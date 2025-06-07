Регистрация электромобилей в Чехии резко растет

Новости 420on 7 июня 2025 11:30 437

За первые пять месяцев этого года жители и компании Чешской Республики зарегистрировали 5 552 электромобиля на аккумуляторных батареях, что на 110% больше, чем за тот же период прошлого года. Электромобили занимают 5,5% рынка новых легковых автомобилей, по состоянию на последний день мая в Чехии их насчитывалось 44 500.