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Уголовное преследование Андрея Бабиша по делу Čapí hnízdo официально завершено

Уголовное преследование Андрея Бабиша по делу Čapí hnízdo официально завершено

Александра Кириченко 231 0
Пражская прокуратура 13 сентября официально объявила о прекращении уголовного преследования всех обвиняемых, проходивших по делу фермы Čapí hnízdo («Гнездо аиста»), включая чешского премьер-министра.
Фото: vlada.cz
Уголовное преследование Андрея Бабиша по делу Čapí hnízdo официально завершено

Как сообщил городской прокурор Мартин Эразим, расследование показало, что, получая дотации, ферма выполнила требования к малым и средним предприятиям.

Бабиш, комментируя на пресс-конференции решение прокуратуры, заявил, что рад такому исходу, хотя он не стал сюрпризом. «Я уже все объяснял икс раз. Если бы я не пошел в политику, люди бы и не услышали о “Гнезде аиста”. Было бы хорошо, если бы меня оценивали по тому, что я сделал в политике», — добавил премьер-министр.

Напомним, уголовное дело касалось предположительно незаконного получения компанией, подконтрольной Андрею Бабишу, субсидии ЕС в размере 2 млн евро. Также в финансовых преступлениях подозревались его жена Моника и дочь Адриана Бобекова, бывший член совета директоров фермы и экс-заместитель мэра Йиглавы Яна Майерова, бывший менеджер концерна «Агроферт» Йозеф Ненадал и шурин главы правительства Мартин Геродес. 

В начале сентября, как писал 420on.cz, Deník N со ссылкой на близкие к следствию источники уже сообщал о закрытии дела, но тогда горпрокуратура опровергла эту информацию и обещала дополнительные проверки.

Источник: novinky.cz 

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Темы
Андрей Бабиш Прокуратура дотации
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