Чехи больше всего беспокоятся о своем здоровье, снижается и их финансовая уверенность









Индекс основан на регулярном опросе агентства Ipsos, в котором в этом году приняли участие 1 500 респондентов. Он отражает степень уверенности чехов в четырех основных сферах: дом и семья , финансы, работа здоровье . Одновременно учитывает потенциальные риски и их покрытие в каждой из этих областей.

По сравнению с прошлым годом значение индекса снизилось до 42 из 100.











Наибольший кризис мы снова наблюдаем в области психического здоровья молодежи. Старшее поколение, напротив, не удовлетворено своим физическим состоянием, и среди чехов растут опасения по поводу серьезных осложнений со здоровьем.

Также заметно ослабление финансовой уверенности людей. Согласно текущему опросу, денежный резерв чехов не должен опускаться ниже 60 000 крон, тогда как в прошлом году он был на 10 000 крон меньше. Уже в прошлом году создатели индекса зафиксировали значительное повышение порога комфорта. На накопленные средства 24% прожили бы от одного до трех месяцев, 26% — более полугода. По сравнению с предыдущим исследованием наблюдается снижение доли чехов, которым финансовый запас дает уверенность — 22% против 27%. Около 14% людей не имеют никаких резервов.







Экзистенциальная неопределенность отражается на занятости. Половина работающих чехов обходится одним доходом, три из десяти сотрудников имеют дополнительный заработок помимо своей основной работы, чаще всего это подработка или вторая неполная занятость. Остальные 19% планируют найти дополнительный заработок.







Большинство чехов полагаются на семью. Например, 60% рассчитывают, что именно она поможет им в случае непредвиденной финансовой ситуации. Семья также является первым источником совета или помощи, если у людей возникают опасения по поводу финансов или будущего.





