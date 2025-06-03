Три лошади Пржевальского вылетели в Казахстан, один жеребец сбежал перед вылетом и был возвращен в пражский зоопарк

Новости 420on 3 июня 2025 09:00 731

2 июня около 14:15 с военного аэродрома в пражском районе Кбелы на военном самолете CASA вылетели три из четырех лошадей Пржевальского, которые должны были быть отправлены в Казахстан. Одна из лошадей сбежала во время перевозки около полудня на Пражской кольцевой дороге, сотрудники пражского зоопарка вместе с полицией поймали ее и перевезли в зоопарк в Трое.