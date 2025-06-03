Просто посветите. Новый материал убивает бактерии и вирусы





В разработке участвуют ученые из Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и



По мнению экспертов, покрытие бережно относится к коже и окружающей среде и может стать современным оружием в борьбе с бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Биосовместимый, не содержащий металлов, новый материал предназначен для быстрого и локального уничтожения микроорганизмов.В разработке участвуют ученые из Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологии (EMPA), Чешского института исследований и передовых технологий (CATRIN) при Университете Палацкого в Оломоуце и Центра энергетических и экологических технологий (CEET) при Научно-техническом университете в Остраве.

Основой материала, своего рода матрицей, является поливиниловый спирт — биосовместимый пластик, широко используемый, например, в пищевой промышленности.



«В эту матрицу была включена специально синтезированная, обогащенная азотом графеновая кислота, которая благодаря своим химическим свойствам обладает значительным антимикробным потенциалом. Полный эффект проявляется при облучении ближним инфракрасным светом. В этом случае материал, с одной стороны, преобразует световую энергию в тепловую, что убивает бактерии, но в то же время генерирует кислородные радикалы, которые разрушают мембраны патогенов», — говорит Радек Зборжил (Radek Zbořil) из CATRIN и CEET.



Преимущество этого подхода, по словам Зборжила, заключается в том, что он отличается от механизма действия классических антибиотиков. Таким образом, материал защищает от широкого спектра микроорганизмов, не способствуя развитию резистентности.



«Наши лабораторные испытания однозначно подтвердили эффективность материала против бактерий и вирусов. В частности, поверхности, которые часто контактируют с инфекционными элементами, например дверные ручки в больницах или оборудование операционных, идеально подходят для использования этих инноваций», — заявил Джакомо Рейна из EMPA.



Первое практическое применение нового покрытия готовится в стоматологии. EMPA сотрудничает с Центром стоматологии Цюрихского университета над разработкой зубной шины с прочно закрепленным графеновым кислотным покрытием.



«Благодаря тому, что ближний инфракрасный свет проникает в ткани на глубину до нескольких сантиметров, шину можно поместить в рот, повторно активировать внешним источником света и уничтожить микроорганизмы в полости рта», — пояснил Рейна.



По его словам, микрофлора полости рта является особенно сильным противником — сложные бактериальные сообщества скрываются в труднодоступных уголках, защищенных слоем собственной слизи. Антибиотики и обычные дезинфицирующие средства с трудом проникают к бактериям. Это позволяет им разрушать зубы или даже вызывать серьезные инфекции в других частях тела.



Антибиотикорезистентные бактерии и новые вирусы представляют собой все более серьезную угрозу для глобальной системы здравоохранения. Ежегодно они становятся причиной смерти около пяти миллионов человек. Поэтому ученые ищут очередные стратегии борьбы с этими патогенами. Одна из целей — предотвратить распространение резистентных бактерий и вирусов с помощью интеллектуальных материалов и технологий.