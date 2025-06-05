Чехию снова ждут очень сильные грозы, предупреждают метеорологи
5 июня 2025
15:00
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В четверг в атмосфере может развиться очень мощная буря, предупреждают специалисты из Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ). Они уже выпустили предупреждение, которое, в отличие от среды, распространяется в основном на восточную половину Чешской Республики. В предварительном предупреждении они также сообщили, что такая погода возможна и в грядущие выходные.
Волнистый холодный фронт, который в среду принес сильные грозы в некоторые районы Богемии, в четверг повлияет на погоду в Моравии и Силезии. Ожидается, что более сильные грозы будут развиваться во второй половине дня.
«В атмосфере снова существует большой потенциал для развития очень сильных гроз», — говорится в комментарии метеорологов в сети X.
«В атмосфере снова существует большой потенциал для развития очень сильных гроз», — говорится в комментарии метеорологов в сети X.
Предупреждение действует с 16:00 четверга до полуночи. Оно распространяется на восточную часть Высочины, Южноморавского, Оломоуцкого, Злинского и Моравско-Силезского краев. Более низкий уровень опасности распространяется также на часть Пардубицкого и Южночешского краев.
Согласно текущим данным прогнозных моделей, первые штормовые ячейки начнут формироваться около 17:00 в поясе от южной Чехии через Высочину до Есеников и будут продвигаться дальше на восток, где наберут силу. К вечеру отдельные штормы, вероятно, объединятся в более крупный грозовой комплекс, который затронет большую часть Моравии и Силезии с запада.
Метеорологи напоминают о риске быстрого стока воды из сельской местности, об отдельных грозах с возможностью образования суперячеек, о граде до пяти сантиметров и о порывах ветра. Однако большинство важных параметров будут более мягкими по сравнению со средой.
В то время как в Чехии за фронтом уже идет более холодный воздух, и в четверг дневная температура будет составлять максимум 22°C, в восточной половине территории термометр сможет показать значения около 27°C.
В субботу очередной холодный фронт затронет наш регион с северо-запада, и во второй половине дня, особенно в Богемии, пройдут грозы, которые местами могут быть довольно сильными.
В воскресенье ожидается более прохладная погода, с дождями, но грозы будут редкими из-за низкой энергии. С понедельника постепенно установится солнечная погода.