В пяти странах, включая Чехию и Словакию, полиция провела операцию против мошеннических колл-центров
3 июня 2025
22:00
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Полиция провела операцию против мошенников — сотрудников фиктивных колл-центров. Они выдавали себя за представителей банков или полиции. Мошенники нацеливались в основном на пожилых людей. По данным властей, обвиняемых более 170.
В пяти европейских странах, включая Чехию, со вторника утром следователи провели рейды против международной сети мошенников. Об этом сообщили в совместном сообщении криминальная полиция Саксонии и прокуратура Дрездена. Более 170 обвиняемых мошенников по телефону якобы выдавали себя за представителей банков или полиции и пытались обмануть в основном пожилых людей с помощью поддельных платежных поручений, напоминаний или азартных игр.
Ранним утром во вторник полиция провела обыски в Германии, Греции, Австрии, Чехии и Словакии, сообщили немецкие власти. По их данным, подозреваемые лица подозреваются в мошенничестве и отмывании денег в более чем 30 000 случаях. Были обысканы 35 жилых и коммерческих помещений. Были изъяты мобильные телефоны, носители данных и документы. На двух греков и одного турка были выданы ордера на арест, ущерб составляет не менее восьми миллионов евро (около 200 миллионов чешских крон), сообщили саксонские власти.
В Германии рейды прошли в федеральных землях Саксония, Берлин, Бавария, Баден-Вюртемберг, Гамбург, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Саар.
Ранним утром во вторник полиция провела обыски в Германии, Греции, Австрии, Чехии и Словакии, сообщили немецкие власти. По их данным, подозреваемые лица подозреваются в мошенничестве и отмывании денег в более чем 30 000 случаях. Были обысканы 35 жилых и коммерческих помещений. Были изъяты мобильные телефоны, носители данных и документы. На двух греков и одного турка были выданы ордера на арест, ущерб составляет не менее восьми миллионов евро (около 200 миллионов чешских крон), сообщили саксонские власти.
В Германии рейды прошли в федеральных землях Саксония, Берлин, Бавария, Баден-Вюртемберг, Гамбург, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Саар.