Президент Чехии считает ситуацию вокруг Huawei "торговой войной"

Милош Земан назвал "торговой войной" ситуацию вокруг компании Huawei, обвиняемой одним из ведомств страны в угрозе безопасности, а также сообщил, что намерен в апреле в Пекине встретиться с главой этой фирмы.

В середине декабря минувшего года глава нацуправления по кибербезопасности Душан Навратил заявил, что, по данным его ведомства, изделия Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности республики. По его словам, китайские законы требуют от работающих в стране частных компаний сотрудничества в разведдеятельности. В связи с этим заявлением правительство Чехии поручило соответствующим службам провести анализ рисков, связанных с использованием компьютерных программ фирм Huawei и ZTE. Проверка коснется около 160 ведущих ведомств, фирм и предприятий, как государственных, так и частных, с которыми в этом будет тесно сотрудничать НУКБ.

В минувшее воскресенье премьер Андрей Бабиш признал, что заявление главы НУКБ было для правительства абсолютно неожиданным и при этом не содержало никаких доказательств.

"Глава НУКБ фактически обманул правительство, сделав к тому же свое заявление без предварительных консультаций с Кабинетом. Во время пребывания в Китае в апреле я попробую успокоить ситуацию, в том числе хочу там встретиться с главой фирмы Huawei. По моему мнению, речь идет о нормальной битве компьютерных фирм, а слова о безопасности используются, или злоупотребляются, как составная часть этой торговой войны", – сказал Земан, выступая в четверг вечером по TV Barrandov.

Говоря о негативном влиянии, которое уже оказало заявление главы НУКБ на взаимоотношения Чехии и КНР, Земан сообщил, что китайская сторона отменила запланированное на начало этого года заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству без указания новых сроков его проведения. "А я хотел договориться о том, чтобы руководителями этой комиссии с каждой стороны были вице-премьеры. Теперь все это отодвигается на неопределенное время, что затрагивает интересы минимум 70 чешских фирм, руководители которых были со мной в ноябре минувшего года в Китае и участвовали в Шанхае в форуме предпринимателей обеих стран", – подчеркнул президент Чехии.

Источник: РИА Новости