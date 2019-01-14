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Мэр Гданьска умер после покушения

Мэр Гданьска умер после покушения

Илья Кириллов 120 0
Глава польского города Гданьск Павел Адамович, на которого накануне напали на концерте, скончался в больнице.
Фото: Mirosław Pieślak / ZumaPress / Globallookpress.com
Мэр Гданьска умер после покушения

Мэр польского города Гданьск Павел Адамович умер после нападения. Об этом в понедельник, 14 января, сообщили представители больницы, передает Reuters.

Эту информацию подтвердил и министр здравоохранения Польши, кардиолог Лукаш Шумовски (Lukasz Szumowski). «Мы не смогли победить», — сказал он.

Градоначальник получил ножевые ранения в область сердца во время благотворительного концерта 13 января. После его прооперировали, ему перелили 20 литров крови. Состояние мэра было крайне тяжелым — у него были серьезные травмы сердца, диафрагмы и органов брюшной полости.

Преступник ударил Адамовича ножом несколько раз после того, как ворвался на сцену. Сообщалось, что во время нападения мужчина кричал, что он отсидел тюремный срок по ложному обвинению, а в заключении «подвергался пыткам». Позднее выяснилось, что преступник — 27-летний местный житель Стефан В., ранее привлекавшийся к ответственности за ограбления четырех банков.

 

53-летний Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. На очередных выборах в 2018-м он выдвигался от собственной ассоциации «Все для Гданьска» и победил во втором туре.

Источник: lenta.ru 

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Польша убийство
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