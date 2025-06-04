Приезжайте учиться в Россию. Гимназия в Чехии привела студентов в Русский дом в Праге

Новости 420on 4 июня 2025 14:35 1569

Учительница гимназии в Седлчанах организовала для учеников поездку «по следам русской культуры» в Русский дом в Праге, который, согласно европейскому санкционному списку, на протяжении длительного времени занимается пропагандой. В рамках программы организации она также приглашала учеников на учебу в Россию. Школа не видит в этом никакой проблемы, несмотря на агрессию России в Украине и тот факт, что Кремль считает Чехию враждебным государством. Ученики об этом не узнали.