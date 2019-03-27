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Европарламент одобрил новый закон об авторском праве

Европарламент одобрил новый закон об авторском праве

Марина Комарова 1169 0
Депутаты Европарламента одобрили спорную реформу о защите авторских прав в интернете, чтобы адаптировать европейское авторское право к цифровой эпохе.
Европарламент одобрил новый закон об авторском праве

Директива должна быть официально утверждена государствами — членами ЕС. Затем у Чехии, как и у других стран ЕС, будет два года, чтобы внести соответствующие изменения в законодательство.  

Интернет-платформы, такие как Google, Facebook и другие, будут обязаны проверять, нарушает или нет авторские права контент, загруженный пользователем. Критики директивы называют это цензурой интернета. В выходные дни в ряде европейских стран были проведены демонстрации против реформы. Молодые люди в Австрии, Польше и Португалии выходили на улицы в знак протеста, самые многочисленные демонстрации прошли в Германии. 

Наиболее спорными являются 11-я и 13-я статьи закона. Первая статья предусматривает, что правообладатели (включая средства массовой информации, журналистов, артистов) вправе рассчитывать на справедливую долю при использовании их собственного контента в интернете, а вторая налагает на интернет-платформы обязательство анализировать контент на предмет возможного нарушения авторских прав, в том числе с помощью специальных фильтров. По мнению противников этой идеи, «роботы» не смогут распознать, например, пародию или карикатуру и заблокируют весь контент целиком, что и будет цензурой. 

Источник: zpravy.aktualne.cz

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Темы
интернет интеллектуальная собственность Европарламент Чехия Европа Евросоюз
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