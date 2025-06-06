Камера засняла случаи сексуального домогательства женщин в Праге, разыскивается мужчина с видео
6 июня 2025
18:00
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Две женщины стали жертвами сексуального нападения неизвестного, который домогался их в метро и парке в пражском микрорайоне Нове-Бутовице. Жертвы сообщили о происшествии в полицию, а действия нарушителя зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция ведет его розыск и призывает других возможных жертв обратиться с показаниями.
О случае в пятницу сообщил представитель полиции Ян Рыбанский, добавив, что оба нападения произошли в понедельник, 26 мая, утром. Мужчину пока не удалось найти, поэтому криминалисты обратились к общественности с просьбой помочь установить его личность.
«В первом случае разыскиваемый дотронулся до ягодиц посторонней женщины на платформе метро Nové Butovice в момент, когда она входила в вагон. Затем в парке недалеко от упомянутой станции он преследовал 22-летнюю потерпевшую», — сообщил пресс-секретарь.
В парке мужчина схватил девушку сзади не только за ягодицы, но и за половые органы, когда она поднималась по лестнице, а он шел за ней.
Подозреваемый был заснят камерой видеонаблюдения в метро.
«Женщины не оставили инциденты без внимания и сообщили обо всем в полицию. Криминалисты нашли подозреваемого на камерах, поэтому мы знаем его лицо. Если вы его опознаете, пожалуйста, позвоните по номеру 158. Мы также призываем других пострадавших, на которых подозреваемый совершил сексуализированное насилие, обратиться в службу экстренной помощи и сообщить об этом», — добавил Рыбанский.
«В первом случае разыскиваемый дотронулся до ягодиц посторонней женщины на платформе метро Nové Butovice в момент, когда она входила в вагон. Затем в парке недалеко от упомянутой станции он преследовал 22-летнюю потерпевшую», — сообщил пресс-секретарь.
В парке мужчина схватил девушку сзади не только за ягодицы, но и за половые органы, когда она поднималась по лестнице, а он шел за ней.
Подозреваемый был заснят камерой видеонаблюдения в метро.