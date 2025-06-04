Приезжайте учиться в Россию. Гимназия в Чехии привела студентов в Русский дом в Праге
4 июня 2025
14:35
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Учительница гимназии в Седлчанах организовала для учеников поездку «по следам русской культуры» в Русский дом в Праге, который, согласно европейскому санкционному списку, на протяжении длительного времени занимается пропагандой. В рамках программы организации она также приглашала учеников на учебу в Россию. Школа не видит в этом никакой проблемы, несмотря на агрессию России в Украине и тот факт, что Кремль считает Чехию враждебным государством. Ученики об этом не узнали.
«У нас есть студенты, изучающие русский язык, и у них не так много возможностей познакомиться с русской культурой. Поэтому наша коллега организовала экскурсию, посвященную русской культуре. Она была в основном посвящена поэзии», — сказала Novinky заместитель директора гимназии и профессионально-технического училища в Седлчанах Ленка Лихтенбергова.
Она не видит никаких проблем в посещении, которое состоялось 29 мая. Текущие события вокруг российской агрессии в Украине не были частью экскурсии.
«Что касается искусства и культуры, то мы должны сохранять некоторую достоинство и вообще не ввязываться в политику. Это было чисто культурное мероприятие. Я бы не стала придавать этому никакого подтекста», — добавила она.
Она не думала о том, что Россия использует культурные или спортивные мероприятия для своей пропаганды: «Я никогда не видела ничего негативного».
Частью экскурсии было также предложение учиться в России. «Студенты получили информацию о возможности сдать в Русском доме в Праге сертифицированный экзамен по русскому языку как иностранному, а также о возможности получить образование в России в рамках квоты, выделенной правительством Российской Федерации», — сообщает Русский дом.
Эта школа не единственная, которая в последнее время посетила Русский дом.
Русский дом в Праге хвастается на своей странице в Facebook, например, подобным мероприятием, состоявшимся 6 февраля для учащихся неназванной пражской гимназии.
Тот факт, что некоторые школы приводят своих учеников в место, где распространяется пропаганда, встревожил даже министра образования Микулаша Бека (STAN). По его словам, в нынешней ситуации Чехия должна быть осторожной по отношению к России и директора школ должны действовать осторожно в подобных ситуациях.
«Образование должно вести к развитию критического мышления, пониманию принципов демократии и уважению прав человека. В то же время важно, чтобы любая деятельность в школе соответствовала закону — не только формально, но и по своим ценностям», — заявил он.
Русский дом, который школа выбрала для культурного визита, находится под управлением российского государственного агентства «Россотрудничество», которое после начала войны в Украине в 2022 году попало в европейский санкционный список за распространение прокремлевской пропаганды.
Распространяют дезинформацию
Кроме того, в течение последних нескольких лет под прикрытием культуры деятельность пражского центра была расширена за счет систематической пропаганды прокремлевских нарративов и политических взглядов.
Согласно данным сайта investigace.cz, центр также перевел ряд листовок, распространяющих ложную информацию о войне в Украине. «Украинские вооруженные силы и нацистские отряды в Мариуполе намеренно убивали мирных жителей». «Украинский национализм начал развиваться в 90-х годах прошлого века». Это лишь отрывки из «просветительских» листовок.
По словам Лихтенберга, студенты должны были здесь прежде всего познакомиться с русской поэзией.
«Г-жа Ныклова показала им, как проходит обучение русскому языку, они познакомились с жизнью А. С. Пушкина, после чего состоялась экскурсия по центру: студенты посетили такие интересные помещения, как Большой зал, в котором проходит ряд культурных мероприятий. После экскурсии для студентов был подготовлен мастер-класс по изготовлению традиционной русской куклы», — сообщает школа на своем сайте.
Представительница школы сообщила Novinky, что после экскурсии она не получила никаких негативных отзывов от родителей или учеников.
Однако региональный советник по образованию Милан Ваха (STAN) считает экскурсию в русский дом неуместной. «Я очень расстроен и считаю это явным промахом. Как кто-то может в настоящее время сделать такое, это очень глупо», — сказал он Novinky. По его словам, директор школы сейчас находится на экскурсии за границей.
«Я подожду его заявления, мне очень любопытно, как он мне это объяснит. Мне и в голову не пришло, что в наше время я должен следить за такими вещами. Я не понимаю, когда здесь такая враждебная сверхдержава, которая хочет везде наступать, как кто-то может пойти со студентами в Русский дом. Без сомнения, это неправильно», — добавил Ваха.
Однако, по словам Вахи, возможности для отставки директора школы очень ограниченны. «Директора в этом отношении защищены от отставки со стороны учредителя, боюсь, что это не пройдет как причина», — добавил региональный советник.
От решения школы посетить Русский дом дистанцировалась и глава администрации Среднечешского края, который является учредителем школы.
«Как учредители мы абсолютно не согласны с этим визитом и дистанцируемся от него. В то время, когда Россия является воюющим агрессором, попирая демократию, свободу и права человека, я считаю экскурсию средней школы в Русский дом абсолютным безумием», — заявила на сайте X глава администрации края Петра Пецкова (STAN).
Она не видит никаких проблем в посещении, которое состоялось 29 мая. Текущие события вокруг российской агрессии в Украине не были частью экскурсии.
«Что касается искусства и культуры, то мы должны сохранять некоторую достоинство и вообще не ввязываться в политику. Это было чисто культурное мероприятие. Я бы не стала придавать этому никакого подтекста», — добавила она.
Она не думала о том, что Россия использует культурные или спортивные мероприятия для своей пропаганды: «Я никогда не видела ничего негативного».
Частью экскурсии было также предложение учиться в России. «Студенты получили информацию о возможности сдать в Русском доме в Праге сертифицированный экзамен по русскому языку как иностранному, а также о возможности получить образование в России в рамках квоты, выделенной правительством Российской Федерации», — сообщает Русский дом.
Эта школа не единственная, которая в последнее время посетила Русский дом.
Русский дом в Праге хвастается на своей странице в Facebook, например, подобным мероприятием, состоявшимся 6 февраля для учащихся неназванной пражской гимназии.
Тот факт, что некоторые школы приводят своих учеников в место, где распространяется пропаганда, встревожил даже министра образования Микулаша Бека (STAN). По его словам, в нынешней ситуации Чехия должна быть осторожной по отношению к России и директора школ должны действовать осторожно в подобных ситуациях.
«Образование должно вести к развитию критического мышления, пониманию принципов демократии и уважению прав человека. В то же время важно, чтобы любая деятельность в школе соответствовала закону — не только формально, но и по своим ценностям», — заявил он.
Русский дом, который школа выбрала для культурного визита, находится под управлением российского государственного агентства «Россотрудничество», которое после начала войны в Украине в 2022 году попало в европейский санкционный список за распространение прокремлевской пропаганды.
Распространяют дезинформацию
Кроме того, в течение последних нескольких лет под прикрытием культуры деятельность пражского центра была расширена за счет систематической пропаганды прокремлевских нарративов и политических взглядов.
Согласно данным сайта investigace.cz, центр также перевел ряд листовок, распространяющих ложную информацию о войне в Украине. «Украинские вооруженные силы и нацистские отряды в Мариуполе намеренно убивали мирных жителей». «Украинский национализм начал развиваться в 90-х годах прошлого века». Это лишь отрывки из «просветительских» листовок.
По словам Лихтенберга, студенты должны были здесь прежде всего познакомиться с русской поэзией.
«Г-жа Ныклова показала им, как проходит обучение русскому языку, они познакомились с жизнью А. С. Пушкина, после чего состоялась экскурсия по центру: студенты посетили такие интересные помещения, как Большой зал, в котором проходит ряд культурных мероприятий. После экскурсии для студентов был подготовлен мастер-класс по изготовлению традиционной русской куклы», — сообщает школа на своем сайте.
Представительница школы сообщила Novinky, что после экскурсии она не получила никаких негативных отзывов от родителей или учеников.
Однако региональный советник по образованию Милан Ваха (STAN) считает экскурсию в русский дом неуместной. «Я очень расстроен и считаю это явным промахом. Как кто-то может в настоящее время сделать такое, это очень глупо», — сказал он Novinky. По его словам, директор школы сейчас находится на экскурсии за границей.
«Я подожду его заявления, мне очень любопытно, как он мне это объяснит. Мне и в голову не пришло, что в наше время я должен следить за такими вещами. Я не понимаю, когда здесь такая враждебная сверхдержава, которая хочет везде наступать, как кто-то может пойти со студентами в Русский дом. Без сомнения, это неправильно», — добавил Ваха.
Однако, по словам Вахи, возможности для отставки директора школы очень ограниченны. «Директора в этом отношении защищены от отставки со стороны учредителя, боюсь, что это не пройдет как причина», — добавил региональный советник.
От решения школы посетить Русский дом дистанцировалась и глава администрации Среднечешского края, который является учредителем школы.
«Как учредители мы абсолютно не согласны с этим визитом и дистанцируемся от него. В то время, когда Россия является воюющим агрессором, попирая демократию, свободу и права человека, я считаю экскурсию средней школы в Русский дом абсолютным безумием», — заявила на сайте X глава администрации края Петра Пецкова (STAN).