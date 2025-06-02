К концу 2024 года ипотечные кредиты были на 9 245 крон дороже аренды
2 июня 2025
08:00
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В декабре прошлого года ежемесячный платеж по ипотеке на покупку квартиры был на 9 245 крон дороже, чем месячная арендная плата. По сравнению с ноябрем разница сократилась на 287 крон, но по сравнению с последним месяцем 2023 года сумма выросла на 459 крон. Большая выгода аренды жилья обусловлена прежде всего быстро растущими ценами на квартиры, которые увеличиваются быстрее, чем арендная плата. Даже снижение процентных ставок по ипотечным кредитам не успевает компенсировать рост цен на квартиры.
Об этом свидетельствует анализ Ассоциации арендодателей, который имеется в распоряжении ČTK.
«Разница между арендой жилья и ипотекой будет сокращаться по мере снижения процентных ставок по ипотечным кредитам в течение года. Насколько значительным будет это сокращение, зависит в первую очередь от динамики роста цен на квартиры», — сказал президент ассоциации Якуб Высоцкий.
По данным ассоциации, еще в середине 2021 года ипотечный платеж был примерно на 765 крон дороже, чем арендная плата. Однако с весны 2022 года с чисто экономической точки зрения аренда будет выгоднее на 7 000-9 000 крон в месяц. Наибольшая разница между ипотекой и арендой была зафиксирована в третьем квартале 2022 года, когда выплата за покупку квартиры была на 10 300 крон выше, чем аренда.
Методика расчета сравнения аренды и собственного жилья рассчитывает среднюю квартиру площадью 52,6 квадратных метра и основана на квартальных данных Real index и Ren index от компании Deloitte, а также на средних ставках по ипотечным кредитам. «Методика расчета учитывает только экономическую точку зрения, что, конечно, не является комплексным подходом. Оба типа жилья имеют свои плюсы и минусы с учетом приоритетов каждого из нас. Одни предпочитают частную собственность, генерирующую стоимость, другие, напротив, приветствуют беззаботность и свободу, которые дает аренда жилья», — сказал Томаш Кашпар, вице-президент Ассоциации арендаторов жилья.
По последним данным Deloitte Real Index, в последнем квартале прошлого года цены на квартиры в Чехии выросли на 5,8% по сравнению с предыдущим кварталом. В среднем квадратный метр стоил 110 100 крон, что на 6 000 крон больше, чем в третьем квартале. Цены росли в пяти из 14 регионов, в остальных они стагнировали или снижались. Наибольший рост цен на квартиры наблюдался в Краловеградецком и Карловарском краях. Напротив, более значительное снижение цен по сравнению с третьим кварталом было зафиксировано в Южночешском и Пльзеньском регионах.
По данным Deloitte, в конце прошлого года арендная плата снизилась на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. В среднем в четвертом квартале люди платили 309 крон за квадратный метр в месяц. Согласно последним данным компании, в первом квартале арендная плата в Чехии выросла по сравнению с концом прошлого года на 2,3% до 316 крон за квадратный метр в месяц.
Средняя ставка по ипотечным кредитам в начале мая впервые с весны 2022 года упала ниже 5%, по сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 0,05 процентного пункта до 4,96%, согласно данным Swiss Life Hypoindex. Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в размере 3,5 миллиона крон, оформленному на 80% от оценочной стоимости недвижимости (LTV) со сроком погашения 25 лет, составил 20 381 крону. За год он снизился более чем на 1 100 крон.
«Разница между арендой жилья и ипотекой будет сокращаться по мере снижения процентных ставок по ипотечным кредитам в течение года. Насколько значительным будет это сокращение, зависит в первую очередь от динамики роста цен на квартиры», — сказал президент ассоциации Якуб Высоцкий.
По данным ассоциации, еще в середине 2021 года ипотечный платеж был примерно на 765 крон дороже, чем арендная плата. Однако с весны 2022 года с чисто экономической точки зрения аренда будет выгоднее на 7 000-9 000 крон в месяц. Наибольшая разница между ипотекой и арендой была зафиксирована в третьем квартале 2022 года, когда выплата за покупку квартиры была на 10 300 крон выше, чем аренда.
Методика расчета сравнения аренды и собственного жилья рассчитывает среднюю квартиру площадью 52,6 квадратных метра и основана на квартальных данных Real index и Ren index от компании Deloitte, а также на средних ставках по ипотечным кредитам. «Методика расчета учитывает только экономическую точку зрения, что, конечно, не является комплексным подходом. Оба типа жилья имеют свои плюсы и минусы с учетом приоритетов каждого из нас. Одни предпочитают частную собственность, генерирующую стоимость, другие, напротив, приветствуют беззаботность и свободу, которые дает аренда жилья», — сказал Томаш Кашпар, вице-президент Ассоциации арендаторов жилья.
По последним данным Deloitte Real Index, в последнем квартале прошлого года цены на квартиры в Чехии выросли на 5,8% по сравнению с предыдущим кварталом. В среднем квадратный метр стоил 110 100 крон, что на 6 000 крон больше, чем в третьем квартале. Цены росли в пяти из 14 регионов, в остальных они стагнировали или снижались. Наибольший рост цен на квартиры наблюдался в Краловеградецком и Карловарском краях. Напротив, более значительное снижение цен по сравнению с третьим кварталом было зафиксировано в Южночешском и Пльзеньском регионах.
По данным Deloitte, в конце прошлого года арендная плата снизилась на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. В среднем в четвертом квартале люди платили 309 крон за квадратный метр в месяц. Согласно последним данным компании, в первом квартале арендная плата в Чехии выросла по сравнению с концом прошлого года на 2,3% до 316 крон за квадратный метр в месяц.
Средняя ставка по ипотечным кредитам в начале мая впервые с весны 2022 года упала ниже 5%, по сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 0,05 процентного пункта до 4,96%, согласно данным Swiss Life Hypoindex. Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в размере 3,5 миллиона крон, оформленному на 80% от оценочной стоимости недвижимости (LTV) со сроком погашения 25 лет, составил 20 381 крону. За год он снизился более чем на 1 100 крон.