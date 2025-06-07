Электронные сигареты не должны напоминать игрушки или сладости, решил Минздрав Чехии

Новости 420on 7 июня 2025 13:30 294

Электронные сигареты не должны напоминать игрушки или сладости, также будут запрещены изображения животных или персонажей, ориентированных на детей. В наполнителях не должно быть подсластителей, психоактивных веществ, включая экстракты конопли, анаболиков или гормонов. Об этом говорится в проекте постановления, подготовленного Министерством здравоохранения.