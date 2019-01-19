Следующий пражский тоннель будет назван мужским именем

Подбирая название для нового автомобильного тоннеля, руководство Праги должно выбирать из мужских имен, заявил в субботу пражский мэр Зденек Гржиб на «пиратском» форуме в Таборе.

По словам городского головы, нужно быть гендерно корректным. Он отверг предложение назвать очередной тоннель «Властой». «Если у предыдущего тоннеля было девичье имя («Бланка». - Прим. Ред.), то у следующего должно быть мужское», – сказал Гржиб и под смех в зале добавил, что лично ему понравился бы тоннель «Вацлав» или тоннель «Павел».

Это имена бывшего премьер-министра и президента Вацлава Клауса (ODS) и бывшего пражского мэра Павла Бема (ODS), политику которых «пираты» критикуют. По мнению некоторых, в прошлом они могли участвовать в «тоннелировании» государственной собственности.

Именно при них началось строительство тоннельного комплекса «Бланка» (по первой букве названия городской части Бубенеч), которое продолжалось девять лет и подорожало за это время до 43 млрд крон.

Источник: novinky.cz​