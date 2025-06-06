Клубника дороже, урожая меньше: как изменился сезон самосбора под Голешовом
6 июня 2025
19:30
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На плантации у Голешова в окрестностях Кромержижа на этой неделе начался самосбор клубники. Из-за холодной и дождливой погоды начало сезона по сравнению с предыдущими годами задержалось примерно на неделю. Кроме того, урожай слабее, чем обычно, его повредили апрельские заморозки. Однако клубники для покупателей сейчас достаточно.
Весенние заморозки сказались на урожае. Ягод значительно меньше, чем в другие годы. Замерзла самая урожайная часть, однако гроза в четверг ничего не повредила — в Голешове, в отличие от других мест в регионе, не было града.
Подробности о самосборе.
В этом году клубника растет у Голешова на площади чуть менее двух гектаров. Один обрабатывает компания Vaklima, а примерно три четверти другого гектара арендовал другой производитель.
Обычно с гектара плантации за сезон собирают от шести до десяти тонн клубники, в этом году, по оценкам, будет только около трех-пяти. Клубника созрела, и покупатели уже могут приезжать на самосбор, который предположительно продлится до конца июня.
При благоприятной погоде плантацию посещают сотни покупателей в день, особенно по выходным. Между несобранными рядами работают временные работники. Площадь между рядами устлана соломой, чтобы в дождливую погоду люди не уносили с плантации вместе с ягодами грязь на обуви.
За килограмм ягод, собранный самостоятельно у Голешова, в начале сезона покупатели платят 120 крон, что на десять крон больше, чем в прошлом году. Затем цена на клубнику обычно снижается. Плантация открыта ежедневно с 8:00 до 18:00. В случае сбора всех спелых ягод самостоятельный сбор может быть приостановлен.