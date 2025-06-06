Полиция предупреждает о новой волне мошеннических сообщений. Это касается пользователей WhatsApp
6 июня 2025
08:00
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В последние дни пользователи WhatsApp могут столкнуться с сообщением, предупреждающим о краже учетной записи. Однако это мошенничество. При нажатии на прикрепленную ссылку и вводе кода злоумышленник получает доступ к учетной записи жертвы и распространяет сообщение среди ее контактов.
В чат-приложении WhatsApp среди чешских пользователей распространяется новое мошенническое сообщение. На первый взгляд кажется, что пользователю пишет его друг и предупреждает о взломе аккаунта. В сообщении злоумышленники отправляют ссылку, которая перенаправляет адресата на мошеннический сайт. Переписав код с сайта в приложение, пользователь дает злоумышленнику доступ к своему аккаунту. О мошенничестве предупреждает чешская полиция.
«Мошенник злоупотребляет доверием, которое вы испытываете к другу. Он перенаправляет вас на сайт, где вы получаете код, который нужно переписать в настройки безопасности аккаунта WA, и после авторизации вы позволяете злоумышленнику получить доступ к вашему аккаунту WA, включая историю общения и медиафайлы.
Затем мошенничество распространяется дальше с вашего аккаунта», — описывает принцип схемы полиция в сети X.
Это не единственное мошенническое сообщение, с которым могут столкнуться пользователи WhatsApp. В мае сообщалось, что злоумышленники могут под предлогом голосования в школьном конкурсе получить доступ к учетной записи жертвы, а затем просить людей из списка контактов о ссуде, обещая вернуть деньги на следующий день. При этом они прикрепляют номер счета, на который нужно перевести деньги. Несколько человек уже лишились таким образом десятков тысяч крон.
В связи с ростом мошенничества в киберпространстве полиция призывает общественность к максимальной осторожности. Рекомендуется не нажимать на ссылки, которые выглядят сомнительными, ни в коем случае не вводить личные данные в ссылки и в случае подозрительного сообщения всегда проверять, кто его действительно отправил.
«Мошенник злоупотребляет доверием, которое вы испытываете к другу. Он перенаправляет вас на сайт, где вы получаете код, который нужно переписать в настройки безопасности аккаунта WA, и после авторизации вы позволяете злоумышленнику получить доступ к вашему аккаунту WA, включая историю общения и медиафайлы.
Затем мошенничество распространяется дальше с вашего аккаунта», — описывает принцип схемы полиция в сети X.
Это не единственное мошенническое сообщение, с которым могут столкнуться пользователи WhatsApp. В мае сообщалось, что злоумышленники могут под предлогом голосования в школьном конкурсе получить доступ к учетной записи жертвы, а затем просить людей из списка контактов о ссуде, обещая вернуть деньги на следующий день. При этом они прикрепляют номер счета, на который нужно перевести деньги. Несколько человек уже лишились таким образом десятков тысяч крон.
В связи с ростом мошенничества в киберпространстве полиция призывает общественность к максимальной осторожности. Рекомендуется не нажимать на ссылки, которые выглядят сомнительными, ни в коем случае не вводить личные данные в ссылки и в случае подозрительного сообщения всегда проверять, кто его действительно отправил.