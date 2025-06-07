Регистрация электромобилей в Чехии резко растет
7 июня 2025
11:30
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За первые пять месяцев этого года жители и компании Чешской Республики зарегистрировали 5 552 электромобиля на аккумуляторных батареях, что на 110% больше, чем за тот же период прошлого года. Электромобили занимают 5,5% рынка новых легковых автомобилей, по состоянию на последний день мая в Чехии их насчитывалось 44 500.
Об этом сообщил Центр транспортных исследований (CDV) в своем пресс-релизе. Треть вновь зарегистрированных электромобилей приходится на Прагу, второе место занял город Млада-Болеслав с долей 14%.
С января по май в Чехии было зарегистрировано 100 4000 новых легковых автомобилей, что на 3,7% больше, чем в том же периоде прошлого года. Батарейные электромобили заняли среди новых легковых автомобилей большую долю, чем так называемые подключаемые гибриды, то есть автомобили с бензиновым и электрическим приводом, которые можно заряжать от внешней электросети.
Больше всего новых электромобилей, 35%, было зарегистрировано жителями и компаниями в Праге. Это обусловлено тем, что в Праге находится множество компаний, которые оснащают электромобилями свои автопарки по всей Чехии. На втором месте оказался Млада-Болеслав с 14% и Брно с 5% новых электромобилей.
«С точки зрения конкретных моделей самой успешной новинкой стала Škoda Elroq с 1 209 регистрациями, за которой следуют Škoda Enyaq с 850 регистрациями и Tesla Model Y с 607 регистрациями. Две модели в топ-10 зафиксировали годовой спад: Tesla Model 3 с падением на 3% и Hyundai Kona с падением на 15%», — сообщил директор CDV Йиндржих Фрич.
Среди отдельных марок наибольший рост доли рынка электромобилей зафиксировала Škoda, которая увеличила количество регистраций на 469% по сравнению с прошлым годом и достигла доли рынка в 37,1%. Таким образом, она стала лидером рынка, потеснив Tesla, чья доля сократилась с 28,8% в прошлом году до 15,4%. Значительный рост регистраций, а именно на 208%, в первые пять месяцев этого года зафиксировал бренд Volkswagen, который занимает 7,9% рынка.
CDV основывается на данных портала cistadoprava.cz, который использует исходные данные Министерства транспорта и Союза импортеров автомобилей. В конце мая центр запустил онлайн-опрос, посвященный практическому опыту пользователей аккумуляторных электромобилей. Он хочет получить информацию о повседневном использовании электромобилей и привычках при их зарядке.