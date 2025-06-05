Сотни свиней задохнулись из-за грозы и отключения электричества в Чехии
5 июня 2025
13:40
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Около 800 свиней погибли в ночь на четверг в свинарнике в Залужанах в Прибрамском районе. Животные задохнулись после того, как во время ночной грозы ферма осталась без электричества и перестала работать вентиляция.
Пожарные получили вызов из свиноводческого хозяйства около 7:00. По словам их представителя Терезы Сыкора Флигеровой, они будут помогать с погрузкой павших свиней на машину скотобойни.
По первоначальной информации, вентиляция вышла из строя из-за удара молнии во время одной из гроз, которые в ночь на четверг охватили значительную часть территории Чехии. По данным метеорологов, Среднечешский край пострадал от чрезвычайно сильной грозы.
«Из-за грозы не работала вентиляция, произошло перегревание и удушье свиней. Сильная гроза вывела из строя даже резервный источник питания, который был в наличии», — цитирует ČTK представителя Государственной ветеринарной службы Петра Ворличка.
Первоначальная оценка составляла около 1 000 погибших свиней, окончательное число составляет примерно 800 голов. «Около пятой части из тысячи оправились», — сказал представитель, добавив, что точное число будет известно после вывоза в санитарную службу.
По первоначальной информации, вентиляция вышла из строя из-за удара молнии во время одной из гроз, которые в ночь на четверг охватили значительную часть территории Чехии. По данным метеорологов, Среднечешский край пострадал от чрезвычайно сильной грозы.
«Из-за грозы не работала вентиляция, произошло перегревание и удушье свиней. Сильная гроза вывела из строя даже резервный источник питания, который был в наличии», — цитирует ČTK представителя Государственной ветеринарной службы Петра Ворличка.
Первоначальная оценка составляла около 1 000 погибших свиней, окончательное число составляет примерно 800 голов. «Около пятой части из тысячи оправились», — сказал представитель, добавив, что точное число будет известно после вывоза в санитарную службу.