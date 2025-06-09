Чех, служащий в российской армии, был осужден за преступную деятельность

Новости 420on 9 июня 2025 22:00 448

50-летний чех, который вступил в российскую армию и теперь просит помощи у чешских властей, является осужденным преступником. В отношении мужчины выдан ордер на доставку в тюрьму. Об этом сегодня сообщила чешская полиция в сети X. О том, что чешская дипломатия занимается делом мужчины, который некоторое время назад вступил в ряды российской армии, сообщил в мае этого года представитель Министерства иностранных дел.