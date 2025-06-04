След банды контрабандистов привел в Чехию, одного из подозреваемых вытащил из постели спецназ

Новости и статьи 4 июня 2025 18:00 255

Мужчина, подозреваемый в контрабанде, был арестован полицейским спецназом в Праге. Арест стал результатом масштабного розыска, который чешские коллеги проводили по запросу немецких криминалистов, расследуя деятельность более крупной банды. По данным следствия, вышеупомянутый иностранец неоднократно перевозил беженцев на автомобилях с чешскими регистрационными знаками. В настоящее время он ожидает экстрадиции в Германию для судебного преследования.