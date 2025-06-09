Чех, служащий в российской армии, был осужден за преступную деятельность
9 июня 2025
22:00
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50-летний чех, который вступил в российскую армию и теперь просит помощи у чешских властей, является осужденным преступником. В отношении мужчины выдан ордер на доставку в тюрьму. Об этом сегодня сообщила чешская полиция в сети X. О том, что чешская дипломатия занимается делом мужчины, который некоторое время назад вступил в ряды российской армии, сообщил в мае этого года представитель Министерства иностранных дел.
«В ходе проверки информации мы установили, что этот 50-летний гражданин Чехии является осужденным преступником», — сообщила сегодня полиция. Ордер на доставку мужчины для отбывания наказания выдан Злинским отделением Краевого суда в Брно.
«Мы передали полученную информацию суду, чтобы он мог инициировать меры, необходимые для запроса о выдаче разыскиваемого мужчины из иностранного государства», — добавили полицейские.
О том, что к чешской дипломатии обратился за помощью чешский гражданин, вступивший в российскую армию, 20 мая сообщил представитель Министерства иностранных дел Даниэль Дрейк. По его словам, Чехия будет действовать в соответствии с чешским законодательством и Венской конвенцией о консульских сношениях.
Гражданам Чехии запрещено служить в иностранной армии, за исключением случаев, когда они сражаются на стороне государства, обеспечивающего совместную оборону в случае нападения на Чехию. Если они хотят вступить в иностранную армию, они должны обратиться к президенту республики с просьбой о предоставлении исключения. В случае если чехи вступили в вооруженные силы Украины без получения такого исключения, за что им грозит уголовное преследование, они могут задним числом обратиться с просьбой об отмене, которую еще должен подписать премьер-министр.
«Мы передали полученную информацию суду, чтобы он мог инициировать меры, необходимые для запроса о выдаче разыскиваемого мужчины из иностранного государства», — добавили полицейские.
О том, что к чешской дипломатии обратился за помощью чешский гражданин, вступивший в российскую армию, 20 мая сообщил представитель Министерства иностранных дел Даниэль Дрейк. По его словам, Чехия будет действовать в соответствии с чешским законодательством и Венской конвенцией о консульских сношениях.
Гражданам Чехии запрещено служить в иностранной армии, за исключением случаев, когда они сражаются на стороне государства, обеспечивающего совместную оборону в случае нападения на Чехию. Если они хотят вступить в иностранную армию, они должны обратиться к президенту республики с просьбой о предоставлении исключения. В случае если чехи вступили в вооруженные силы Украины без получения такого исключения, за что им грозит уголовное преследование, они могут задним числом обратиться с просьбой об отмене, которую еще должен подписать премьер-министр.