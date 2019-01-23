Парламент Чехии принял закон о правах британцев в случае жесткого Brexit

Граждане Великобритании после выхода их страны из состава ЕС сохранят до конца 2020 года большую часть тех прав, которыми располагают в Чехии сейчас, когда они рассматриваются как граждане ЕС.

Депутаты нижней палаты чешского парламента в среду одобрили законопроект о правах проживающих в республике граждан Великобритании в том случае, если эта страна выйдет из состава Евросоюза без договора с ЕС. Заседание парламента транслировали сетевые ТВ-каналы, сообщает РИА Новости.

"Наш законопроект предполагает переходный период до 31 декабря 2020 года, в течение которого британским гражданам у нас в стране в ряде сфер будет обеспечено то же положение, которое было бы у них в качестве граждан ЕС. Желательно, чтобы обе палаты парламента утвердили данный законопроект как можно скорее", – заявил накануне голосования первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек, ведомство которого подготовило проект закона на основе предложений других министерств, а также промышленных союзов и объединений.

Согласно принятому законопроекту, граждане Великобритании после выхода их страны из состава ЕС сохранят до конца 2020 года большую часть тех прав, которыми располагают в Чехии сейчас, когда они рассматриваются как граждане ЕС. Данный законопроект будет действовать только в случае жесткого Brexit, то есть выхода Лондона без договора с ЕС. Ранее в январе текст законопроекта одобрило правительство республики, а в ближайшие дни его должны рассмотреть члены верхней палаты парламента, сената.

Парламент Великобритании на минувшей неделe отверг договор с ЕС, ныне идут переговоры о дальнейшем развитии ситуации. Согласно ранее достигнутым договоренностям, Британия должна покинуть состав ЕС 29 марта этого года.

Без принятого в среду депутатами парламента Чехии законопроекта британцы оказались бы в ЧР после 29 марта в том же положении, в каком находятся граждане третьих государств. По данным местного МВД, в настоящее время в стране проживает около 8 тыс. граждан Великобритании. Все они должны были бы заново пройти длительные и непростые процедуры оформления пребывания в Чехии, получения работы, социального и медицинского обеспечения. То же самое коснулось бы проживающих в Британии чешских граждан, количество которых, по разным подсчетам, составляет от 40 тыс. до 100 тыс. человек. По словам Гамачека, все указанные в законопроекте меры предполагают подобные действия с британской стороны.

Источник: РИА Новости