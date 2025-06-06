Клубника дороже, урожая меньше: как изменился сезон самосбора под Голешовом

Весенние заморозки сказались на урожае. Ягод значительно меньше, чем в другие годы. Замерзла самая урожайная часть, однако гроза в четверг ничего не повредила — в Голешове, в отличие от других мест в регионе, не было града.





Подробности о самосборе.



В этом году клубника растет у Голешова на площади чуть менее двух гектаров. Один обрабатывает компания Vaklima, а примерно три четверти другого гектара арендовал другой производитель.



Обычно с гектара плантации за сезон собирают от шести до десяти тонн клубники, в этом году, по оценкам, будет только около трех-пяти. Клубника созрела, и покупатели уже могут приезжать на самосбор, который предположительно продлится до конца июня.



При благоприятной погоде плантацию посещают сотни покупателей в день, особенно по выходным. Между несобранными рядами работают временные работники. Площадь между рядами устлана соломой, чтобы в дождливую погоду люди не уносили с плантации вместе с ягодами грязь на обуви.



За килограмм ягод, собранный самостоятельно у Голешова, в начале сезона покупатели платят 120 крон, что на десять крон больше, чем в прошлом году. Затем цена на клубнику обычно снижается. Плантация открыта ежедневно с 8:00 до 18:00. В случае сбора всех спелых ягод самостоятельный сбор может быть приостановлен.