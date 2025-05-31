Ливневые дожди и град. Синоптики ожидают в Чехии сильные грозы и в воскресенье

Предупреждение будет действовать с 14:00 до 23:00 по всей территории Чехии.



«Ожидаются сильные, в отдельных случаях очень сильные грозы, в основном с порывами ветра около 90 км/ч и крупным градом (около 3 см), в некоторых местах возможны ливневые осадки около 30 мм», — предупреждает ЧГМУ.



Опасность представляют в первую очередь ливневые наводнения, ветер, вырывающий деревья, и град, причиняющий значительный ущерб имуществу.



Метеорологи уже в пятницу предупредили о сильных грозах в субботу. В то же время они отметили, что суббота будет лишь первым днем серии грозовых дней, которые нас ждут.



Субботние грозы не будут слишком сильными и обширными. Отсутствие значительных восходящих движений в области высокого давления будет ограничивать их развитие. Поэтому они будут менее частыми, изолированными и локальными. Тем не менее, даже в них могут возникнуть опасные явления.



В воскресенье, однако, к нашей территории приблизится фронтальная граница, поэтому грозы должны быть более обширными и сильными.



Грозовая активность в Чехии должна продолжиться и в начале следующей недели. Выпущенные предупреждения пока действуют на выходные дни. Метеорологи будут постепенно уточнять прогноз и предупреждения.