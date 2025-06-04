Средняя заработная плата в Чехии в 1-м квартале выросла до 46 924 крон, в реальном выражении на 3,9%

Новости 420on 4 июня 2025 12:00 247

Средняя заработная плата в Чехии в первом квартале этого года выросла на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46 924 кроны.