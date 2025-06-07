Электронные сигареты не должны напоминать игрушки или сладости, решил Минздрав Чехии
7 июня 2025
13:30
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Электронные сигареты не должны напоминать игрушки или сладости, также будут запрещены изображения животных или персонажей, ориентированных на детей. В наполнителях не должно быть подсластителей, психоактивных веществ, включая экстракты конопли, анаболиков или гормонов. Об этом говорится в проекте постановления, подготовленного Министерством здравоохранения.
Постановление должно быть утверждено Европейской комиссией, поскольку оно затрагивает единый рынок ЕС.
Согласно исследованию Государственного института здравоохранения, в прошлом году электронные сигареты курили 13,9% населения, пять лет назад этот показатель составлял менее 5%. Почти 9% людей курили их ежедневно.
Среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет курильщики электронных сигарет составляют более четверти, почти 15% курильщиков начали курить их до 18 лет. При этом их продажа детям запрещена законом.
«По данным Всемирной организации здравоохранения, необходимо срочно принять меры по контролю электронных сигарет, чтобы защитить детей и некурящих и минимизировать вред для здоровья населения», — говорится в обосновании проекта Министерства здравоохранения.
Решение о регулировании электронных сигарет, чтобы они были менее привлекательными для детей, было принято в прошлом году комитетами по здравоохранению Палаты депутатов и Сената. Электронные сигареты были созданы как более безопасная альтернатива сигаретам, однако примерно пятая часть их нынешних пользователей никогда не курила табак. Исследования, проведенные Министерством здравоохранения, показывают, что непривлекательный внешний вид классических сигарет отталкивает в первую очередь новых пользователей, а нынешние курильщики чаще принимают решение бросить курить.
Постановление об электронных сигаретах и их наполнителях действует с 2017 года. Оно регулирует порядок уведомления об их производстве или импорте и устанавливает требования к их упаковке, включая обязательное предупреждение о том, что они не предназначены для лиц моложе 18 лет.
«Мозг молодого человека строит синапсы быстрее, чем мозг взрослого. Поэтому подростки могут стать зависимыми быстрее и легче, чем взрослые. Примерно до 25 лет мозг продолжает развиваться. Никотин более вреден для развивающегося мозга и может вызвать его долгосрочное повреждение», — сообщило Министерство здравоохранения. По его данным, могут быть повреждены части мозга, ответственные за внимание и обучение.
Новое постановление должно расширить список компонентов, которые запрещено использовать при производстве жидких наполнителей для этих изделий, или установить максимальное количество разрешенных веществ. На продукте также должен быть указан содержание никотина в единой форме, в настоящее время производители указывают его не только в граммах на миллилитр жидкости, но и в процентах, что, по мнению Министерства здравоохранения, не позволяет потребителям сравнивать продукты между собой.
Предупреждение о вредном воздействии на здоровье до сих пор должно было быть указано только на продуктах, содержащих никотин. Однако, по мнению министерства, предупреждение необходимо и на других устройствах, поскольку заправки можно заменить на никотиновые.
Запрещены такие названия или изображения на упаковках, которые «прямо или косвенно ориентированы на лиц моложе 18 лет или основаны на культуре этих лиц, в частности элементы или черты научной фантастики, фэнтези, комиксов, спорта, компьютерных и онлайн-игр или современных технологий», похожие на вульгарные выражения или напоминающие кондитерские изделия, сладости или табачные изделия.
В то же время постановление изменяет обязанности производителей или импортеров по уведомлению. До сих пор они должны были сообщать о своих продуктах в Министерство здравоохранения, теперь будет обязательной их регистрация в единой системе Европейского Союза. В 2023 году в Чешской Республике было заявлено о продаже более 36 миллионов одноразовых сигарет и 65 миллионов запасных наполнителей. В то время как легальная продажа одноразовых изделий снижается, продажа наполнителей за пять лет увеличилась более чем в 30 раз. Гигиенисты часто обращают внимание, в частности, на одноразовые изделия, которые не имеют надлежащей маркировки.
Согласно исследованию Государственного института здравоохранения, в прошлом году электронные сигареты курили 13,9% населения, пять лет назад этот показатель составлял менее 5%. Почти 9% людей курили их ежедневно.
Среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет курильщики электронных сигарет составляют более четверти, почти 15% курильщиков начали курить их до 18 лет. При этом их продажа детям запрещена законом.
«По данным Всемирной организации здравоохранения, необходимо срочно принять меры по контролю электронных сигарет, чтобы защитить детей и некурящих и минимизировать вред для здоровья населения», — говорится в обосновании проекта Министерства здравоохранения.
Решение о регулировании электронных сигарет, чтобы они были менее привлекательными для детей, было принято в прошлом году комитетами по здравоохранению Палаты депутатов и Сената. Электронные сигареты были созданы как более безопасная альтернатива сигаретам, однако примерно пятая часть их нынешних пользователей никогда не курила табак. Исследования, проведенные Министерством здравоохранения, показывают, что непривлекательный внешний вид классических сигарет отталкивает в первую очередь новых пользователей, а нынешние курильщики чаще принимают решение бросить курить.
Постановление об электронных сигаретах и их наполнителях действует с 2017 года. Оно регулирует порядок уведомления об их производстве или импорте и устанавливает требования к их упаковке, включая обязательное предупреждение о том, что они не предназначены для лиц моложе 18 лет.
«Мозг молодого человека строит синапсы быстрее, чем мозг взрослого. Поэтому подростки могут стать зависимыми быстрее и легче, чем взрослые. Примерно до 25 лет мозг продолжает развиваться. Никотин более вреден для развивающегося мозга и может вызвать его долгосрочное повреждение», — сообщило Министерство здравоохранения. По его данным, могут быть повреждены части мозга, ответственные за внимание и обучение.
Новое постановление должно расширить список компонентов, которые запрещено использовать при производстве жидких наполнителей для этих изделий, или установить максимальное количество разрешенных веществ. На продукте также должен быть указан содержание никотина в единой форме, в настоящее время производители указывают его не только в граммах на миллилитр жидкости, но и в процентах, что, по мнению Министерства здравоохранения, не позволяет потребителям сравнивать продукты между собой.
Предупреждение о вредном воздействии на здоровье до сих пор должно было быть указано только на продуктах, содержащих никотин. Однако, по мнению министерства, предупреждение необходимо и на других устройствах, поскольку заправки можно заменить на никотиновые.
Запрещены такие названия или изображения на упаковках, которые «прямо или косвенно ориентированы на лиц моложе 18 лет или основаны на культуре этих лиц, в частности элементы или черты научной фантастики, фэнтези, комиксов, спорта, компьютерных и онлайн-игр или современных технологий», похожие на вульгарные выражения или напоминающие кондитерские изделия, сладости или табачные изделия.
В то же время постановление изменяет обязанности производителей или импортеров по уведомлению. До сих пор они должны были сообщать о своих продуктах в Министерство здравоохранения, теперь будет обязательной их регистрация в единой системе Европейского Союза. В 2023 году в Чешской Республике было заявлено о продаже более 36 миллионов одноразовых сигарет и 65 миллионов запасных наполнителей. В то время как легальная продажа одноразовых изделий снижается, продажа наполнителей за пять лет увеличилась более чем в 30 раз. Гигиенисты часто обращают внимание, в частности, на одноразовые изделия, которые не имеют надлежащей маркировки.