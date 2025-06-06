Камера засняла случаи сексуального домогательства женщин в Праге, разыскивается мужчина с видео

Новости и статьи 6 июня 2025 18:00 453

Две женщины стали жертвами сексуального нападения неизвестного, который домогался их в метро и парке в пражском микрорайоне Нове-Бутовице. Жертвы сообщили о происшествии в полицию, а действия нарушителя зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция ведет его розыск и призывает других возможных жертв обратиться с показаниями.