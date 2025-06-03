Три лошади Пржевальского вылетели в Казахстан, один жеребец сбежал перед вылетом и был возвращен в пражский зоопарк
3 июня 2025
09:00
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2 июня около 14:15 с военного аэродрома в пражском районе Кбелы на военном самолете CASA вылетели три из четырех лошадей Пржевальского, которые должны были быть отправлены в Казахстан. Одна из лошадей сбежала во время перевозки около полудня на Пражской кольцевой дороге, сотрудники пражского зоопарка вместе с полицией поймали ее и перевезли в зоопарк в Трое.
Об этом журналистам после отправки лошадей сообщил директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек.
Пражский зоопарк организует возвращение лошадей в дикую природу. Согласно информации, опубликованной в сети X полицией и Бобеком, побег лошади во время перевозки ограничил движение на Пражском кольце и Южной магистрали в направлении улицы Новопацка. «Полицейские вместе с сотрудниками Пражского зоопарка поймали лошадь, которая во время перевозки на аэропорт Кбелы около торгового центра "Черный Мост" прорвала ограждение транспортировочного контейнера и выпрыгнула наружу», — так описали событие полицейские. Еще четыре лошади будут отправлены в венгерский национальный парк Хортобадь в Дебрецене.
«Как мы уже знаем на данный момент, жеребец Виски раскачал ящик и благодаря этому вырвал верхнюю часть контейнера. Мы пытались его поймать на кольцевой дороге», — сказал директор зоопарка после 12:00. Лошадь пришлось обездвижить. Затем Бобек сообщил журналистам, что жеребец уже находится в загоне в пражском зоопарке и что сотрудники зоопарка прибыли в аэропорт Кбелы с тремя лошадьми. «Благодаря значительной помощи полиции Чешской Республики нам удалось остановить жеребца, задержать, усыпить, погрузить в другое транспортное средство, и в данный момент он уже находится в загоне Пражского зоопарка», — сказал Бобек.
Пражский зоопарк разводит лошадей Пржевальского с 1932 года, а с 1959 года ведет международную племенную книгу. Первые авиаперевозки лошадей, предназначенных для выпуска, зоопарк начал организовывать в 2011 году, и они направлялись в западную Монголию. Цель проекта — восстановить популяцию диких лошадей в естественной среде.
В прошлом году самолеты впервые отправились в Алтай-Дала в центральном Казахстане, куда перевезли семь лошадей, трех из Праги и четыре из Берлина. В последующие годы Пражский зоопарк планирует перевезти в степной район Алтай-Дала около 40 лошадей. После перевозки сотрудники зоопарка выпустят лошадей в так называемые акклиматизационные загоны, жеребцов и кобыл отдельно. Примерно через год их отпустят на волю.
Лошадь Пржевальского исчезла из дикой природы в конце 60-х годов прошлого века, но в неволе сохранилась стабильно растущая популяция, что позволило реинтродуцировать вид сначала в Китай, а затем в упомянутую Монголию. В зоопарке и на его племенной и акклиматизационной станции в Долни-Добржееве родилось более 230 жеребят.
Пражский зоопарк организует возвращение лошадей в дикую природу. Согласно информации, опубликованной в сети X полицией и Бобеком, побег лошади во время перевозки ограничил движение на Пражском кольце и Южной магистрали в направлении улицы Новопацка. «Полицейские вместе с сотрудниками Пражского зоопарка поймали лошадь, которая во время перевозки на аэропорт Кбелы около торгового центра "Черный Мост" прорвала ограждение транспортировочного контейнера и выпрыгнула наружу», — так описали событие полицейские. Еще четыре лошади будут отправлены в венгерский национальный парк Хортобадь в Дебрецене.
«Как мы уже знаем на данный момент, жеребец Виски раскачал ящик и благодаря этому вырвал верхнюю часть контейнера. Мы пытались его поймать на кольцевой дороге», — сказал директор зоопарка после 12:00. Лошадь пришлось обездвижить. Затем Бобек сообщил журналистам, что жеребец уже находится в загоне в пражском зоопарке и что сотрудники зоопарка прибыли в аэропорт Кбелы с тремя лошадьми. «Благодаря значительной помощи полиции Чешской Республики нам удалось остановить жеребца, задержать, усыпить, погрузить в другое транспортное средство, и в данный момент он уже находится в загоне Пражского зоопарка», — сказал Бобек.
Пражский зоопарк разводит лошадей Пржевальского с 1932 года, а с 1959 года ведет международную племенную книгу. Первые авиаперевозки лошадей, предназначенных для выпуска, зоопарк начал организовывать в 2011 году, и они направлялись в западную Монголию. Цель проекта — восстановить популяцию диких лошадей в естественной среде.
В прошлом году самолеты впервые отправились в Алтай-Дала в центральном Казахстане, куда перевезли семь лошадей, трех из Праги и четыре из Берлина. В последующие годы Пражский зоопарк планирует перевезти в степной район Алтай-Дала около 40 лошадей. После перевозки сотрудники зоопарка выпустят лошадей в так называемые акклиматизационные загоны, жеребцов и кобыл отдельно. Примерно через год их отпустят на волю.
Лошадь Пржевальского исчезла из дикой природы в конце 60-х годов прошлого века, но в неволе сохранилась стабильно растущая популяция, что позволило реинтродуцировать вид сначала в Китай, а затем в упомянутую Монголию. В зоопарке и на его племенной и акклиматизационной станции в Долни-Добржееве родилось более 230 жеребят.