В пяти странах, включая Чехию и Словакию, полиция провела операцию против мошеннических колл-центров

Новости 420on 3 июня 2025 22:00 394

Полиция провела операцию против мошенников — сотрудников фиктивных колл-центров. Они выдавали себя за представителей банков или полиции. Мошенники нацеливались в основном на пожилых людей. По данным властей, обвиняемых более 170.