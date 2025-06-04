След банды контрабандистов привел в Чехию, одного из подозреваемых вытащил из постели спецназ
4 июня 2025
18:00
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Мужчина, подозреваемый в контрабанде, был арестован полицейским спецназом в Праге. Арест стал результатом масштабного розыска, который чешские коллеги проводили по запросу немецких криминалистов, расследуя деятельность более крупной банды. По данным следствия, вышеупомянутый иностранец неоднократно перевозил беженцев на автомобилях с чешскими регистрационными знаками. В настоящее время он ожидает экстрадиции в Германию для судебного преследования.
Криминальная полиция Германии расследует подозрения в отношении банды контрабандистов с весны прошлого года, и их результаты говорят о том, что они перевозили беженцев из третьих стран в Словению и Германию за деньги. Их «клиенты» не имели необходимых документов или виз и платили за поездку сотни евро.
Расследование также привело следователей в Чехию, где они зафиксировали передвижения одного из подозреваемых, который осуществил несколько перевозок мигрантов на автомобилях с чешскими регистрационными знаками.
Его передвижения по Чехии были неизвестны, поэтому они обратились к пражским криминологам из отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом с просьбой о помощи в рамках Европейского следственного ордера.
В ходе длительного поиска чешские детективы составили маршрут, после чего в конце апреля оперативная группа отправилась вслед. Действие происходило утром в квартире в пражском районе Забеглице, полиция опубликовала видеозапись ареста.
Во время обыска в доме 26-летнего иностранца полиция обнаружила более 100 000 крон наличными и большое количество улик, важных для дальнейшего расследования.
Молодой человек был заключен под стражу в ожидании решения об экстрадиции в Германию для судебного преследования, где ему грозит до 10 лет тюрьмы в случае суда.
Полиция не уточнила национальность задержанного и не сообщила подробностей о других подозреваемых.
Расследование также привело следователей в Чехию, где они зафиксировали передвижения одного из подозреваемых, который осуществил несколько перевозок мигрантов на автомобилях с чешскими регистрационными знаками.
Его передвижения по Чехии были неизвестны, поэтому они обратились к пражским криминологам из отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом с просьбой о помощи в рамках Европейского следственного ордера.
В ходе длительного поиска чешские детективы составили маршрут, после чего в конце апреля оперативная группа отправилась вслед. Действие происходило утром в квартире в пражском районе Забеглице, полиция опубликовала видеозапись ареста.
Во время обыска в доме 26-летнего иностранца полиция обнаружила более 100 000 крон наличными и большое количество улик, важных для дальнейшего расследования.
Молодой человек был заключен под стражу в ожидании решения об экстрадиции в Германию для судебного преследования, где ему грозит до 10 лет тюрьмы в случае суда.
Полиция не уточнила национальность задержанного и не сообщила подробностей о других подозреваемых.