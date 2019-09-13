Уголовное преследование Андрея Бабиша по делу Čapí hnízdo официально завершено

Пражская прокуратура 13 сентября официально объявила о прекращении уголовного преследования всех обвиняемых, проходивших по делу фермы Čapí hnízdo («Гнездо аиста»), включая чешского премьер-министра.

Фото: vlada.cz

Как сообщил городской прокурор Мартин Эразим, расследование показало, что, получая дотации, ферма выполнила требования к малым и средним предприятиям.

Бабиш, комментируя на пресс-конференции решение прокуратуры, заявил, что рад такому исходу, хотя он не стал сюрпризом. «Я уже все объяснял икс раз. Если бы я не пошел в политику, люди бы и не услышали о “Гнезде аиста”. Было бы хорошо, если бы меня оценивали по тому, что я сделал в политике», — добавил премьер-министр.

Напомним, уголовное дело касалось предположительно незаконного получения компанией, подконтрольной Андрею Бабишу, субсидии ЕС в размере 2 млн евро. Также в финансовых преступлениях подозревались его жена Моника и дочь Адриана Бобекова, бывший член совета директоров фермы и экс-заместитель мэра Йиглавы Яна Майерова, бывший менеджер концерна «Агроферт» Йозеф Ненадал и шурин главы правительства Мартин Геродес.

В начале сентября, как писал 420on.cz, Deník N со ссылкой на близкие к следствию источники уже сообщал о закрытии дела, но тогда горпрокуратура опровергла эту информацию и обещала дополнительные проверки.

Источник: novinky.cz