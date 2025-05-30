На Чехию обрушатся сильные грозы

Предупреждение действует в субботу с 12 до 22 часов. Сильные грозы ожидаются почти на всей территории страны, за исключением отдельных районов Высочины, Южной Моравии и Злина.





«Возможны отдельные случаи сильных гроз с порывами ветра около 70 км/ч, градом до 2 см и ливневыми дождями около 30 мм», — предупреждают метеорологи.





«Мы ожидаем, что площадь, затронутая сильными грозами, будет невелика, но точное местоположение штормов определить очень сложно. Они ослабнут вечером и ночью», — добавляет Чешское гидрометеорологическое управление.



Специалисты подчеркивают, что проливные дожди могут вызвать локальные наводнения. Возможен ущерб от ветра и града, а также опасны молнии. На воскресенье предупреждения пока нет — информация станет доступна в течение субботы.