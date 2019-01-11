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Милош Земан: Китай готовит ответные меры из-за ситуации с Huawei

Милош Земан: Китай готовит ответные меры из-за ситуации с Huawei

Марина Коханкова 70 0
Китай готовит ответные меры в отношении Чехии из-за рекомендации спецслужб чешским предприятиям не пользоваться оборудованием китайских производителей Huawei и ZTE. Об этом заявил президент Милош Земан, выступая на телеканале Barrandov.
Милош Земан: Китай готовит ответные меры из-за ситуации с Huawei

По его словам, информацию о возможных санкциях, которые могут затронуть ряд областей чешской экономики, уже получили некоторые члены правительства. Так, санкции способны негативно отразиться на деятельности крупнейшего производителя автомобилей Škoda Auto и международной финансовой группы PPF. Под угрозой могут оказаться инвестиции в размере 8,5 млрд крон, которые Huawei планировала вложить в развитие сетей мобильной связи 5G в Чехии. Кроме того, в ноябре 2018 года во время визита Земана в КНР автоконцерн Škoda Auto заключил крупное соглашение об инвестициях в этой стране.

Напомним, что в декабре Национальное управление кибербезопасности Чехии распространило заявление, в котором говорилось, что программные и аппаратные продукты китайских компаний Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности республики. 

Источник Novinky.cz

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Милош Земан Китай
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