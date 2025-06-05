Сотни свиней задохнулись из-за грозы и отключения электричества в Чехии

Новости 420on 5 июня 2025 13:40 761

Около 800 свиней погибли в ночь на четверг в свинарнике в Залужанах в Прибрамском районе. Животные задохнулись после того, как во время ночной грозы ферма осталась без электричества и перестала работать вентиляция.