Мэр Гданьска умер после покушения

Глава польского города Гданьск Павел Адамович, на которого накануне напали на концерте, скончался в больнице.

Фото: Mirosław Pieślak / ZumaPress / Globallookpress.com

Мэр польского города Гданьск Павел Адамович умер после нападения. Об этом в понедельник, 14 января, сообщили представители больницы, передает Reuters.

Эту информацию подтвердил и министр здравоохранения Польши, кардиолог Лукаш Шумовски (Lukasz Szumowski). «Мы не смогли победить», — сказал он.

Градоначальник получил ножевые ранения в область сердца во время благотворительного концерта 13 января. После его прооперировали, ему перелили 20 литров крови. Состояние мэра было крайне тяжелым — у него были серьезные травмы сердца, диафрагмы и органов брюшной полости.

Преступник ударил Адамовича ножом несколько раз после того, как ворвался на сцену. Сообщалось, что во время нападения мужчина кричал, что он отсидел тюремный срок по ложному обвинению, а в заключении «подвергался пыткам». Позднее выяснилось, что преступник — 27-летний местный житель Стефан В., ранее привлекавшийся к ответственности за ограбления четырех банков.

53-летний Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. На очередных выборах в 2018-м он выдвигался от собственной ассоциации «Все для Гданьска» и победил во втором туре.



Источник: lenta.ru