Все отменить, начать заново. В игре очередное радикальное изменение закона о строительстве

Новости 420on 4 июня 2025 10:30 599

Строительное законодательство претерпело значительные изменения, но ожидаемого ускорения и ясности пока не принесло. Поэтому перед выборами на повестку дня вновь возвращается старый план: объединить органы власти, переписать правила и начать все сначала.