшивому сотруднику банка, либо перевести на, по их словам, безопасный счет. Обманутым людям также отправляют через WhatsApp фотографии фальшивых служебных удостоверений с именами полицейских и призывом явиться в полицейский участок. Во многих случаях такой подход приводит к тому, что люди часто теряют свои сбережения, накопленные за всю жизнь.
«Полицейские и криминалисты никогда никому не отправляют фотографии своих служебных удостоверений», — подчеркнул Рыбанский. Если кто-то это делает, то, скорее всего, это мошенник. Полиция призывает к осторожности.
«Если кто-либо подозревает, что его счет может быть взломан, ему следует обратиться в свой банк, где он сможет точно проверить этот факт. Конечно, в случае подозрения в мошенничестве звоните по номеру экстренной помощи 158, прежде чем мошенники, действуя очень искусно, лишат вас сбережений всей жизни», — добавил представитель полиции.