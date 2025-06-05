Чехию снова ждут очень сильные грозы, предупреждают метеорологи

Волнистый холодный фронт, который в среду принес сильные грозы в некоторые районы Богемии, в четверг повлияет на погоду в Моравии и Силезии. Ожидается, что более сильные грозы будут развиваться во второй половине дня.



«В атмосфере снова существует большой потенциал для развития очень сильных гроз», — говорится в комментарии метеорологов в сети X.







Предупреждение действует с 16:00 четверга до полуночи. Оно распространяется на восточную часть Высочины, Южноморавского, Оломоуцкого, Злинского и Моравско-Силезского краев. Более низкий уровень опасности распространяется также на часть Пардубицкого и Южночешского краев.



Согласно текущим данным прогнозных моделей, первые штормовые ячейки начнут формироваться около 17:00 в поясе от южной Чехии через Высочину до Есеников и будут продвигаться дальше на восток, где наберут силу. К вечеру отдельные штормы, вероятно, объединятся в более крупный грозовой комплекс, который затронет большую часть Моравии и Силезии с запада.





Метеорологи напоминают о риске быстрого стока воды из сельской местности, об отдельных грозах с возможностью образования суперячеек, о граде до пяти сантиметров и о порывах ветра. Однако большинство важных параметров будут более мягкими по сравнению со средой.