Бабиш начал продажу толстовок и халатов со своим логотипом

От продажи одежды, кружек или кепок сам Бабиш или движение ANO , по их словам, ничего не получают, производители получили от Андрея Бабиша только его товарные знаки AB и Sorry jako и его собственный домен.









«Весь магазин управляется компанией GoMerch, которая специализируется на подобных проектах. С компанией достигнута договоренность, что она откажется от своей маржи, чтобы цены на продукцию оставались как можно ниже», — сообщил Novinky пресс-секретарь движения ANO Мартин Водичка.

По словам Водички, идея выпуска собственного мерча, то есть товаров для фанатов, возникла у лидера движения ANO после публичных встреч. Кепок Silné Česko, которые движение ANO бесплатно раздает на митингах, оказалось недостаточно. «Люди часто спрашивали нас, есть ли у господина Бабиша свой собственный мерч, поэтому мы решили заняться этим», — сказал пресс-секретарь. В ассортименте интернет -магазина есть красная или черная кепка с инициалами AB, на этот раз за 399 крон.









В интернет-магазине sorryjakostore.cz поклонники лидера оппозиции могут купить, например, толстовку с различными надписями за 972 кроны, футболку за 421 крону или халат из трехпроцентного махрового хлопка за 847 крон.

Компания GoMerch, которая поставляет продукцию, находится в Словакии, а ее владельцем является Тибор Юриса. Согласно его собственной презентации, он профессионально занимается производством предметов для фанатов.

Журналисты хотели спросить его, как он начал сотрудничать с Андреем Бабишем и как все устроено. На линии обслуживания клиентов ответил только робот. Все вопросы, не касающиеся выбора правильного размера или беспрепятственного заказа, он перенаправляет на корпоративный адрес электронной почты. До публикации текста Тибор Юриса не ответил.









Андрей Бабиш — не единственный политик, у которого есть интернет-магазин с собственным брендом. Футболки, рубашки и другие рекламные товары продает, например, Филипп Турек, евродепутат от партии Motoristé Sobě. В этом случае прибыль идет ему.