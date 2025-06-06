Полиция предупреждает о новой волне мошеннических сообщений. Это касается пользователей WhatsApp

Новости 420on 6 июня 2025 08:00 868

В последние дни пользователи WhatsApp могут столкнуться с сообщением, предупреждающим о краже учетной записи. Однако это мошенничество. При нажатии на прикрепленную ссылку и вводе кода злоумышленник получает доступ к учетной записи жертвы и распространяет сообщение среди ее контактов.