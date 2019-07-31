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Замешанный в незаконной сдаче квартир российский дипломат покинет Чехию

Замешанный в незаконной сдаче квартир российский дипломат покинет Чехию

Александра Кириченко 722 0
Дипломат Александр Терентьев, причастный к скандалу со сдачей в аренду дипломатических квартир, в августе покинет Чехию. Как сообщает Радио Прага со ссылкой на издание Deník N, это стало результатом переговоров между главой чешского МИДа Томашем Петршичеком и российским посольством.
Замешанный в незаконной сдаче квартир российский дипломат покинет Чехию

Речь идет о квартирах в четырех домах на улицах Овенецка, Волкерова и Швайгерова в Праге 6. Эти дома принадлежат чешскому государству, и российское посольство получило право на пользование ими на неограниченный срок еще до бархатной революции. В начале марта Denik N обратил внимание на то, что квартиры для дипломатов и работников посольства сдаются третьим лицам, в том числе туристам, которые платят за них наличными представителю российского предприятия «Госзагрансобственность» Александру Терентьеву. Эта организация в России подчиняется Управлению делами президента РФ и занимается государственным имуществом за пределами российских границ.

Вскоре после выхода публикации в российском МИДе в Москве состоялась беседа с послом Чешской Республики Витезславом Пивонькой. Ему указали на «ненормальную ситуацию, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной», и сделали представление в связи с «нагнетаемой нездоровой атмосферой» вокруг этого сюжета. Позже Пивонька был проинформирован, что российская сторона заинтересована в том, чтобы найти приемлемые для обеих сторон решения. 

Несколько дней спустя в чешский МИД был вызван посол России Александр Змеевский, с ним в том числе обсуждались вопросы, связанные с арендой дипломатической недвижимости. 

Источник: radio.cz 

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Темы
аренда недвижимости посольство Министерство иностранных дел
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