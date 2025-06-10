Стрельба в австрийской школе: есть погибшие и раненые
10 июня 2025
11:30
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По первоначальным данным, по меньшей мере 9 человек погибли в результате стрельбы в школе в австрийском городе Грац. Министерство внутренних дел сообщает о нескольких погибших, в том числе учениках и учителях. На месте работает специальный отряд, сообщает сайт газеты Kronen Zeitung.
С места происшествия постоянно слышны выстрелы. По первоначальной информации, преступник был ранен, среди раненых есть учителя и ученики. Точное число пока не известно из-за продолжающейся операции и эвакуации здания.
Возможно, подозреваемый покончил с собой, но пока это не подтверждено, сообщил представитель полиции Фриц Грундниг.
Еженедельник Stern написал, что местом инцидента стало гимназия в Dreierschützengasse в северо-западной части города.
Жителям было рекомендовано избегать района вокруг школы и следовать инструкциям служб безопасности на месте.
Стрельба произошла незадолго до десятой годовщины преступления, потрясшего Грац. В результате нападения 20 июня 2015 года погибли три человека и 34 получили ранения. В центре города водитель внедорожника на высокой скорости намеренно наехал на людей.
Водитель был задержан, но перед этим выскочил из машины и напал с ножом на прохожих. Погибли 24-летняя женщина, 28-летний мужчина и четырехлетний мальчик. 34 человека получили ранения.
Возможно, подозреваемый покончил с собой, но пока это не подтверждено, сообщил представитель полиции Фриц Грундниг.
Еженедельник Stern написал, что местом инцидента стало гимназия в Dreierschützengasse в северо-западной части города.
Жителям было рекомендовано избегать района вокруг школы и следовать инструкциям служб безопасности на месте.
Стрельба произошла незадолго до десятой годовщины преступления, потрясшего Грац. В результате нападения 20 июня 2015 года погибли три человека и 34 получили ранения. В центре города водитель внедорожника на высокой скорости намеренно наехал на людей.
Водитель был задержан, но перед этим выскочил из машины и напал с ножом на прохожих. Погибли 24-летняя женщина, 28-летний мужчина и четырехлетний мальчик. 34 человека получили ранения.