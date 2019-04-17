Полиция предложила передать дело в отношении Андрея Бабиша в суд

Полиция предложила направить в суд материалы дела по ферме Čapí hnízdo, возбужденное в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и других лиц, в том числе членов его семьи.

Исключение составляет сын Бабиша Андрей, в отношении которого дело рассматривается отдельно, сообщил пресс-секретарь пражской прокуратуры Алеш Цимбала. Таким образом, расследование закончилось.

«Материалы переданы прокурору с предложением предъявить обвинения всем, кто причастен к делу», — заявил Цимбала. Помимо Бабиша, среди фигурантов значатся его жена Моника, дочь Андриана Бобкова и шурин Мартин Геродес. Кроме того, обвинение может быть предъявлено бывшим членам компании Čapí hnízdo Яне Майеровой и Йозефу Ненандалу.

Бабиш раскритиковал работу полиции, назвав дело организованным политическим заговором. «Мы знали, что дело в отношении премьер-министра получит свое развитие, но теперь нужно ждать решения прокурора. До тех пор я не могу предсказать, что произойдет дальше», — сказал министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Ферма Čapí hnízdo (ранее ZZN AGRO Pelhřimov) принадлежала компании Agrofert. В декабре 2007 года компания была преобразована в одноименное акционерное общество с акциями на предъявителя. Летом 2008 года предприятие получило европейский грант на сумму 50 млн крон на проект фермы Čapí hnízdo. Через несколько лет компания вернулась в холдинг Agrofert. Бабиш владел Agrofert до февраля прошлого года и впоследствии инвестировал деньги в целевые фонды. В 2016 году он сообщил палате депутатов, что на момент получения европейского гранта компания принадлежала двум его взрослым детям и брату его партнера. Ферма теперь принадлежит Imoba, которая в прошлом году вернула государству спорную субсидию.

По данному делу также были привлечены к ответственности первый заместитель председателя партии ANO Ярослав Фалтынек и еще три человека, но прокурор удовлетворил их жалобу в мае прошлого года и снял обвинения. Дело расследуется полицией более трех лет.