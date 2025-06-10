Стрельба в австрийской школе: есть погибшие и раненые

Новости 420on 10 июня 2025 11:30 1091

По первоначальным данным, по меньшей мере 9 человек погибли в результате стрельбы в школе в австрийском городе Грац. Министерство внутренних дел сообщает о нескольких погибших, в том числе учениках и учителях. На месте работает специальный отряд, сообщает сайт газеты Kronen Zeitung.