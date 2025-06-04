Средняя заработная плата в Чехии в 1-м квартале выросла до 46 924 крон, в реальном выражении на 3,9%
4 июня 2025
12:00
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Средняя заработная плата в Чехии в первом квартале этого года выросла на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46 924 кроны.
По сравнению с первым кварталом прошлого года, заработная плата работников выросла в среднем на 2943 кроны. С учетом инфляции, которая составила 2,7%, реальная заработная плата выросла на 3,9%. Медиана, то есть среднее значение заработной платы, также выросла в годовом исчислении до 38 385 крон. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня Чешским статистическим управлением (ČSÚ).
Медиана заработной платы выросла на 5,3 процента в годовом исчислении. У мужчин она составила 41 677 крон, а у женщин — 35 226 крон. Восемьдесят процентов работников получали заработную плату в размере от 21 136 крон до 73 611 крон.
«Наименьший рост в годовом исчислении мы зафиксировали в горнодобывающей промышленности и в производстве и распределении электроэнергии, газа, тепла и кондиционированного воздуха. Однако там уровень заработной платы все равно значительно превышает средний», — сообщила руководитель отдела статистики труда ЧСУ Йитка Эрхатова. В этих отраслях заработная плата выросла примерно на три процента. Средняя заработная плата работников в добывающей промышленности в первом квартале составила 49 455 крон, в производстве и распределении электроэнергии, газа, тепла и кондиционированного воздуха — 83 725 крон.
По отраслям статистики зафиксировали самый высокий рост средней заработной платы в сфере недвижимости. Там заработная плата выросла на 12,4 процента до 47 411 крон. Примерно на 11 процентов выросла заработная плата также в сфере профессиональной, научной и технической деятельности и достигла 61 594 крон. На десятую часть выросли зарплаты в строительстве.
Самый высокий уровень зарплат в первом квартале был в сфере информационных и коммуникационных услуг, где средняя зарплата выросла на 8,8 процента до 92 288 крон. На втором месте оказался сектор финансов и страхования с 84 069 крон. Напротив, самые низкие зарплаты в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания и ресторанного обслуживания, где в первые три месяца этого года они составили в среднем 27 953 кроны.
Реальная заработная плата в Чехии растет в годовом исчислении с начала прошлого года, до этого из-за высокой инфляции она снижалась более двух лет. Без учета роста цен средняя заработная плата в Чехии стабильно растет с начала 2014 года.
Медиана заработной платы выросла на 5,3 процента в годовом исчислении. У мужчин она составила 41 677 крон, а у женщин — 35 226 крон. Восемьдесят процентов работников получали заработную плату в размере от 21 136 крон до 73 611 крон.
«Наименьший рост в годовом исчислении мы зафиксировали в горнодобывающей промышленности и в производстве и распределении электроэнергии, газа, тепла и кондиционированного воздуха. Однако там уровень заработной платы все равно значительно превышает средний», — сообщила руководитель отдела статистики труда ЧСУ Йитка Эрхатова. В этих отраслях заработная плата выросла примерно на три процента. Средняя заработная плата работников в добывающей промышленности в первом квартале составила 49 455 крон, в производстве и распределении электроэнергии, газа, тепла и кондиционированного воздуха — 83 725 крон.
По отраслям статистики зафиксировали самый высокий рост средней заработной платы в сфере недвижимости. Там заработная плата выросла на 12,4 процента до 47 411 крон. Примерно на 11 процентов выросла заработная плата также в сфере профессиональной, научной и технической деятельности и достигла 61 594 крон. На десятую часть выросли зарплаты в строительстве.
Самый высокий уровень зарплат в первом квартале был в сфере информационных и коммуникационных услуг, где средняя зарплата выросла на 8,8 процента до 92 288 крон. На втором месте оказался сектор финансов и страхования с 84 069 крон. Напротив, самые низкие зарплаты в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания и ресторанного обслуживания, где в первые три месяца этого года они составили в среднем 27 953 кроны.
Реальная заработная плата в Чехии растет в годовом исчислении с начала прошлого года, до этого из-за высокой инфляции она снижалась более двух лет. Без учета роста цен средняя заработная плата в Чехии стабильно растет с начала 2014 года.