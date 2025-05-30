Завирусилась фейковая новость о приобретениях Зеленского — платиновый рудник и даже часть Чехии





На кадрах видно, как Зеленский выходит из самолета вместе с женой, затем приветствует президента ЮАР, а в завершение дает «подлинное



Ни один подобный репортаж никогда не появлялся на SABC. Видео представляет собой смесь отредактированных кадров и машинного голоса репортера, который, скорее всего, был создан искусственным интеллектом. Телекомпания заявила, что открещивается от «публикации и распространения фальшивых новостей».



В дополнение к фальшивому сообщению появилась статья, пытающаяся скопировать



Статьей поделился в Facebook человек, который риторически спрашивает, состоятся ли



Слухи о предполагаемых покупках Зеленских не новы. В прошлом ходили сплетни о покупке гитлеровского «Мерседеса», роскошного «Буггати», виллы в Берлине или особняка во Флориде. Недавно в интернете появился фальшивый репортаж южноафриканской государственной телекомпании SABC. В нем создается впечатление, что Зеленский стал основным владельцем рудника Northam Platinum в ЮАР.На кадрах видно, как Зеленский выходит из самолета вместе с женой, затем приветствует президента ЮАР, а в завершение дает «подлинное интервью » якобы сотруднику компании Ни один подобный репортаж никогда не появлялся на SABC. Видео представляет собой смесь отредактированных кадров и машинного голоса репортера, который, скорее всего, был создан искусственным интеллектом. Телекомпания заявила, что открещивается от «публикации и распространения фальшивых новостей».В дополнение к фальшивому сообщению появилась статья, пытающаяся скопировать дизайн новостного сайта. В ее заголовке утверждалось, что Зеленский стал «мажоритарным владельцем «Česká republika s.r.o.».Статьей поделился в Facebook человек, который риторически спрашивает, состоятся ли выборы . Между тем, выборы в Палату депутатов уже имеют точную дату.

Президент анонсировал их на 3 и 4 октября 2025 года.



Эта мошенническая статья никогда не выходила, никаких планов по отмене выборов нет, и никакой «Česká republika s.r.o.» не существует. В общедоступном реестре компаний действительно есть «Česká republika pro Ježíše, s. r. o.», но и там у Зеленского нет никаких долей.